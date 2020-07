MONTRÉAL, 14 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une étude récente, la fraude serait un problème majeur et croissant au sein des économies mondiales; une situation aggravée par les modes de paiement autres que l’argent comptant. À l’heure actuelle, l’économie mondiale a perdu 4,1 trillions de dollars américains par année en raison de la fraude. Les données envoient un avertissement inquiétant : les sociétés doivent soutenir l’argent comptant pour contrer la fraude associée aux paiements électroniques.



« La fraude liée aux paiements électroniques et aux paiements en espèces : taxonomie, estimation et projections », une étude (disponible en anglais seulement) réalisée récemment pour le compte de l’International Security Ligue au sujet de la fraude liée aux paiements électroniques et aux paiements en espèces, a découvert que la fraude associée à l’argent comptant est en baisse de 1,7 % annuellement, alors que celle associée aux cartes a augmenté de 16,2 % chaque année depuis 2014. Si la tendance actuelle se maintient, le nombre de fraudes par transaction avec carte doublera d’ici 2025.

« L’argent comptant est toujours important pour offrir des choix variés aux consommateurs, a souligné Steven Meitin, président de l’Association canadienne du transport sécurisé (ACTS). Cependant, cette recherche démontre que l’argent comptant est aussi important pour les gouvernements, les entreprises et les banques centrales afin de les aider à contrer la fraude. Les criminels trouvent de plus en plus d’occasions de frauder étant donné que les gens se fient davantage à la technologie, ce qui explique pourquoi les consommateurs et les gouvernements devraient continuer à favoriser différents modes de paiement. »

Principales statistiques issues de l’étude :

La fraude par « carte non présentée » est la forme de fraude qui connaît la plus grande croissance – elle était 6,44 fois plus élevée en 2018 qu’en 2014 – et elle constitue plus de la moitié des fraudes par carte;

Le clonage des cartes dans les guichets automatiques a également augmenté durant la période couverte par l’étude : elle était 2,87 fois plus élevée en 2018 qu’en 2014;

Mondialement, l’économie illégale liée à l’argent comptant a diminué, passant de 5,2 % du produit intérieur brut (PIB) en 2014 à 4,8 % du PIB en 2018, et elle devrait baisser de 10,4 % d’ici 2025.

