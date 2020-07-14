佐治亚洲卡尔霍恩, July 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着Mohawk Industries, Inc.（纽交所代码：MHK）于2020年7月30日星期四发布2020年第二季度收入，您也受邀收听该公司将于美国东部时间2020年7月31日星期五上午11:00直播的电话会议。



内容： Mohawk Industries, Inc.2020年第二季度收入电话会议 时间： 2020年7月31日 美国东部时间上午11:00 网址： www.mohawkind.com 选择投资者信息 方式： 互联网直播 - 只需登陆上述网址或者 直播电话会议：拨打1-800-603-9255（美国/加拿大） 拨打1-706-634-2294（国际） 拨打1-253-237-1879（国际） 会议ID：8039409

Mohawk Industries是全球领先的地材制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk的垂直整合生产和分销流程在生产地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和乙烯基地材方面具有竞争优势。公司业界领先的创新产品和技术使其品牌在市场上脱颖而出，满足所有的装修和新建需求。最受业界认可的公司品牌包括American Olean、Daltile、Durkan、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step和Unilin。过去十年里，Mohawk已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、印度、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国等地。

对于无法在指定时间收听的人士，仍可在2020年8月28日（含）之前通过Mohawk Industries，Inc.投资者关系网站收听电话会议重播，或拨打1-855-859-2056（美国/加拿大）或1-404-537-3406（国际/本地），并输入会议ID 8039409。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

Frank Boykin，首席财务官

706-624-2025