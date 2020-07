BOSTON, 14 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , leader dans le domaine des solutions de gestion de la PI, a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle coentreprise Panasonic-Toyota, Prime Planet Energy & Solutions (PPE&S), fabricant de batteries automobiles, a choisi la plateforme AQX d'Anaqua pour l'aider à gérer et à renforcer son portefeuille global de propriété intellectuelle.

PPE&S s'appuiera sur les workflows et les modèles configurables d'AQX afin de l'aider à établir rapidement sa propre exploitation PI et à développer son portefeuille PI en plein essor. L'ensemble du cycle d'innovation et de vie PI de la nouvelle entreprise sera géré sur la plateforme Anaqua. Les fonctionnalités d'analyse et de suivi des coûts, telles que HyperView et la gestion financière, aideront PPE&S à optimiser ses coûts et à constituer un portefeuille PI solide, parfaitement aligné sur la stratégie commerciale de l'entreprise.

Bob Romeo, PDG d'Anaqua, a déclaré : "PPE&S a l’importante mission de développer des batteries automobiles de nouvelle génération qui permettront de généraliser l'utilisation de véhicules électriques et contribueront à créer un environnement plus sain. Nous sommes ravis de travailler avec eux afin de soutenir leur innovation dans ce domaine".

À propos d'Anaqua

Anaqua est un fournisseur premium de solutions de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation intégrées de bout en bout, au service de 50 % des 25 plus grands déposants de brevets aux États-Unis, de plus de 50 % des 25 plus grandes marques mondiales et d’un nombre croissant de cabinets juridiques parmi les plus prestigieux et avant-gardistes. Le siège mondial de la société est basé à Boston, avec des bureaux en Europe et en Asie. Ce sont près d'un million de dirigeants, de conseils, de juristes et d'innovateurs, qui utilisent quotidiennement la plateforme Anaqua aux quatre coins du globe, pour gérer leur propriété intellectuelle. Sa suite de solutions associe des workflows issus des meilleurs pratiques à une technologie pointue et des capacités d’analyse de données pour créer un environnement intelligent, unique, conçu pour étayer la stratégie de PI, aider à la prise de décisions en matière de PI et rationaliser les opérations de PI.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site anaqua.com .



À propos de Prime Planet Energy & Solutions (PPE&S)

Prime Planet Energy & Solutions est une entreprise commune de Toyota et Panasonic dont l’objectif est de fabriquer des batteries automobiles de nouvelle génération, notamment des batteries lithium-ion prismatiques à haute capacité et à haut rendement, ainsi que des batteries à semi-conducteurs et d'autres technologies de batterie innovantes. Les solutions de batteries pour véhicules électriques de Prime Planet Energy & Solutions visent à innover dans le domaine des batteries et à promouvoir le développement durable afin d'atténuer les effets négatifs des émissions de carbone sur l'environnement. Visitez le site www.p2enesol.com pour en savoir plus sur Prime Planet Energy & Solutions.