VANCOUVER, British Columbia, July 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- K92 Mining Inc. (“K92” or the “Company”) (TSX-V: KNT; OTCQX: KNTNF) is pleased to announce results from the ongoing diamond drilling of the Kora deposit at the Kainantu gold mine in Papua New Guinea.

The results for the latest 37 diamond drill holes completed from surface and underground into the Kora deposit are summarized in Table 1 below. The results continue to demonstrate the high-grade and continuity of Kora with intersections largely focused on increasing drill density towards the South in addition to extending mineralization to the South at depth. All drill holes intersected mineralization.

The results include KMDD0181, which is one of the deeper holes drilled to date, intersecting multiple veins including 10.40 m at 24.81 g/t Au, 11 g/t Ag and 0.28% Cu (25.36 g/t AuEq, 4.58 m true width) at the K2 Vein and 2.84 m at 5.36 g/t Au, 628 g/t Ag and 8.39% Cu (25.10 g/t AuEq, 1.68 m true width) at the K3 Vein. K3 is a vein that is interpreted to be sub-parallel to K1 and K2, has had limited drilling and was not included in the Kora resource.

The drill results once again intersected a potentially bulk mineable zone. KMDD0189 recorded multiple intersections including 4.26 m at 45.98 g/t Au, 136 g/t Ag and 7.39% Cu (58.58 g/t AuEq, 4.04 m true width) at the K2 Vein. When combining the K1, Kora Link and K2 Veins, KMDD0189 recorded a bulk intersection of 24.0 m at 11.31 g/t Au, 26 g/t Ag and 1.40% Cu (13.71 g/t AuEq, 22.8 m true width).

Towards the South, multiple high-grade intersections were also recorded, including KMDD0222 and KMDD0212. KMDD0222 recorded multiple intersections including 4.70 m at 26.77 g/t Au, 117 g/t Ag and 2.99% Cu (32.57 g/t AuEq, 4.66 m true width) at the K2 Vein and step-out KMDD0212, recorded multiple intersections, including 11.1 m at 10.25 g/t Au, 13 g/t Ag and 0.54% Cu (11.19 g/t AuEq, 7.02 m true width) at the K2 Vein.

Other high-grade intersection highlights were KMDD0226, recording multiple intersections including 8.80 m at 34.31 g/t Au, 6 g/t Ag and 0.17% Cu (34.63 g/t AuEq, 4.99 m true width) at the K1 Vein. The intersection is up-dip from a previously defined high-grade area.

Long sections of K1 and K2 showing the location of the latest drill holes are provided in Figures 1 and 2, respectively. Long section showing Kora drilling to date is provided in Figure 3.

(Gold Equivalent (AuEq) is calculated using copper price of US$3.05/lb, silver price of US$16.05/oz and gold price of US$1,400/oz.)

John Lewins, K92 Chief Executive Officer and Director, stated, “The results have once again demonstrated the high grade pedigree and continuity of the Kora system, underpinned by multiple high grade intersections including: KMDD0189 recording 4.26 m at 45.98 g/t Au, 136 g/t Ag and 7.39% Cu (58.58 g/t AuEq, 4.04 m true width) and KMDD0226 recording 8.80 m at 34.31 g/t Au, 6 g/t Ag and 0.17% Cu (34.63 g/t AuEq, 4.99 m true width).

Importantly, Kora remains open in multiple directions and a major focus for the remainder of 2020 and into 2021 will be to continue to expand Kora’s known mineralized extents. This is in addition to significantly upgrading inferred resources to measured and indicated for the Stage 3 Expansion Feasibility Study.

We have recently commissioned our most southerly underground drill cuddy, DDC14, which will enable drill testing to the southern end of the mining lease, almost reaching Kora’s southern extension target, Kora South. Development will not stop there, and our plan is to have additional drill cuddies to the south of DDC14, able to drill beyond the mining lease, testing this extension target, Kora South within our exploration lease to the south of the mining lease in Q4.

Lastly, we highlight that Kainantu is in the midst of a rapid enhancement to our exploration capabilities, with six rigs currently on site, expanding to nine by the end of this quarter and ten by year end. The enhancement to our exploration capabilities will not only enable us to better achieve our strategic objectives at Kora but further unlock the potential of the district.”

