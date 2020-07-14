波士顿, July 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新和知识产权管理解决方案的领先供应商 Anaqua 今日宣布，松下-丰田汽车电池合资企业 Prime Planet Energy & Solutions (PPE&S) 已选择 Anaqua 的 AQX 平台，帮助其管理和加强其全球知识产权组合。

PPE&S 将利用 AQX的配置工作流程和模板以快速建立其知识产权的运营，并构建其快速发展的知识产权组合。合资企业的整个创新和知识产权生命周期将在 Anaqua 平台上管理。分析和成本跟踪功能，如 HyperView 和财务管理，将有助于支持 PPE&S 构建与公司业务战略一致的强大且成本优化的知识产权组合。

Anaqua 的 CEO Bob Romeo 说到：“PPE&S 肩负开发下一代汽车电池的重要使命，这些电池能够扩大电动汽车的使用，并帮助创造更洁净的环境。我们很高兴与他们合作，支持他们在这一领域进行创新。”

关于 Anaqua

Anaqua是一家一体化端到端创新和知识产权管理解决方案优质提供商、所服务的客户 包括半数以上的美国排名前25的专利申请人、半数以上的全球前25大品牌、以及越来越多 极富声望且最具前瞻性的律师事务所。公司的全球运营总部位于波士顿、在欧洲和亚洲设有 办事处。Anaqua的知识产权平台获全球近一百万知识产权高管、律师、律师助理、管理者 和创新者所采用。其解决方案套件将最佳实践工作流程与大数据分析和科技支持的服务相结合、创造了一个智能环境、旨在为知识产权战略提供信息、从而支持知识产权决策并简化运营。 要获知更多信息、请访问 anaqua.com 。

关于 Prime Planet Energy & Solutions (PPE&S)

Prime Planet Energy & Solutions 是丰田和松下的合资企业，致力于制造下一代汽车电池，包括大容量和高输出棱镜锂离子电池以及固态电池和其他新型电池技术。 Prime Planet Energy & Solutions 的电动汽车电池解决方案致力透过寻求创新的电池球体并协助推广环境可持续性， 以减轻碳排放对环境的负面影响。 请访问 www.p2enesol.com ，了解有关 Prime Planet Energy & Solutions 的更多信息。