QUÉBEC, 14 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'Utility Partners, LLC (« UP »), sa ligne d'affaires dédiée aux services d'opération et maintenance (« O&M ») en Amérique du Nord, a récemment renouvelé deux (2) contrats d'O&M venant à échéance. Ces contrats, d'une valeur totale de 4,3 M $, portent le carnet de commandes d'O&M à 87,4 M $.



Le premier contrat, d'une municipalité au Vermont, a été renouvelé pour une période additionnelle d'un an. L'équipe d’UP est responsable de l’opération, la maintenance et la gestion des installations de traitement d’eau et d’eaux usées de la ville, et ce, depuis 2010.

Le deuxième renouvellement de contrat se situe, quant à lui, dans l’État du New Hampshire. Il a été renouvelé et prolongé jusqu'en avril 2025 et consiste en l’opération d'un système de traitement d’eau usées. Cette municipalité est cliente d’Utility Partners depuis 2012.

« Utility Partners est fier de prolonger ces contrats pour nos très estimés clients. En tant que partenaire dans les communautés que nous desservons, il est toujours rassurant de savoir que nos clients reconnaissent la valeur du service que nous offrons. La preuve de cet engagement est le fait qu'avec plus de 62 176 tests de conformité, nous n'avons enregistré que 10 dépassements au cours de l'exercice financier 2020. Ceci témoigne du professionnalisme de nos employés dévoués au sein de l'équipe d’Utility Partners/H 2 O Innovation », a déclaré Bill Douglass, vice-président du pilier d’affaires d’Opération et maintenance d’H 2 O Innovation.

À propos d’Utility Partners

Utility Partners opère, entretient et répare des usines de traitement d’eau et d’eaux usées, de l’équipement de distribution et des services publics d’approvisionnement en eau pour tous les clients municipaux. Utility Partners emploie actuellement 435 employés pour l’opération de plus de 200 usines dans deux (2) provinces canadiennes et onze (11) états américains, principalement sur la côte du Golfe du Mexique, le Sud-Est, le Nord-Est (Nouvelle-Angleterre) et la côte ouest. Pour plus de renseignements, visitez: www.utilitypartnersllc.com.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

