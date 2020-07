VALCOURT, Québec, 14 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) annonce deux nouveaux modèles de bateaux pontons Manitou pour l'année 2021, ce qui signifie que les aventuriers sur l'eau de tous genres pourront trouver le bateau qui répond à leurs besoins. Combinant luxe et performance sportive, le Manitou LX remplace les modèles Legacy et X-Plode, pour servir ceux qui recherchent à la fois plaisir et relaxation complète. L'Aurora LE, le bateau le plus abordable de Manitou, offre désormais encore plus de fonctionnalités de série, et une coque VP entièrement redessinée pour accueillir jusqu'à 200 HP, donnant un coup de pouce supplémentaire aux aventures nautiques. Maintenant plus rapide à la livraison, grâce à des processus de fabrication et de commande des concessionnaires simplifiés, la nouvelle gamme rend la vie sur l'eau facile pour tous.



« Nous avons modifié notre gamme pour refléter ce que nos consommateurs recherchent », a déclaré James Heintz, directeur, Stratégie de produits mondiale, Groupe marin BRP. « Le nouveau Aurora LE offre désormais encore plus de plaisir à toute la famille, toujours à un prix abordable. C'est le ponton parfait pour vous donner accès à l'eau. Avec le nouveau LX, nos consommateurs obtiennent la meilleure combinaison de performance et de confort, sans compromis. »

AURORA LE : PLUS DE CONFORT, PLUS DE SENSATIONS, MÊME PRIX ABORDABLE

Disponible en longueurs de 5,5 à 7,6 mètres, avec des plans d'aménagement standard de pêche et orientés vers l'arrière, et une variété de design de coque et de choix de moteurs, l'un des favoris des familles, le tout nouveau Aurora LE a été rafraîchi de la proue à la poupe. Avec des meubles entièrement redessinés et de haute qualité, il dispose d'un rembourrage en mousse amélioré et offre plus de confort pour vous, votre famille et vos amis lorsque vous passez la journée sur l'eau. Pour amener la fête du bateau au banc de sable, il y a un système de son de haute qualité, offrant une expérience sonore améliorée, et même quatre fois plus de porte-gobelets. Les caractéristiques de série supplémentaires incluent :

Écran multifonction Garmin de 18 centimètres

Échelle en acier inoxydable

Barre de remorquage de ski sur les modèles V-Toon

Lorsqu'il est temps de faire monter l'adrénaline, le nouveau Aurora LE VP, doté de la technologie brevetée V-Toon, propose une mise à niveau du design pour des virures de levage de foulard tubulaire central plus grandes, des cônes de nez Barracuda et une direction assistée pouvant accueillir jusqu'à 200 HP, pour une expérience exaltante unique. Plus qu’un troisième foulard tubulaire boulonné sur la plateforme, la technologie V-toon de Manitou offre une maniabilité supérieure, une conduite plus douce et plus de contrôle. Cette mise à niveau est également disponible sur les modèles Oasis, Encore et SES.

SÉRIE LX : MANIABILITÉ EXEMPLAIRE, PERFORMANCES EXTRÊMES, STYLE HAUT DE GAMME

Disponible avec un moteur double ou l’ensemble de maniabilité sportive (SHP), le nouveau LX offre le meilleur de la technologie contemporaine de maniabilité de ponton. Les virures de levage à angle positif et le design du cône de nez Barracuda donnent à nos bateaux pontons SHP la capacité de fonctionner de manière optimale, même à des vitesses élevées et dans des eaux agitées. Le LX est disponible en longueurs de 7 à 8 mètres, avec un certain nombre de plans d'aménagement au choix, beaucoup d’espace d’entreposage et plusieurs caractéristiques de série, y compris :

Direction assistée

Éclairage intérieur et extérieur à DEL

Bâche d'amarrage de couleur assortie

Une multitude d'options sont également disponibles pour adapter précisément votre expérience à votre style de vie, comme des chaises longues, des coussins de bronzage et des pare-brise ajustables.

Pour plus de renseignements sur les bateaux pontons Manitou, visitez : www.manitoupontoonboats.com .

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et des avions de loisir. Nous parachevons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et des vêtements spécialisés afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite.

Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte environ 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Telwater et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