Table 1 - Kainantu Gold Mine – Significant Intercepts from Diamond Drilling

Hole_id From (m) To (m) Interval

(m) True

width (m) Gold g/t Silver g/t Copper % Gold

equivalent Lode EKDD0011 532.0 541.0 9.00 4.87 6.07 9 0.35 6.70 K1 Including 532.0 533.0 1.00 0.54 0.54 3 0.21 0.88 Including 533.0 533.7 0.70 0.38 0.67 7 0.07 0.86 Including 533.7 534.6 0.93 0.50 6.27 4 0.39 6.90 Including 534.6 535.1 0.47 0.25 0.13 2 0.02 0.19 Including 535.1 535.7 0.60 0.32 0.29 7 0.62 1.29 Including 535.7 536.1 0.40 0.22 0.10 3 0.19 0.42 Including 536.1 538.2 2.05 1.11 2.90 20 0.05 3.20 Including 538.2 539.1 0.95 0.51 0.38 3 0.04 0.48 Including 539.1 541.0 1.90 1.03 21.70 10 1.01 23.33 EKDD0011 549.1 552.9 3.80 2.06 0.12 914 0.39 11.16 KL Including 549.1 551.0 1.90 1.03 0.08 1,770 0.57 21.22 Including 551.0 552.9 1.90 1.03 0.15 57 0.20 1.10 EKDD0011 553.9 559.7 5.80 3.14 0.65 2 0.11 0.84 K2 Including 553.9 554.2 0.30 0.16 0.62 4 0.10 0.81 Including 554.2 555.0 0.80 0.43 0.48 3 0.18 0.78 Including 555.0 556.0 1.00 0.54 1.41 2 0.09 1.57 Including 556.0 557.0 1.00 0.54 0.75 2 0.16 1.01 Including 557.0 558.0 1.00 0.54 0.23 1 0.02 0.28 Including 558.0 558.6 0.60 0.32 0.51 1 0.05 0.59 Including 558.6 559.7 1.10 0.60 0.48 4 0.13 0.71 EKDD0017 406.7 407.8 1.10 0.39 5.09 7 0.32 5.65 K1E Including 406.7 407.0 0.30 0.11 3.71 10 0.33 4.32 Including 407.0 407.8 0.80 0.28 5.61 6 0.32 6.15 EKDD0017 410.2 415.9 5.69 2.01 2.26 11 0.35 2.92 K1 Including 410.2 410.8 0.63 0.22 0.90 12 0.07 1.15 Including 410.8 411.0 0.20 0.07 0.38 5 0.06 0.52 Including 411.0 411.3 0.30 0.11 1.73 20 0.11 2.12 Including 411.3 411.6 0.30 0.11 0.84 2 0.04 0.92 Including 411.6 412.2 0.55 0.19 2.54 18 0.36 3.28 Including 412.2 412.7 0.55 0.19 3.97 10 0.19 4.37 Including 412.7 413.7 1.00 0.35 0.61 10 0.16 0.96 Including 413.7 414.0 0.30 0.11 10.88 6 0.07 11.05 Including 414.0 414.5 0.50 0.18 2.23 13 1.00 3.87 Including 414.5 415.2 0.70 0.25 3.30 9 0.83 4.64 Including 415.2 415.9 0.66 0.23 0.86 12 0.54 1.80 EKDD0017 444.8 450.6 5.80 2.05 0.42 5 0.16 0.72 KL Including 444.8 445.7 0.90 0.32 0.21 4 0.28 0.67 Including 445.7 446.4 0.70 0.25 0.77 14 0.48 1.65 Including 446.4 448.0 1.60 0.56 0.19 3 0.07 0.32 Including 448.0 449.0 1.00 0.35 0.35 2 0.05 0.45 Including 449.0 450.0 1.00 0.35 0.41 5 0.12 0.65 Including 450.0 450.6 0.60 0.21 1.03 9 0.14 1.34 EKDD0017 468.3 472.0 3.70 1.31 7.23 5 0.90 8.64 K2 Including 468.3 469.0 0.70 0.25 1.58 15 4.32 8.21 Including 469.0 470.0 1.00 0.36 0.24 3 0.14 0.48 Including 470.0 471.0 1.00 0.36 0.11 1 0.05 0.19 Including 471.0 472.0 1.00 0.36 25.30 3 0.14 25.54 EKDD0017 536.8 541.5 4.70 1.66 2.59 3 0.27 3.03 K2HW Including 536.8 537.6 0.80 0.28 0.26 3 0.15 0.52 Including 537.6 537.9 0.30 0.11 0.55 3 0.20 0.89 Including 537.9 538.3 0.40 0.14 0.46 6 1.08 2.14 Including 538.3 539.3 1.00 0.35 0.21 3 0.22 0.57 Including 539.3 540.0 0.70 0.25 0.22 2 0.10 0.40 Including 540.0 540.7 0.72 0.25 1.06 3 0.37 1.64 Including 540.7 541.5 0.78 0.28 13.43 4 0.13 13.68 KMDD0206 125.7 128.7 3.03 1.86 1.57 3 0.22 1.93 K1 including 125.7 126.8 1.12 0.69 2.53 4 0.17 2.82 including 126.8 127.7 0.97 0.59 1.17 2 0.28 1.62 including 127.7 128.7 0.94 0.58 0.85 2 0.21 1.19 KMDD0206 136.2 138.0 1.80 1.24 0.81 2 0.42 1.46 KL including 136.2 136.7 0.48 0.33 0.45 3 0.68 1.50 including 136.7 137.0 0.32 0.22 0.08 2 0.37 0.66 including 137.0 138.0 1.00 0.69 1.22 2 0.31 1.71 KMDD0206 159.9 165.8 5.88 3.98 3.18 25 1.02 5.00 K2 including 159.9 161.0 1.05 0.71 1.52 15 0.67 2.70 including 161.0 162.0 1.05 0.71 8.61 6 0.17 8.94 including 162.0 163.0 1.00 0.68 5.82 16 0.14 6.21 including 163.0 164.0 1.00 0.68 1.49 28 2.88 6.11 including 164.0 164.4 0.40 0.27 1.50 53 0.66 3.10 including 164.4 165.8 1.38 0.93 0.13 45 1.33 2.64 KMDD0206A 161.5 167.3 5.83 3.97 3.45 27 1.42 5.89 K2 including 161.5 162.4 0.88 0.60 13.32 12 0.32 13.94 including 162.4 163.2 0.85 0.58 1.63 6 0.12 1.88 including 163.2 164.5 1.30 0.89 3.46 39 4.17 10.14 including 164.5 165.5 1.00 0.68 1.01 33 0.78 2.55 including 165.5 166.5 1.00 0.68 1.16 42 1.16 3.37 including 166.5 167.3 0.80 0.54 0.45 19 0.71 1.73 KMDD0183 26.4 31.9 5.49 4.66 13.93 3 0.26 14.35 K1 including 26.4 27.0 0.61 0.52 37.89 5 0.89 39.28 including 27.0 27.6 0.58 0.49 78.27 3 0.15 78.52 including 27.6 29.5 1.92 1.63 2.23 4 0.20 2.58 including 29.5 31.9 2.38 2.02 1.55 1 0.18 1.83 KMDD0183 35.6 39.0 3.37 2.88 2.85 5 0.45 3.58 KL including 35.6 36.6 0.98 0.84 1.70 6 0.33 2.25 including 36.6 37.4 0.79 0.68 3.89 8 1.09 5.60 including 37.4 38.4 0.95 0.81 1.23 2 0.18 1.53 including 38.4 39.0 0.65 0.56 5.70 3 0.24 6.10 KMDD0183 42.0 44.4 2.40 1.89 2.45 1 0.11 2.64 K2 including 42.0 43.0 1.00 0.79 5.49 2 0.16 5.75 including 43.0 44.4 1.40 1.10 0.28 1 0.08 0.41 KMDD0185 31.1 37.0 5.88 3.77 18.23 10 0.72 19.42 K1 Including 31.1 31.9 0.78 0.48 0.97 1 0.04 1.04 Including 31.9 32.9 1.00 0.61 2.63 5 0.69 3.72 Including 32.9 33.3 0.40 0.25 1.84 5 0.64 2.85 Including 33.3 33.9 0.60 0.37 1.61 2 0.54 2.44 Including 33.9 34.5 0.60 0.37 1.76 3 0.52 2.57 Including 34.5 35.0 0.50 0.31 152.50 72 4.62 160.23 Including 35.0 35.5 0.45 0.28 7.10 7 0.52 7.96 Including 35.5 35.7 0.28 0.17 5.23 13 0.61 6.29 Including 35.7 36.0 0.25 0.15 1.80 1 0.11 1.97 Including 36.0 36.2 0.22 0.14 26.50 7 0.27 26.99 Including 36.2 37.0 0.80 0.49 1.01 1 0.01 1.04 Including 37.0 37.3 0.26 0.16 68.50 9 0.08 68.72 KMDD0185 39.7 49.1 9.44 6.30 4.92 8 0.52 5.79 KL Including 39.7 40.3 0.60 0.40 4.55 2 0.20 4.88 Including 40.3 41.0 0.73 0.49 0.44 2 0.26 0.85 Including 41.0 41.5 0.42 0.28 4.62 2 0.33 5.13 Including 41.5 42.1 0.69 0.46 0.62 2 0.26 1.03 Including 42.1 42.7 0.60 0.40 44.80 31 4.26 51.52 Including 42.7 43.7 0.96 0.64 0.82 10 0.32 1.42 Including 43.7 44.3 0.60 0.40 1.69 10 0.17 2.06 Including 44.3 45.0 0.65 0.43 3.24 15 0.19 3.69 Including 45.0 45.8 0.85 0.57 0.96 5 0.11 1.19 Including 45.8 46.6 0.80 0.53 3.38 10 0.44 4.14 Including 46.6 47.2 0.60 0.40 4.24 4 0.40 4.89 Including 47.2 47.7 0.50 0.33 3.32 6 0.48 4.10 Including 47.7 48.3 0.60 0.40 1.48 8 0.29 2.01 Including 48.3 49.1 0.84 0.56 1.91 4 0.15 2.17 KMDD0179 191.0 225.0 34.00 10.10 4.87 2 0.08 5.02 K1 including 191.0 193.0 2.00 0.59 5.33 3 0.10 5.51 including 193.0 194.7 1.72 0.51 7.52 3 0.17 7.80 including 194.7 195.7 0.93 0.28 3.13 1 0.03 3.18 including 195.7 196.6 0.94 0.28 0.29 2 0.01 0.32 including 196.6 196.9 0.33 0.10 0.16 1 0.00 0.17 including 196.9 197.4 0.43 0.13 8.16 2 0.09 8.31 including 197.4 197.6 0.21 0.06 0.43 1 0.01 0.46 including 197.6 199.0 1.44 0.43 0.74 1 0.01 0.76 including 199.0 200.0 1.00 0.30 1.85 1 0.02 1.89 including 200.0 200.5 0.45 0.13 10.41 1 0.06 10.50 including 200.5 201.7 1.27 0.38 0.58 1 0.06 0.67 including 201.7 203.0 1.28 0.38 1.57 21 0.33 2.30 including 203.0 204.0 1.00 0.30 1.04 5 0.21 1.41 including 204.0 204.9 0.86 0.26 1.68 3 0.50 2.46 including 204.9 206.0 1.14 0.34 0.09 1 0.03 0.14 including 206.0 207.0 1.00 0.30 0.65 1 0.01 0.67 including 207.0 208.0 1.00 0.30 0.08 1 0.01 0.11 including 208.0 209.0 1.00 0.30 0.08 1 0.01 0.10 including 209.0 210.0 1.00 0.30 0.55 1 0.00 0.56 including 210.0 211.4 1.40 0.42 0.05 1 0.02 0.08 including 211.4 212.2 0.80 0.24 0.04 1 0.08 0.16 including 212.2 212.8 0.59 0.18 0.64 1 0.07 0.75 including 212.8 213.3 0.48 0.14 2.89 1 0.18 3.16 including 213.3 213.7 0.38 0.11 0.21 1 0.24 0.57 including 213.7 215.0 1.35 0.40 3.03 1 0.21 3.35 including 215.0 216.0 1.00 0.30 0.71 1 0.14 0.92 including 216.0 217.1 1.08 0.32 0.52 1 0.06 0.61 including 217.1 218.4 1.28 0.38 2.62 1 0.03 2.67 including 218.4 219.1 0.75 0.22 12.25 1 0.04 12.31 including 219.1 220.9 1.74 0.52 0.51 1 0.01 0.53 including 220.9 221.7 0.80 0.24 101.00 9 0.05 101.17 including 221.7 222.4 0.78 0.23 1.77 1 0.01 1.79 including 222.4 223.9 1.43 0.42 11.13 3 0.05 11.24 including 223.9 225.0 1.14 0.34 1.68 1 0.06 1.77 KMDD0179A 190.4 222.9 32.47 9.64 4.94 4 0.10 5.13 K1 including 190.4 191.6 1.20 0.36 7.24 4 0.12 7.47 including 191.6 192.7 1.07 0.32 4.95 2 0.05 5.05 including 192.7 193.6 0.95 0.28 0.43 1 0.01 0.45 including 193.6 194.0 0.38 0.11 0.68 1 0.02 0.71 including 194.0 196.7 2.70 0.80 2.48 1 0.03 2.53 including 196.7 196.8 0.10 0.03 0.72 1 0.02 0.76 including 196.8 197.4 0.60 0.18 10.30 1 0.04 10.36 including 197.4 199.0 1.60 0.48 7.05 38 0.15 7.71 including 199.0 199.2 0.22 0.07 0.89 26 0.25 1.56 including 199.2 199.8 0.59 0.18 1.47 4 0.30 1.97 including 199.8 200.3 0.44 0.13 0.30 1 0.03 0.35 including 200.3 200.6 0.32 0.10 1.90 11 0.17 2.28 including 200.6 201.5 0.95 0.28 1.03 3 0.18 1.34 including 201.5 202.6 1.03 0.31 2.43 4 0.38 3.05 including 202.6 204.0 1.45 0.43 0.31 1 0.02 0.35 including 204.0 205.4 1.40 0.42 0.35 1 0.02 0.38 including 205.4 206.9 1.50 0.45 0.21 1 0.01 0.23 including 206.9 207.9 0.97 0.29 0.23 1 0.01 0.25 including 207.9 208.9 1.00 0.30 0.16 1 0.02 0.20 including 208.9 209.8 0.89 0.26 0.06 2 0.18 0.36 including 209.8 210.3 0.54 0.16 0.24 1 0.04 0.31 including 210.3 211.1 0.77 0.23 21.50 3 0.36 22.07 including 211.1 212.0 0.93 0.28 0.23 2 0.13 0.45 including 212.0 213.0 1.00 0.30 1.38 2 0.11 1.56 including 213.0 214.3 1.30 0.39 4.82 2 0.13 5.04 including 214.3 215.4 1.12 0.33 15.30 1 0.02 15.34 including 215.4 217.1 1.68 0.50 5.34 2 0.04 5.42 including 217.1 218.2 1.10 0.33 1.17 1 0.01 1.19 including 218.2 220.3 2.05 0.61 26.10 2 0.05 26.19 including 220.3 221.0 0.75 0.22 4.53 3 0.14 4.77 including 221.0 222.0 1.00 0.30 1.73 4 0.17 2.02 including 222.0 222.9 0.87 0.26 4.56 2 0.30 5.03 KMDD0179A 370.5 377.7 7.18 2.99 1.80 18 0.13 2.19 K2 including 370.5 371.3 0.80 0.33 1.82 81 0.50 3.49 including 371.3 372.6 1.29 0.54 2.43 33 0.17 3.07 including 372.6 373.7 1.14 0.47 0.42 2 0.03 0.48 including 373.7 375.0 1.27 0.53 0.88 11 0.08 1.13 including 375.0 376.0 1.00 0.42 0.36 2 0.02 0.41 including 376.0 377.7 1.68 0.70 3.80 1 0.08 3.92 KMDD0189 1.0 2.0 1.00 0.91 6.31 1 0.02 6.34 KMDD0189 26.0 28.7 2.70 2.46 5.29 4 0.13 5.53 K1 Including 26.0 27.0 1.00 0.91 2.25 2 0.25 2.65 Including 27.0 27.9 0.85 0.77 2.06 1 0.01 2.09 Including 27.9 28.1 0.25 0.23 33.50 10 0.15 33.84 Including 28.1 28.4 0.30 0.27 5.24 3 0.07 5.38 Including 28.4 28.7 0.30 0.27 1.13 13 0.11 1.45 KMDD0189 33.2 40.5 7.27 7.02 8.44 6 0.25 8.87 KL Including 33.2 33.6 0.35 0.34 2.36 5 0.24 2.78 Including 33.6 34.6 1.05 1.01 34.10 16 0.20 34.58 Including 34.6 38.5 3.90 3.77 3.81 4 0.15 4.07 Including 38.5 39.5 0.98 0.95 0.09 2 0.13 0.31 Including 39.5 40.5 0.99 0.96 9.85 5 0.81 11.11 KMDD0189 45.7 50.0 4.26 4.04 45.98 136 7.39 58.58 K2 Including 45.7 46.7 0.96 0.91 46.40 161 14.65 70.13 Including 46.7 47.5 0.80 0.76 186.00 416 18.16 217.90 Including 47.5 48.3 0.82 0.78 0.91 15 1.02 2.61 Including 48.3 48.6 0.31 0.29 2.31 84 3.38 8.32 Including 48.6 49.6 0.94 0.89 0.57 9 0.15 0.89 Including 49.6 50.0 0.43 0.41 1.22 110 2.02 5.50 KMDD0191 24.5 37.0 12.55 10.76 6.51 8 0.79 7.78 K1 including 24.5 25.3 0.80 0.69 4.32 2 0.07 4.44 including 25.3 27.3 2.05 1.76 15.80 4 0.57 16.69 including 27.3 30.8 3.50 3.00 6.24 11 1.09 8.00 including 30.8 33.4 2.60 2.23 1.18 6 0.76 2.39 including 33.4 34.3 0.90 0.77 6.48 3 0.57 7.37 including 34.3 35.5 1.20 1.03 10.74 7 0.32 11.30 including 35.5 37.0 1.50 1.29 1.46 21 1.33 3.68 KMDD0191 38.0 40.4 2.40 2.04 1.02 4 0.22 1.39 KL KMDD0191 43.5 45.8 2.30 2.13 1.44 31 3.22 6.61 K2 including 43.5 43.9 0.40 0.37 3.08 141 15.35 27.63 including 43.9 45.0 1.10 1.02 0.90 5 0.36 1.50 including 45.0 45.8 0.80 0.74 1.35 12 1.09 3.11 KMDD0193 0.9 1.6 0.65 0.62 6.44 6 2.04 9.55 KL Including 0.9 1.2 0.30 0.29 1.02 2 0.16 1.28 Including 1.2 1.6 0.35 0.34 11.08 9 3.65 16.64 KMDD0193 10.5 17.1 6.65 6.48 3.30 18 1.19 5.28 K2 Including 10.5 11.2 0.75 0.73 4.16 42 2.56 8.47 Including 11.2 12.5 1.30 1.27 1.00 10 0.61 2.03 Including 12.5 13.4 0.90 0.88 4.21 44 1.10 6.36 Including 13.4 13.9 0.50 0.49 0.89 11 1.31 2.97 Including 13.9 14.3 0.35 0.34 0.73 4 0.42 1.40 Including 14.3 16.1 1.85 1.80 1.43 10 1.11 3.20 Including 16.1 17.1 1.00 0.97 10.36 10 1.35 12.49 KMDD0193 23.9 27.3 3.40 3.31 1.24 18 1.79 4.11 K2HW Including 23.9 24.5 0.60 0.58 3.35 15 1.14 5.23 Including 24.5 24.7 0.20 0.19 0.24 5 2.13 3.48 Including 24.7 25.3 0.60 0.58 0.22 1 0.34 0.73 Including 25.3 25.6 0.30 0.29 0.28 6 0.57 1.19 Including 25.6 25.9 0.30 0.29 0.52 77 10.38 16.91 Including 25.9 26.2 0.30 0.29 0.52 19 3.03 5.26 Including 26.2 27.3 1.10 1.07 1.48 18 0.52 2.46 KMDD0208 109.6 110.7 1.13 0.90 2.40 4 0.10 2.60 K1 including 109.6 110.1 0.50 0.40 1.43 2 0.02 1.48 including 