VALCOURT, Québec, 14 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) annonce le lancement d’un ajout emballant au populaire modèle Competitor avec les nouveaux bateaux Competitor FSX 175/185 d’Alumacraft (hybrides pour la pêche et le ski nautique), offrant une flexibilité maximale aux familles qui adorent la sensation d’être sur l’eau. Construit pour tous les types de pêcheurs multisegments, les bateaux Alumacraft de la série Competitor comprennent toutes les commodités essentielles conçues pour les férus de pêche, comme plusieurs viviers, une glacière intégrée et un rangement verrouillable pour les cannes à pêche.



Que vous pêchiez en famille ou que vous profitiez d’une journée à relaxer sur l’eau, les propriétaires des modèles Competitor FSX peuvent facilement reconfigurer la plateforme du bateau pour ajouter plus de sièges ou un mat de ski nautique. Célébrant 75 ans de production avec le lancement de ce modèle 2021, la marque Alumacraft continue de briser les standards, permettant aux familles de pêcheurs de créer des souvenirs inoubliables sur l’eau.

« Nos clients proviennent d’une longue lignée familiale de pêcheurs, mais ils veulent également avoir une plus grande adaptabilité avec leur investissement », explique James Heintz, directeur, Stratégie de produits mondiale, Groupe marin BRP. « Nous avons conçu nos modèles Competitor FSX afin de leur offrir plus de possibilités de plaisir sur l’eau tous ensemble. »

PLUS D’ESPACE ET DE CONFORT POUR TOUTE LA FAMILLE

Deux strapontins ont été ajoutés sur la plateforme arrière pour permettre aux propriétaires de configurer facilement leur bateau en fonction du nombre de passagers, offrant à tous un maximum d’espace pour les jambes. Lors des activités de pêche, ces sièges supplémentaires peuvent aisément être retirés et déplacés afin de pouvoir accéder à la nouvelle plateforme étendue qui arbore 15 centimètres de plus, offrant aux pêcheurs plus d’espace pour lancer leur ligne de la plateforme arrière du bateau. Lorsque les propriétaires veulent passer du temps avec leur famille ou leurs amis, cet espace supplémentaire permet d’entrer ou de sortir de l’eau facilement afin d’aller nager ou faire du ski nautique.

Le tapis confortable de la plateforme arrière comporte un design moderne renouvelé, assurant le confort lorsque vous devez vous agenouiller pour ramener un poisson ou aider des nageurs à remonter sur le bateau. Le Competitor FSX Sport est équipé d’un pare-brise séparé et des consoles doubles afin que tous les passagers demeurent au sec dans n’importe quelle condition météorologique. Le bateau est fièrement construit avec la coque 2XB d’Alumacraft qui comprend des plaques doubles de la proue à la poupe et une forme aquadynamique pour une plus grande maniabilité, un plus grand confort à grande vitesse et une promenade plus au sec.

PLUS DE MANIÈRES DE PROFITER DE L'EAU

Pour les pêcheurs, le rangement de cannes accessible permet un placement rapide et sécurisé de la canne lors du réglage de la position du bateau et le nouveau grand vivier arrière central contient 83 litres et offre un accès facile à la fois au panneau d'accès central et sous le strapontin articulé, pour la séparation des poissons et des appâts. Le séparateur peut également être retiré pour donner aux pêcheurs un endroit pour ranger les grosses prises qui ne se sont pas échappés. Pour les skieurs, un mât de ski en option peut être fixé à la base intégrée et facilement rangé dans l’entreposage latéral tribord lorsqu'il n'est pas utilisé, avec des clips qui le maintiennent en place. La base sert également de base de siège sur piédestal, au besoin, pour le confort de votre partenaire de pêche préféré.

Pour plus de renseignements sur le Competitor FSX 175 et 185 2021, Alumacraft ou toute sa gamme de bateaux de pêche en aluminium primés, visitez, www.alumacraft.com .

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et des avions de loisir. Nous parachevons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements spécialisés afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite.

Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte environ 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Telwater et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

