Vestjysk Bank A/S

July 14, 2020

Finanstilsynet

14. juli 2020

Opjustering og præcisering af Vestjysk Banks forventninger til 2020

På baggrund af de foreløbige konsekvenser af Corona-situationen udsendte Vestjysk Bank pr. 13. maj 2020 en ny forventning til resultatet efter skat for 2020. På dette tidspunkt forventede banken et resultat efter skat i størrelsesordenen 160 til 240 mio. kroner.

I 2. kvartal af 2020 har de finansielle markeder udviklet sig positivt og dette har betydet, at resultatet fra bankens egenbeholdning har haft en positiv udvikling i perioden. Ligeledes er den positive udvikling i bankens nedskrivninger på især landbrugskunder fortsat gennem 2. kvartal af 2020, med baggrund i fortsat gunstige afregningspriser på landbrugsvarer.

Samlet betyder dette, at Vestjysk Bank nu forventer et resultat efter skat i størrelsesordenen 200 til 260 mio. kr. for hele 2020.

Vestjysk Bank offentliggør regnskab for første halvår den 19. august.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.

Kim Duus Jan Ulsø Madsen

Vestjysk Bank A/S

CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk