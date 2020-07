L'entreprise québécoise de décor cherche à soutenir les efforts déployés pour assurer la sécurité de leur communauté et aider les organisations de bienfaisance locales, la Fondation Marie-Vincent et Youth Without Shelter.

L'entreprise québécoise de décor cherche à soutenir les efforts déployés pour assurer la sécurité de leur communauté et aider les organisations de bienfaisance locales, la Fondation Marie-Vincent et Youth Without Shelter.

POINTE-CLAIRE, Québec, 13 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bouclair a récemment lancé une collection de masques non-chirurgicaux, conçus localement, qui est disponible pour l'achat dans 31 magasins au Canada et en ligne. La collection est composée de plus de 20 motifs originaux, colorés et ornés d'expressions québécoises, créés par l'équipe du siège social situé à Montréal.



La décision de lancer ces masques non-chirurgicaux ajustables et réutilisables a été prise dans un effort d’aider la communauté québécoise à assurer sa propre sécurité ainsi que celle de sa famille et de ses amis. Cette décision arrive à un moment opportun, surtout en raison des fortes recommandations qui ont été faites dans certaines provinces pour que les masques soient portés dans tous les espaces clos, les lieux achalandés et dans les transports publics.

L'entreprise a également annoncé que les bénéfices de la vente des masques seront remis à la Fondation Marie-Vincent et à Youth Without Shelter, deux organisations de bienfaisance canadiennes dans le besoin. Ces fondations soutiennent les enfants et les adolescents en difficulté en leur offrant des services et un refuge sécuritaire dans les moments les plus difficiles.

Tous les modèles de masques sont fabriqués en 100% polyester (à l'extérieur) et 100% coton (à l'intérieur). Ils sont ajustables, réutilisables et lavables avec la possibilité d'ajouter un filtre à charbon. Le design a été conçu dans un esprit de confort, de sécurité et de plaisir. Chaque style permet de montrer son style tout en contribuant à l'effort collectif de rester en sécurité.

À propos de Bouclair :

Bouclair est une chaîne nationale de magasins de décor établie à Montréal, fière d'aider les Québécois à décorer leur maison avec les styles les plus récents à des prix abordables. Son équipe de designers à l'interne développe constamment des collections de meubles et d'accessoires de décor tendance, qu'elle propose à la vente exclusivement dans ses magasins ou en ligne.

Détails : https://www.bouclair.com/fr/masques

Contactez-nous :

Information, entrevues et demandes de visuels

Cesar Morales

Gestionnaire Opérations Marketing

pr@bouclair.com

Bouclair

Investissements Alston Inc.

(438) 227-5214

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f6d7b540-fd9a-43c8-a437-b5287cecceac/fr