BELLEVUE, Wash., July 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Auth0 , a plataforma de identidade para equipes de desenvolvimento, anunciou hoje que encerrou uma rodada de US $ 120 milhões de financiamento da Série F, o que eleva o valor da Auth0 para US $ 1,92 bilhão e o capital total arrecadado para mais de US $ 330 milhões. Os fundos ajudarão a apoiar a inovação contínua e a expansão do go-to-market, respondendo à demanda global por uma plataforma de identidade simples e extensível que forneça acesso seguro a qualquer aplicativo.



Liderada pela Salesforce Ventures, a rodada incluiu outro novo investidor, a DTCP, bem como a participação de investidores existentes Bessemer Venture Partners, Sapphire Ventures, Meritech Capital, World Innovation Lab, Trinity Ventures, Telstra Ventures e K9 Ventures.

A rodada da Série F da Auth0 ocorre um pouco mais de um ano após o fechamento do seu financiamento Série E de US $ 103 milhões em maio passado, que lançou a elevou o status da empresa para “unicórnio”. Depois de crescer 70% em 2019, a Auth0 deu continuidade ao seu rápido crescimento durante o segundo trimestre de 2020, apesar da incerteza do atual ambiente econômico global.

A Auth0 continua a expandir rapidamente sua base de clientes, ressaltando que o gerenciamento de identidade desempenha um papel vital para a transformação digital e viabilização do acesso a aplicativos de clientes. Milhares de clientes terceirizam sua gestão de identidade para a Auth0 para ajudar diminuir o ônus da manutenção de sistemas complexos e poder aproveitar a colocação de produtos no mercado mais rapidamente e a experiência do usuário final sem atritos.

“A Auth0 é líder no grande mercado de gestão de identidade em rápido crescimento e tem apresentado um crescimento tremendo em escala”, disse John Somorjai, EVP de Corporate Development & Salesforce Ventures da Salesforce. “A experiência da Auth0 com produtos completos de identidade está bem alinhada com a plataforma Customer 360 da Salesforce. queremos apoiar o crescimento com este novo investimento estratégico da Salesforce Ventures para impulsionar mais inovação para os clientes.”

“Agora, mais do que nunca, é de suma importância proteger o acesso do usuário em todos os dispositivos e conexões”, disse Jack Young, sócio e dirigente de capital de risco da DTCP. “A Auth0 posicionou-se como líder em Identidade como Serviço e conquistou a confiança dos desenvolvedores de aplicativos com sua solução flexível e drop-in de gerenciamento de identidade de usuário. Usaremos nossas raízes europeias e nossa rede global estratégica para ajudar a equipe da Auth0 a continuar na sua trajetória de crescimento.”

“O alcance de uma rodada de financiamento da Série F é um marco incrível para a nossa empresa, e não poderíamos estar mais gratos aos nossos investidores novos e existentes pelo seu apoio”, disse Eugenio Pace, CEO e cofundador da Auth0. “Quase todos os aplicativos e serviços dependem de uma autenticação segura e uma experiência uniforme do usuário. Nosso crescimento anual é um exemplo do problema persistente que a nossa tecnologia está resolvendo, e temos orgulho de fazer parte da jornada dos nossos clientes.”

A Auth0 emprega aproximadamente 650 funcionários em todo o mundo e continua a ser reconhecida como uma empresa privada líder, sendo incluída na Forbes 2019 Cloud 100 , Deloitte 's Technology Fast 500 e outros prêmios notáveis .

Sobre a Salesforce Ventures

A Salesforce é líder global em Gestão de Relacionamento com Clientes (CRM), aproximando as empresas dos seus clientes na era digital. A Salesforce Ventures, o braço de investimento global da Salesforce, investe na próxima geração de tecnologia empresarial que amplia o poder da Plataforma Salesforce. A Salesforce Ventures está construindo o maior ecossistema de empresas corporativas do mundo na nuvem, e oferecendo essa tecnologia aos seus clientes. As empresas do portfólio recebem financiamento, consultoria estratégica e suporte operacional, e podem facilmente aderir ao Pledge 1% para incluir o retorno no seu modelo de negócios. A Salesforce Ventures investiu em mais de 400 empresas, incluindo DocuSign, GoCardless, Guild Education, nCino, Twilio, Zoom e outras em 22 países desde 2009. Para mais informação, visite www.salesforce.com/ventures .

Sobre a DTCP

A DTCP é um grupo de gestão de investimentos com US $ 1,7 bilhão em ativos sob gestão e consultoria de investidores corporativos e institucionais, e uma carteira de mais de 60 empresas. O grupo fornece capital de risco e crescimento, capital privado e serviços de consultoria para os setores de tecnologia, mídia e telecomunicações. A empresa opera e investe na Europa, América do Norte e Ásia a partir de seus escritórios em Hamburgo, São Francisco, Tel Aviv e Seul. Para mais informações sobre DTCP, visite dtcp.capital , www.linkedin.com/dtcp-capital , ou @dtcp_capital no Twitter.

Sobre a Auth0

A Auth0 fornece uma plataforma para autenticar, autorizar e proteger o acesso de aplicativos, dispositivos e usuários. As equipes de segurança e desenvolvimento contam com a simplicidade, extensibilidade e expertise da Auth0 para fazer com que a identidade funcione para todos. Protegendo mais de 4,5 bilhões de transações de login a cada mês, a Auth0 garante as identidades para que os inovadores possam inovar, e capacita as empresas globais a oferecerem experiências digitais confiáveis e superiores a seus clientes em todo o mundo.

Para mais informação, visite https://auth0.com ou siga @auth0 no Twitter .

