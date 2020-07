BROSSARD, Québec, 14 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), annonce une entente de service avec l’organisation « Colombia Telemedecine Center Ltd » (CTMC).

La CTMC a sélectionné le moteur d'IA de DIAGNOS, CARA, pour débuter le dépistage de la population colombienne en partenariat avec le plus grand et le plus réputé centre spécialisé du pays. L'objectif est de commencer le projet de dépistage dans les prochaines semaines dans deux grandes régions de la Colombie. CARA assistera les techniciens locaux. Les résultats automatisés seront validés par les spécialistes afin de planifier et de suivre uniquement les patients nécessitant un traitement.

«La CTMC a été fondée et lancée en 2005 dans le but de favoriser un environnement de télémédecine, un service de santé en ligne permettant de surmonter les difficultés d'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, nous saisissons l'occasion, avec l’aide de DIAGNOS, de décharger les coûts élevés du traitement de la cécité causée par le diabète alors que des milliers de patients auront accès à une analyse oculaire en temps réel», a déclaré Dr Jorge Alberto Velez B., directeur et fondateur du CTMC.

«Nous tenons à remercier la CTMC d'avoir choisi notre plateforme CARA. Nous sommes d’avis que CARA est parfaitement adapté en tant que moteur principal de la solution de télémédecine. Après un programme de dépistage oculaire réussi avec Bayer en 2015, nous revenons en Colombie afin d’instaurer notre service d'IA dans une solution pratique pour la communauté locale. Avec la CTMC, nous pouvons ajouter de la valeur en rendant accessible notre service unique», a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedar.com.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: Mr. André Larente, président DIAGNOS inc. Tel: 450-678-8882 poste 224