110.1 110.7 0.63 0.50 3.17 6 0.16 3.48 KMDD0208 140.4 143.4 3.00 2.00 2.01 3 0.28 2.47 K2 including 140.4 141.2 0.77 0.51 2.70 5 0.40 3.36 including 141.2 141.5 0.37 0.25 5.04 4 0.27 5.49 including 141.5 142.1 0.58 0.39 0.51 1 0.04 0.58 including 142.1 142.8 0.68 0.45 1.46 2 0.15 1.71 including 142.8 143.4 0.60 0.40 1.34 4 0.49 2.12 KMDD0208 157.9 159.0 1.15 0.77 2.49 2 0.00 2.52 K2HW KMDD0181 246.3 262.1 15.82 5.04 2.24 3 0.35 2.80 K1 including 246.3 248.7 2.40 0.76 11.76 3 0.40 12.40 including 248.7 250.1 1.43 0.46 0.18 2 0.39 0.79 including 250.1 251.0 0.90 0.29 0.24 2 0.39 0.84 including 251.0 252.0 1.00 0.32 0.15 2 0.50 0.92 including 252.0 253.0 1.00 0.32 0.18 2 0.42 0.84 including 253.0 254.0 1.00 0.32 0.09 2 0.19 0.40 including 254.0 255.0 1.00 0.32 0.22 3 0.57 1.10 including 255.0 256.0 1.00 0.32 0.13 3 0.18 0.44 including 256.0 257.0 1.00 0.32 0.14 2 0.22 0.49 including 257.0 258.0 1.00 0.32 0.11 1 0.28 0.55 including 258.0 258.8 0.83 0.26 1.07 2 0.20 1.39 including 258.8 259.8 0.92 0.29 2.74 3 0.36 3.32 including 259.8 260.4 0.65 0.21 0.58 3 0.16 0.85 including 260.4 262.1 1.69 0.54 1.13 5 0.44 1.84 KMDD0181 369.9 380.3 10.40 4.58 24.81 11 0.28 25.36 K2 including 369.9 370.5 0.55 0.24 433.56 6 0.00 433.64 including 370.5 371.9 1.47 0.65 2.74 1 0.01 2.75 including 371.9 373.0 1.03 0.45 0.22 1 0.06 0.31 including 373.0 374.4 1.47 0.65 3.09 48 1.31 5.60 including 374.4 374.8 0.41 0.18 2.33 18 0.14 2.74 including 374.8 376.1 1.27 0.56 4.74 11 0.17 5.11 including 376.1 377.4 1.31 0.58 0.88 4 0.16 1.16 including 377.4 378.9 1.44 0.63 0.44 4 0.21 0.80 including 378.9 380.3 1.45 0.64 1.37 8 0.11 1.62 KMDD0181 390.5 393.0 2.50 1.10 3.08 27 0.97 4.83 K2HW including 390.5 391.9 1.37 0.60 2.02 13 0.57 3.01 including 391.9 393.0 1.13 0.50 4.36 4 0.33 4.89 KMDD0181 421.0 427.7 6.70 2.95 2.51 33 1.16 4.63 including 421.0 424.8 3.75 1.65 2.41 53 0.89 4.35 including 424.8 426.5 1.75 0.77 0.29 2 0.03 0.36 including 426.5 427.7 1.20 0.53 6.08 18 3.64 11.72 KMDD0181 527.3 528.3 1.00 0.59 1.54 34 1.01 3.43 KMDD0181 549.2 552.0 2.84 1.68 5.36 628 8.39 25.10 K3 including 549.2 550.6 1.44 0.85 4.25 1,020 13.27 35.77 including 550.6 552.0 1.40 0.83 6.51 224 3.38 14.13 KMDD0187 123.1 131.4 8.30 3.93 0.49 4 1.16 2.27 K1 including 123.1 124.0 0.90 0.43 1.25 1 0.02 1.28 including 124.0 125.0 1.00 0.47 0.17 1 0.03 0.23 including 125.0 126.0 1.00 0.47 0.13 1 0.01 0.16 including 126.0 126.9 0.90 0.43 0.14 1 0.01 0.17 including 126.9 127.5 0.60 0.28 1.20 17 5.24 9.22 including 127.5 128.5 1.00 0.47 0.11 1 0.08 0.25 including 128.5 129.5 1.00 0.47 0.10 1 0.02 0.13 including 129.5 130.1 0.58 0.27 0.18 1 0.01 0.21 including 130.1 131.0 0.92 0.44 1.23 16 6.57 11.23 including 131.0 131.4 0.40 0.19 0.88 4 0.69 1.95 KMDD0187 133.9 138.8 4.94 2.51 0.40 3 0.65 1.41 KL including 133.9 134.5 0.64 0.33 0.17 6 2.37 3.78 including 134.5 134.8 0.25 0.13 0.11 4 1.32 2.13 including 134.8 135.0 0.25 0.13 0.12 2 0.04 0.20 including 135.0 136.0 1.00 0.51 0.11 2 0.04 0.20 including 136.0 136.9 0.85 0.43 0.13 3 1.44 2.31 including 136.9 137.8 0.95 0.48 0.23 1 0.02 0.27 including 