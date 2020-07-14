波士頓, July 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為創新及智慧財產管理解決方案的領導供應商Anaqua在今日宣布，全新的 Panasonic-Toyota 汽車電池合資企業 Prime Planet Energy & Solutions (PPE&S)，已選擇 Anaqua 的 AQX 平台協助管理和強化其全球智慧財產組合。



PPE&S 將會利用 AQX 的配置工作流程和範本以協助迅速完成其智慧財產運營，並建立其快速發展的智慧財產組合。合資企業的全部創新和智慧財產生命週期將會由 Anaqua 平台進行管理。分析及成本追蹤能力，諸如 HyperView 和財務管理等，將會協助支援 PPE&S建立與其企業商業策略達成一致的強大和成本最佳化的智慧財產組合。

Anaqua 首席執行長 Bob Romeo 說道：「PPE&S 身負開發下一代汽車電池的重要任務，它不僅能擴展電動車的使用，還能幫助建立出更乾淨的環境。我們很高興能和他們合作，並支援他們在這領域的創新研究。」

關於 Anaqua

Anaqua是整合、端到端創新和知識產權管理解決方案的優質供應商、提供服務的對象包括美國排名前 25 位專利申請者的 50% 以上、全球排名前 25 位品牌的 50% 以上、以及越來越多最享負盛名的前瞻性律師事務所。公司的全球業務總部位於波士頓、在歐洲和亞洲設有辦事處。Anaqua 的知識產權平台在全球各地獲得接近 100 萬名知識產權 行政人員、律師、律師助理、經理和創新者使用。其解決方案套件將最佳實踐工作流程與大數據分析和技術支援服務結合、以制訂一個旨在為知識產權策略提供資訊、支援知識產權決策和簡化知識產權操作的智能環境。如需關更多應訊、請瀏覽 anaqua.com 。

關於 Prime Planet Energy & Solutions (PPE&S)

Prime Planet Energy & Solutions 是一家 Toyota-Panasonic 汽車電池合資企業， 致力於發明下一代的汽車電池，包括高容量和高輸出的兩種方型鋰電池，以及固態電池和其他創新的電池科技。 Prime Planet Energy & Solutions 的電動車電池解決方案，是透過尋求創新的電池球體並協助推廣環境永續性，進而減緩環境中碳排放所帶來的負面效應。 造訪 www.p2enesol.com 以深入了解 Prime Planet Energy & Solutions。