July 13, 2020 16:30 ET

ATLANTA, July 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- UPS (NYSE: UPS) anunció hoy que efectivo inmediatamente, ha designado a Angela Hwang para formar parte de su Junta Directiva.

Hwang, de 54 años, es miembro del equipo ejecutivo de Pfizer y es presidenta del grupo Pfizer Biopharmaceuticals Group, que representa aproximadamente el 80% de los ingresos de Pfizer. En este cargo, lidera a más de 26,000 colegas a nivel global y tiene la responsabilidad de llevar a mercado más de 600 tipos de medicamentos y productos innovadores que benefician a pacientes alrededor del mundo.

"La Junta de UPS participó en una búsqueda y evaluación muy detallada para encontrar el candidato adecuado para este rol," dijo el presidente ejecutivo de la junta de UPS, David Abney. "La experiencia de Angela en el sector de la salud traerá un talento muy importante a nuestra Junta en estos momentos en que estamos analizando la estrategia de crecimiento para la compañía en esta área."

Hwang supervisa siete unidades comerciales, que en 2019 generaron casi $40 mil millones en ingresos, e impactaron las vidas de más de 434 millones de pacientes en 125 países. Juntas, todas estas empresas trabajan para ofrecer medicamentos innovadores que abordan las principales prioridades de salud a nivel mundial como el cáncer, enfermedades poco comunes, inflamación e inmunología, atención primaria, enfermedades infecciosas y atención preventiva con vacunas.

"Angela es una líder excepcional con una trayectoria comprobada que aportará experiencia en la industria de la salud y gestión global a nuestra Junta," dijo la presidenta y directora general de UPS, Carol Tomé. "Estamos emocionados en darle la bienvenida a Angela a la Junta Directiva de UPS durante estos momentos cuando UPS está expandiendo su liderazgo en la logística para el cuidado de la salud y continúa lanzando nuevos servicios para los clientes de UPS en esa industria."

Hwang es una veterana que lleva 23 años en Pfizer y ha desempeñado numerosos roles de liderazgo dentro de la empresa. Antes de dirigir el Grupo Pfizer Biopharmaceuticals, ha ocupado más de 10 puestos diferentes en la compañía, como estrategia, desarrollo de productos, mercadeo, ventas y administración general. Es conocida como una líder transformadora que impulsa la innovación y el desempeño comercial sobresaliente, y su experiencia abarca una amplia gama de áreas terapéuticas y medicina que cubren todas las etapas del ciclo de vida, así como la amplitud geográfica tanto en mercados desarrollados como emergentes.



Hwang también forma parte de la junta directiva de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA, por sus siglas en inglés), así como de la Fundación Pfizer, una organización benéfica que aborda los desafíos mundiales de la salud. Ha participado activamente en grupos industriales como la Organización de Innovación en Biotecnología (BIO, por sus siglas en inglés), donde anteriormente copresidió el Comité de Póliza de Vacunas. En 2019, fue nombrada en la lista de Crain’s Notable Women in Healthcare como una de las mujeres más destacadas en la industria del cuidado de la salud.

El nombramiento de Hwang eleva el número total de directores a 13. Ella formará parte del Comité de Auditoría de la Junta.

Hwang recibió una licenciatura en Ciencias de Microbiología y Bioquímica de la Universidad de Cape Town, y una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Cornell.

Acerca de UPS

UPS (NYSE: UPS) es una compañía global líder en logística que ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen el transporte de paquetería y carga, la facilitación del comercio internacional y el empleo de tecnología avanzada para administrar más eficientemente el mundo de los negocios. UPS se compromete a operar de forma más sostenible – para los clientes, el medio ambiente y las comunidades que atendemos en todo el mundo. Con sede en Atlanta, UPS presta sus servicios en más de 220 países y territorios en todo el mundo. Entre otros prestigiosos premios y distinciones, UPS ha recibido el premio America’s Best Customer Service de la revista Newsweek para la compañía de servicios de Envío y Entrega en Estados Unidos; el premio de la revista Forbes por la Marca Más Valiosa en Transportes; una alta clasificación en la lista JUST 100 por responsabilidad social; el Índice Mundial de Sustentabilidad de Dow Jones, y el Cociente de Reputación de The Harris Poll. En la web puede encontrar a la empresa en ups.com o en pressroom.ups.com y su blog corporativo está en ups.com/longitudes. El boletín electrónico sobre sustentabilidad, UPS Horizons, está en ups.com/sustainabilitynewsletter. Puede conocer más sobre nuestros esfuerzos de sustentabilidad en ups.com/sustainability. Para obtener noticias directas de UPS, siga a @UPS_News en Twitter.