137.8 138.8 1.00 0.51 1.36 2 0.09 1.52 KMDD0187 151.0 158.1 7.10 3.61 5.66 23 1.48 8.14 KL including 151.0 151.5 0.50 0.25 3.03 1 0.05 3.12 including 151.5 152.0 0.50 0.25 0.25 3 0.45 0.95 including 152.0 153.0 1.00 0.51 0.29 4 0.34 0.85 including 153.0 153.5 0.50 0.25 16.65 8 0.69 17.78 including 153.5 154.8 1.30 0.66 9.13 4 0.23 9.51 including 154.8 155.8 1.00 0.51 4.45 7 1.04 6.08 including 155.8 156.4 0.55 0.28 1.36 9 1.52 3.74 including 156.4 157.2 0.80 0.41 12.63 148 7.35 25.31 including 157.2 158.1 0.95 0.48 2.89 19 1.63 5.54 KMDD0187 163.3 167.8 4.50 2.63 2.08 11 1.47 4.40 K2 including 163.3 163.9 0.56 0.33 1.00 2 0.04 1.09 including 163.9 164.6 0.74 0.43 3.87 8 1.50 6.20 including 164.6 164.8 0.20 0.12 4.96 40 10.23 20.70 including 164.8 165.7 0.90 0.53 0.47 7 1.43 2.68 including 165.7 166.2 0.50 0.29 8.28 15 2.45 12.11 including 166.2 167.1 0.90 0.53 0.21 9 0.43 0.96 including 167.1 167.6 0.48 0.28 0.15 8 0.35 0.77 including 167.6 167.8 0.22 0.13 0.55 49 1.62 3.53 KMDD0187 170.6 173.9 3.22 1.88 1.77 8 0.17 2.11 K2HW including 170.6 171.6 0.96 0.56 4.19 10 0.20 4.60 including 171.6 172.2 0.60 0.35 0.49 22 0.54 1.55 including 172.2 173.1 0.90 0.53 0.17 2 0.02 0.22 including 173.1 173.9 0.76 0.44 1.60 1 0.01 1.62 KMDD0212 172.0 177.0 5.00 2.18 4.57 1 0.08 4.71 K1 including 172.0 173.6 1.60 0.70 7.44 1 0.01 7.47 including 173.6 173.9 0.30 0.13 20.10 3 0.76 21.27 including 173.9 175.2 1.25 0.54 1.82 2 0.07 1.94 including 175.2 175.7 0.58 0.25 2.09 2 0.08 2.23 including 175.7 177.0 1.27 0.55 1.12 1 0.02 1.16 KMDD0212 203.0 205.3 2.30 1.34 0.71 3 0.40 1.34 KL including 203.0 204.3 1.30 0.76 0.82 4 0.46 1.56 including 204.3 205.3 1.00 0.58 0.56 2 0.32 1.06 KMDD0212 208.0 219.1 11.10 7.02 10.25 13 0.54 11.19 K2 including 208.0 209.3 1.25 0.79 2.37 2 0.25 2.76 including 209.3 210.1 0.85 0.54 14.80 10 0.41 15.53 including 210.1 211.2 1.05 0.66 5.38 4 0.19 5.71 including 211.2 211.6 0.45 0.28 6.31 7 0.22 6.71 including 211.6 212.4 0.80 0.51 66.90 32 0.27 67.67 including 212.4 213.0 0.60 0.38 10.10 8 0.43 10.84 including 213.0 214.0 1.00 0.63 10.10 16 0.92 11.65 including 214.0 214.9 0.90 0.57 8.65 31 1.89 11.83 including 214.9 216.1 1.20 0.76 1.16 10 0.42 1.91 including 216.1 217.9 1.80 1.14 1.74 5 0.45 2.47 including 217.9 219.1 1.20 0.76 6.42 21 0.52 7.44 KMDD0212A 208.3 221.0 12.70 8.00 8.78 7 0.29 9.28 K2 including 208.3 209.3 1.00 0.63 0.23 2 0.04 0.31 including 209.3 211.0 1.70 1.07 4.72 4 0.18 5.04 including 211.0 212.5 1.50 0.94 35.90 5 0.09 36.09 including 212.5 214.9 2.40 1.51 9.28 7 0.50 10.11 including 214.9 215.2 0.30 0.19 8.63 9 0.58 9.60 including 215.2 217.8 2.60 1.64 0.92 8 0.13 1.20 including 217.8 220.0 2.20 1.39 8.26 12 0.62 9.33 including 220.0 221.0 1.00 0.63 3.93 5 0.07 4.09 KMDD0210 120.9 121.7 0.76 0.50 4.03 1 1.37 6.09 K1 KMDD0210 147.0 148.0 1.00 0.67 2.32 3 0.04 2.42 KL KMDD0210 155.9 159.0 3.10 2.10 1.82 22 0.19 2.35 K2 including 155.9 156.9 1.00 0.68 2.42 43 0.43 3.56 including 156.9 157.3 0.40 0.27 1.39 15 0.11 1.72 including 157.3 158.0 0.70 0.47 2.37 14 0.06 2.62 including 158.0 159.0 1.00 0.68 1.02 8 0.06 