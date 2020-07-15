加州聖塔克拉拉, July 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Efinix ® 是可編程產品平台及技術的創新者，今天宣佈推出 Trion® Titanium FPGA 系列。

Trion Titanium FPGAs 在 16 納米工藝節點上製造，並具有 Efinix 的 Quantum™ 運算結構。Quantum 運算結構受 Efinix 第一代 Trion FPGA 底層的 Quantum 架構啟發，在其增強的可交換邏輯和路由 (XLR) 單元中增加了額外的運算和路由功能。增強的運算與16 納米工藝所提供的 3 倍頻時速度提升互相結合，使 Trion Titanium FPGA 成為運算加速應用的理想選擇，同時增加的路由靈活性提供了前所未有的利用率。

憑藉 16 納米工藝節點及提升 2 倍效率的 Quantum 運算架構，Titanium FPGA 將處理能力的 封裝在一極小的晶片尺寸中，僅佔上一代 Trion 產品面積的四分之一。此外，16 納米節點的低功耗表示 Titanium裝置只消耗 Trion 裝置三分之一的功耗，並克服了高度集成的應用程序相關的所有散熱問題。這種結合使它們成為多晶片、系統級封裝 (SIP) 設計的理想選擇，例如在移動、邊緣運算、人工智能 (AI) 及物聯網中出現的設計。

Efinix 聯合創辦人, 裁兼首席执行官Sammy Cheung 表示：「FPGA越來越多人用於運算加速器，而不是固定功能邏輯。「藉著重新設計的 Quantum 運算架構及低功耗的16 納米工藝，Titanium FPGA 可以在空間受限的應用中自然卸載邊緣處理器。當與上個月宣佈的 Efinix RISC-V SoCs 結合使用時 ，Titanium FPGA可為完整的SIP SoC形成計算內核及自適應硬件加速。



Titanium 系列包含從 25K 到 500K 邏輯元件的 FPGA，可提供為人熟悉且易於組裝的BGA封裝。FPGA 具有一系列的加強型 IP，例如PCIe Gen4、DDR4、10 Gbps 以太網及 2.5 Gbps MIPI 控制器，可在視覺系統、工業自動化到邊緣運算等應用中實現最佳性能及無缝系統連接性。

Efinix 聯合創辦人, 首席技術官兼資深工程副總裁Tony Ngai 說：「在設計 Titanium 系列時，我們是從底層開始的。我們由從重新設計的 XLR 及高效的 DSP 功能，到優化的嵌入式 RAM 模塊以及定制設計的 I/O，我們都會分析系統要求，並著手設計最終可重新配置的加速 FPGA。結果是基於 Efinix 專利 的Quantum 架構的真正獨特創新產品系列。」

關於 Efinix

Efinix® 是可編程產品的創新者, 通過該公司的Trion™ FPGA芯片平台推動了邊緣AI計算的未來。在Trion FPGA的核心是Efinix的突破性 Quantum™ FPGA技術，與傳統FPGA技術相比，它具有4倍的功耗-性能=面積優势。 Trion FPGA提供4K至200K邏輯單元，面積精細，低功耗，適合大批量生產。我們的Efinity®集成開發環境提供從RTL到比特流的完整FPGA設計套件。憑藉其功耗-性能-面積優勢，Trion FPGA可滿足定制邏輯，計算加速，機器學習和深度學習等應用需求。通過Efinity，我們的客戶可以將FPGA或整個系統無縫地遷移到 Quantum ASIC中進行超大批量生產。

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