TORONTO, 14 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un sondage d’opinion commandité par Oceana, la plus grande organisation internationale vouée à la conservation des océans, démontre que les clients d’Amazon ont accru leurs achats en ligne en raison de la pandémie de COVID-1 ; de plus, ils sont très préoccupés par la pollution plastique et son impact sur les océans, et souhaitent que les grands détaillants en ligne, comme Amazon, offrent des emballages sans plastique. En réponse à ces résultats et à la crise grandissante de la pollution plastique dans l’océan , Oceana Canada, États-Unis et Royaume-Uni lancent une campagne exhortant Amazon à offrir des choix sans plastique à sa clientèle.



« Jeff Bezos affirme que le succès d’Amazon est imputable à son approche “obsessivement” axée sur le client. Il est clair que ces clients, qui, selon notre sondage, comprennent 78 % de Canadiens, souhaitent qu’Amazon prenne la bonne décision en offrant des emballages sans plastique », affirme Josh Laughren, Directeur exécutif pour Oceana Canada. « Les Canadiens veulent mettre fin au fléau du plastique ; et de récents reportages ont indiqué qu’Amazon aurait expédié plusieurs milliards de paquets en 2019, dont beaucoup emballés dans du plastique. En offrant une alternative à tout ce plastique, Amazon pourrait faire une véritable différence pour ses clients comme pour les océans. »

« Amazon est l’une des entreprises les plus innovantes au monde. Bientôt, elle livrera nos colis à l’aide de drones… et son PDG travaille à envoyer l’humanité dans l’espace, » ajoute M. Laughren. « Amazon peut sûrement trouver un moyen d’offrir des alternatives au plastique à ses clients. »

Les laboratoires de conception de matériaux et emballages pour Amazon ont créé des emballages légers et sans plastique , incluant une nouvelle enveloppe qui, selon Amazon, a déjà été utilisée 100 millions de fois. Amazon est reconnue pour son innovation en matière de logistique et de technologies de livraison ; de plus, elle s’est engagée à protéger l’environnement, notamment en réduisant à zéro ses émissions de carbone d’ici 2040 . Par ailleurs, Amazon a récemment annoncé qu’elle avait éliminé le plastique non recyclable dans ses centres de distribution en Inde.

« Amazon a la capacité technique, via ses centres de distribution, d’offrir des alternatives au plastique à ses clients, de réduire la quantité de plastique et de contribuer à la protection des océans et de l’environnement », explique Rachel Johnson Greer, ancienne directrice et consultante pour Amazon. « C’est une question de volonté. »

En juin 2020, Abacus Data a sondé 1 800 Canadiens au nom d’Oceana Canada ; 78 % des répondants ont déclaré magasiner sur Amazon. Le sondage a démontré que, parmi les clients d’Amazon :

89 % sont préoccupés, ou très préoccupés, par la pollution plastique ;

79 % choisiraient un emballage sans plastique s’il était offert ;

52 % ont déclaré avoir augmenté leurs achats en ligne en raison de la COVID-19 ;

47 % se disent dérangés par le surplus d’emballage qu’ils reçoivent en raison d’un magasinage en ligne accru pendant la pandémie ;

37 % feraient leurs achats en ligne auprès de détaillants qui offrent des emballages sans plastique.

Cette préoccupation et le soutien à la cause étaient encore plus élevés chez les répondants membres d’Amazon Prime : 81 % choisiraient un emballage sans plastique s’il était offert, 53 % se disaient dérangés par le surplus d’emballage qu’ils reçoivent, et 40 % feraient leurs achats en ligne auprès de détaillants qui offrent des emballages sans plastique. Oceana a également commandité des études de YouGov auprès des consommateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni et les résultats se sont avérés similaires, ou même plus élevés, quant à l’inquiétude causée par la pollution plastique et le désir d’avoir des choix sans plastique.

Oceana fait appel aux consommateurs en ligne et aux militants de l’océan afin d’exhorter Amazon à offrir des choix sans plastique pour les commandes, en ajoutant leur nom au Change.org/PlasticFreeChoice , une pétition (en anglais seulement) créée par Nicole Delma, supportrice d’Oceana. Près de 500 000 personnes ont déjà signé cette pétition. « Ce sondage reflète ce que j’ai entendu d’un grand nombre de clients d’Amazon ayant signé la pétition », affirme Mme Delma. « Les gens veulent pouvoir acheter chez Amazon tout en évitant le plastique. C’est terriblement désolant de recevoir nos commandes dans des boîtes remplies de plastique. »

Selon certains reportages, Amazon aurait expédié plus de sept milliards de paquets à travers le monde en 2019,1 soit l’équivalent de près d’un paquet pour chaque être humain sur la planète. Ces emballages comprennent souvent beaucoup de plastique, qui peut se retrouver dans les océans et dévaster la vie marine.

Le plastique est une source majeure de pollution dans tous les océans du monde, avec huit millions de tonnes qui y aboutissent chaque année2 – l’équivalent d’une benne à ordures qui déverserait un chargement plein dans l’océan chaque minute. De récentes études ont démontré que 90 % de toutes les espèces d’oiseaux de mer et 50 % de toutes les tortues de mer ont déjà ingéré du plastique.3 De tout le plastique jamais produit, à peine neuf pour cent a été recyclé.4

Pour consulter les résultats détaillés du sondage effectué au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et pour accéder à la pétition, visitez www.oceana.org/PlasticFreeAmazon (disponible en anglais seulement). Pour en savoir plus à propos de la campagne d’Oceana Canada visant à réduire le plastique, visitez http://www.oceana.ca/plastiques .

Oceana est la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Oceana contribue à rebâtir l’abondance et la biodiversité des océans en influençant les politiques fondées sur la science dans les pays qui contrôlent un tiers des prises de poissons sauvages du monde. Avec plus de 225 victoires qui ont permis de mettre fin à la surpêche, à la destruction et la pollution des habitats, et à la mort d’espèces comme les tortues et les requins, Oceana mène des campagnes qui donnent de véritables résultats. Le rétablissement des océans signifie qu’un milliard de personnes pourraient profiter d’un repas sain venant de la mer, et ce chaque jour jusqu’à la fin des temps. Ensemble, nous pouvons sauver les océans et aider à nourrir le monde entier.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante qui fait partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les efforts de sensibilisation d’Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En assurant la restauration des océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir.

