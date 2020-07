ARTEA, maître d’ouvrage et co-investisseur pour la reconversion de « L’Hôtel des Postes », lieu emblématique et patrimoine culturel et architectural, classé monument national au Grand-Duché de Luxembourg

Ce mardi, 14 juillet 2020, Claude Strasser, directeur général de POST Luxembourg, a présenté le projet de transformation et de reconversion de l’Hôtel des Postes, situé rue Aldringen au Grand-Duché de Luxembourg, en présence notamment de Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, ainsi que de Philippe Baudry, PDG du Groupe ARTEA, co-investisseur et futur exploitant du projet.

Un projet architectural axé autour de l’expérience-client

La reconversion de cet immeuble emblématique avait fait l’objet d’un appel à idées en 2015 sans qu’aucune proposition ne soit retenue. Notre projet vise à restituer et à sublimer la dimension culturelle et architecturale de l’Hôtel des Postes. Sa reconversion permettra également de rendre à cet ensemble immobilier son aspect original, en supprimant notamment les structures métalliques qui referment aujourd’hui la cour intérieure, ainsi que l’aile centrale qui coupe l’immeuble en deux. Ces travaux de restructuration auront une durée d’environ 2 ans pour une livraison en 2023.

La nouvelle affectation de l’Hôtel des Postes se doit d’être à la hauteur de l’importance que revêt ce patrimoine culturel et architectural pour les Luxembourgeois. Dans son nouveau décor il sera un lieu ouvert à différentes clientèles, les Luxembourgeois d’abord, les touristes, les hommes et femmes d’affaires, et toute personne attirée par la découverte d’un nouveau lieu magique.

D’une surface totale de 8.600 m², le rez-de-chaussée, avec sa cour intérieure, accueillera un restaurant, un bar, des commerces, ainsi que le lobby d’un hôtel de type Lifestyle répondant aux codes de cette nouvelle génération d’hôtels. Les espaces du premier au quatrième étage seront réservés à 75% à l’hôtellerie et à 25% au coworking. Le sous-sol sera lui dédié à un espace de bien-être indépendant et accessibles à tous.

Le concept de ce projet très innovant, après avoir été validé par la POST Luxembourg a été présenté à Géraldine Dohogne, concepteur et interior designer basée à Londres. C’est elle qui assurera la conception et l’aménagement intérieur de l’ensemble du projet de l’Hôtel des Postes.

Cette 1ère collaboration avec Géraldine Dohogne sera amenée à être renouvelée sur d’autres futurs projets comparables développés par ARTEA.

Un partenariat avec POST Luxembourg

Dans le cadre de cette collaboration, POST Luxembourg et le Groupe ARTEA ont finalisés ce projet de co-investissement pour la transformation de l’Hôtel des Postes, à raison de 51% POST Luxembourg et 49% ARTEA Luxembourg.

L’exploitation proprement dite de l’immeuble a été confiée à ARTEA Luxembourg.

Lors de la conférence de presse, Philippe Baudry, directeur général d’ARTEA a tenu à souligner : « Ce projet de reconversion de l’emblématique Hôtel des Postes au Grand-Duché de Luxembourg témoigne du savoir-faire d’ARTEA dont les équipes ont imaginé un programme architectural innovant à même de redonner une nouvelle vie à ce patrimoine exceptionnel chargé d’histoire. Notre volonté est de l’intégrer dans la ville de demain grâce à ses nouveaux usages. ARTEA illustre à travers cette opération sa volonté de poursuivre le développement de son activité de pole services »

Prochaine publication financière :

Résultats annuels, le 31 juillet 2020

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe des concepts immobiliers innovants dits de 3ème génération en intégrant des services et en développant son concept « Hospitality at Work & Hospitality to Live ».

Depuis 20 ans, grâce à son écosystème, ARTEA propose des immeubles green produisant leurs propres énergies et une gamme de services à valeur ajoutée notamment au sein de ses ARTEPARC où l’on retrouve en plus du bureau : coworking, crèches, restaurants, salle de sport, santé… En 2009, ARTEA livre le 2ème immeuble à énergie positive de France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire à énergie positive de France. Ce concept a continué à évoluer pour être développé dans différentes grandes villes.

Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de 250 000 m² de bureaux et services green dont environ un tiers a été conservé en patrimoine pour une valeur de plus de 146 M€.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





Contacts



ARTEA



Edouard de CHALAIN, Directeur administratif & financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr



ACTIFIN

Communication financière

Christophe de LYLLE

Tel : +33 1 56 88 11 11

Email : cdelylle@actifin.fr

Pièce jointe