Lochem, 15 juli 2020

ForFarmers maakt strategie 2020 – 2025 bekend op 15 september 2020



ForFarmers zal op 15 september 2020 (voor de opening van de beurs) de strategie voor de jaren 2020-2025 publiceren. Tevens zal ForFarmers op dezelfde dag een Capital Markets Day voor genodigde analisten en beleggers houden. De presentaties zullen per webcast te volgen zijn.

Op 27 maart jl. kondigde ForFarmers aan de bekendmaking van de strategie 2020-2025 en de daaraan gekoppelde Capital Markets Day, welke beide op 12 mei zouden plaatsvinden, vanwege Covid-19 uit te stellen tot na de publicatie (op 13 augustus aanstaande) van de halfjaarcijfers 2020. In het persbericht over de resultaten van het eerste halfjaar 2020 wordt nader aangegeven op welke wijze de presentaties te volgen zullen zijn via een webcast.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations

T +31 (0)573 28 81 94 • M +31 (0)6 10 94 91 61 • E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu





