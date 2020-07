À la suite du succès de l'augmentation de capital de plus de 7,3 millions d’euros, Pixium Vision annonce la répartition finale du capital et le renforcement de deux investisseurs historiques

Paris, 15 juillet 2020 – 07h00 CET– Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641 - ALPIX), société de bioélectronique développant des systèmes de vision bionique innovants permettant aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ce jour la répartition finale de son capital à la suite de la réussite de l'augmentation de capital.

Le succès de l’augmentation de capital a permis à Pixium Vision de lever 7,3 millions d’euros par l’émission de 14 684 919 actions nouvelles au prix de 0.50 € par action. Les investisseurs historiques tels que Sofinnova et Bpifrance ont accru leur participation dans Pixium Vision tandis que Concert Omnes Capital et Abingworth n’ont pas pris part au tour de table. La part de Concert Omnes Capital dans la société est passée sous le seuil des 5 % de détention, ce franchissement de seuil passif résultant de l'augmentation du nombre d'actions composant le capital social.

« Je souhaite remercier tous nos actionnaires, notamment Sofinnova et Bpifrance Participations, pour le renouvellement de leur confiance dans le projet ambitieux de Pixium Vision. Le système Prima est en bonne voie vers un lancement aux États-Unis et en Europe et nous avons hâte de soumettre à brève échéance l’étude pivot prévue en fin d’année ou au premier semestre 2021. Notre transition de la recherche à la commercialisation est bien engagée, et nous avons également renforcé notre présence aux États-Unis. Nous nous réjouissons à l'idée de présenter prochainement le système Prima et l’historique du capital-actions de Pixium Vision aux investisseurs américains » a déclaré Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision.

Après l’augmentation de capital de la société, sa répartition se présente comme suit :

Après l’augmentation de capital Nombre d'actions et droit de vote % du capital et des droits de vote Sofinnova Capital VII 6 637 048 15,89 % Innobio 2 134 094 5,11 % Bpifrance Participations 4 016 250 9,62 % Groupe Bpifrance[*] 6 150 344 14,73 % Abingworth Holdings Sàrl 2 086 720 5,00 % Concert Omnes Capital 1 436 794 3,44 % Bernard Gilly 159 236 0,38 % Auto-détention 79 147 (1) 0,19 % Flottant 25 211 032 60,37 % TOTAL 41 760 321 100,00 %

(1) Actions auto-détenues par la Société au 30 juin 2020, ne disposant pas de droit de vote

__________________________

*rectificatif des communiqués de presse des 12 juin et 6 juillet 2020 : [1] Innobio and Bpifrance Participations n’agissent pas de concert

Contacts

Pixium Vision

Guillaume Renondin

Directeur Financier

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Relations medias



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors .com

+33 6 69 99 37 83

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La Société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

Pour plus d’informations :http://www.pixium-vision.com/frhttp://www.pixium-vision.com/fr

Suivi sur @PixiumVision; www.facebook.com/pixiumvision

www.linkedin.com/company/pixium-vision









Pièce jointe