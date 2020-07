Bestyrelsen har udnævnt Line Køhler Ljungdahl (42) til Executive Vice President, Chief Legal Officer og medlem af Bang & Olufsens direktion.



Line Køhler Ljungdahl har været ansat som Global General Counsel i Bang & Olufsen siden 2015 med ansvaret for selskabets globale juridiske afdeling, og for nylig har hun også fået ansvaret for Brand Protection og Compliance. Inden Line kom til Bang & Olufsen, var hun ansat i tre år som Head of Legal hos GasLog Ltd. i Monaco, og før det arbejdede hun i knap syv år som advokat hos Kromann Reumert.

Line Køhler Ljungdahl er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, og hun har derudover en Executive MBA fra Copenhagen Business School.

Administrerende direktør, Kristian Teär udtaler:

"Line har i de seneste mange år ydet en stor indsats for Bang & Olufsen, og hun har samtidig påtaget sig yderligere ansvarsområder inden for blandt andet Brand Protection og Compliance, der bliver mere og mere forretningskritiske områder. Derfor er det kun naturligt, at Line indtræder i selskabets direktion, og vi står nu endnu stærkere rustet i forhold til at bringe Bang & Olufsen sikkert ind i fremtiden.”

Bang & Olufsens direktion vil herefter bestå af følgende medlemmer:

Kristian Teär, Administrerende direktør

Nikolaj Wendelboe, EVP, CFO

Christian Birk, EVP, Head of Marketing, Digital & Customer Experience

Snorre Kjesbu, EVP, Head of Design, Creation & Fulfilment

Line Køhler Ljungdahl, EVP, Chief Legal Officer

