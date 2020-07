Eurobio Scientific s'implante en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Benelux via l’acquisition de la société de diagnostic TECOmedical AG

Paris, le 15 juillet 2020 – 7h30

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce l'acquisition de 100% du capital de TECOmedical AG ("TECO"), société mère d'un groupe suisse spécialisé dans le développement et la distribution de tests de diagnostic in vitro en Europe, présent en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Benelux. L’acquisition, dont les conditions financières ne sont pas communiquées, a été payée en numéraire.

Une solide réputation dans les tests de spécialités pour le diagnostic médical

Créée en 1984, TECO est basée à Sissach, en Suisse. La société propose une gamme de tests de biomarqueurs spécialisés à travers des contrats de distribution exclusifs, ainsi que des produits propriétaires pour le diagnostic humain et vétérinaire, l'écotoxicologie et les syndromes métaboliques. Son chiffre d’affaires consolidé était de 7,2 millions d'euros en 2019.

Le groupe TECO commercialise ses produits en Europe par l'intermédiaire de TECOmedical AG Suisse, TECOmedical GmbH (Allemagne et Autriche), TECOmedical Benelux BV (Pays-Bas, Belgique et Luxembourg), à partir d’une plateforme logistique européenne située près de Francfort.

TECO développe et fabrique ses propres produits au sein de TECOdevelopment GmbH, située à Rheinbach, en Allemagne.

Eurobio-Scientific commercialise actuellement des produits spécifiques de TECO en France et au Royaume-Uni.

Une acquisition qui s’inscrit dans la stratégie de développement européen du groupe

Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement européen d'Eurobio Scientific. Avec l’avantage d’une relation commerciale déjà ancienne entre les deux groupes, elle permet d’accroître la proximité avec les plus grands marchés européens de produits de diagnostic et de recherche. Elle ouvre à Eurobio Scientific des possibilités d'expansion dans les pays germanophones et le Benelux, sa présence étant actuellement limitée à la France et aux zones francophones de Belgique, de Suisse et du Luxembourg.

Jean-Michel Carle, Président directeur général d'Eurobio Scientific, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe TECOmedical au sein de notre groupe. Cette acquisition nous apporte une large gamme de produits très complémentaires aux nôtres, ainsi qu'une ouverture sur les marchés germanophones en Europe. La relation de longue date entre nos deux groupes nous permettra d'activer rapidement les synergies commerciales et technologiques résultant de cette opération ».

Denis Fortier, Directeur général délégué d'Eurobio Scientific, ajoute : « La façon dont nous avons géré la crise COVID-19 a renforcé notre position financière et montré notre capacité à absorber la croissance. L'acquisition de TECOmedical est une autre façon d'accélérer notre développement, avec un potentiel de croissance à long terme qui repose sur des complémentarités géographiques et produits ».

Pour Marieluise Wippermann, CEO de TECOmedical Group, « Le rapprochement avec Eurobio Scientific est la meilleure option pour TECOmedical car nous partageons un modèle commercial commun, construit sur un mix de contrats de distribution exclusive et de produits propriétaires issus de nos propres capacités de R&D. Nous unissons nos forces au bon moment, alors que les systèmes de santé de toute l'Europe s'appuient de plus en plus sur le diagnostic ».

À propos de TECOmedical

Le groupe TECOmedical, basé en Suisse et possédant des filiales en Allemagne et au Benelux, est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de tests in vitro de spécialités dans les domaines du diagnostic médical et vétérinaire, de la biosécurité et des tests environnementaux.

Par ailleurs, il développe et évalue de nouveaux systèmes de test en collaboration avec des leaders d'opinion ou en tant que service aux entreprises pharmaceutiques, aux CRO et aux organismes de recherche.