1.21 KMDD0197 57.0 65.4 8.40 7.79 3.57 25 1.93 6.75 K1 including 57.0 58.0 1.00 0.93 2.73 2 0.01 2.77 including 58.0 58.6 0.60 0.56 5.85 1 0.01 5.88 including 58.6 59.8 1.20 1.11 1.29 2 0.08 1.44 including 59.8 60.4 0.60 0.56 7.43 52 0.23 8.37 including 60.4 60.8 0.40 0.37 2.01 2 0.07 2.14 including 60.8 61.0 0.20 0.19 2.36 4 0.61 3.32 including 61.0 61.7 0.74 0.69 2.25 3 0.13 2.48 including 61.7 62.1 0.31 0.29 0.12 43 7.36 11.61 including 62.1 62.8 0.77 0.71 16.67 5 0.46 17.42 including 62.8 63.6 0.78 0.72 0.09 34 2.67 4.47 including 63.6 64.2 0.60 0.56 0.15 4 0.37 0.74 including 64.2 64.8 0.60 0.56 2.66 198 14.29 26.28 including 64.8 65.4 0.60 0.56 0.35 12 3.67 5.97 KMDD0197 69.0 71.0 1.95 1.87 1.05 2 0.09 1.21 KL including 69.0 70.0 1.00 0.96 0.67 2 0.06 0.79 including 70.0 71.0 0.95 0.91 1.44 2 0.13 1.65 KMDD0197 73.2 79.0 5.80 5.46 4.38 19 2.03 7.63 K2 including 73.2 73.6 0.37 0.35 9.71 5 0.62 10.70 including 73.6 73.8 0.18 0.17 7.38 27 7.84 19.40 including 73.8 74.1 0.35 0.33 1.34 12 1.07 3.07 including 74.1 74.4 0.30 0.28 6.07 189 11.04 24.73 including 74.4 74.9 0.50 0.47 0.81 25 5.05 8.64 including 74.9 75.6 0.70 0.66 0.58 2 0.30 1.05 including 75.6 76.4 0.80 0.75 0.46 2 0.17 0.74 including 76.4 77.0 0.60 0.56 2.35 2 0.31 2.84 including 77.0 78.0 1.00 0.94 0.30 22 3.06 5.12 including 78.0 79.0 1.00 0.94 15.30 2 0.32 15.81 KMDD0195 91.5 95.0 3.50 1.79 2.10 1 0.01 2.13 including 91.5 92.2 0.70 0.36 2.54 1 0.01 2.55 including 92.2 93.0 0.80 0.41 1.70 1 0.01 1.72 including 93.0 94.0 1.00 0.51 2.61 1 0.01 2.63 including 94.0 95.0 1.00 0.51 1.61 2 0.01 1.65 KMDD0195 108.0 117.0 9.00 4.60 1.44 1 0.01 1.46 including 108.0 109.0 1.00 0.51 2.01 2 0.01 2.05 including 109.0 110.0 1.00 0.51 2.56 1 0.01 2.58 including 110.0 110.8 0.80 0.41 1.67 2 0.01 1.71 including 110.8 111.5 0.70 0.36 0.32 1 0.01 0.35 including 111.5 112.0 0.50 0.26 1.35 1 0.01 1.36 including 112.0 113.0 1.00 0.51 1.28 2 0.01 1.32 including 113.0 114.2 1.20 0.61 0.89 1 0.01 0.91 including 114.2 115.6 1.35 0.69 0.40 1 0.00 0.41 including 115.6 117.0 1.45 0.74 2.23 1 0.01 2.25 KMDD0195 144.3 147.5 3.25 1.66 11.78 6 0.08 11.98 K1 including 144.3 144.9 0.60 0.31 48.89 1 0.02 48.94 including 144.9 145.3 0.45 0.23 1.43 1 0.01 1.46 including 145.3 146.0 0.70 0.36 1.09 2 0.07 1.22 including 146.0 147.5 1.50 0.77 5.03 12 0.13 5.37 KMDD0195 222.8 227.0 4.25 2.02 1.13 3 0.48 1.88 KL including 222.8 223.3 0.55 0.26 0.23 10 2.37 3.89 including 223.3 224.0 0.70 0.33 0.07 6 1.02 1.66 including 224.0 225.0 1.00 0.47 0.05 1 0.01 0.06 including 225.0 226.0 1.00 0.47 0.14 1 0.00 0.16 including 226.0 227.0 1.00 0.47 4.42 2 0.01 4.45 KMDD0195 238.0 244.5 6.50 3.08 0.86 5 0.01 0.93 including 238.0 239.0 1.00 0.47 1.03 2 0.01 1.07 including 239.0 240.0 1.00 0.47 0.18 1 0.01 0.20 including 240.0 241.0 1.00 0.47 0.64 1 0.01 0.67 including 241.0 241.9 0.90 0.43 0.22 1 0.00 0.23 including 241.9 242.5 0.60 0.28 1.31 1 0.01 1.33 including 242.5 243.0 0.50 0.24 0.29 1 0.01 0.31 including 243.0 244.5 1.50 0.71 1.76 2 0.01 1.80 KMDD0195 273.5 280.0 6.50 2.98 0.45 3 0.13 0.68 K2 including 273.5 273.8 0.30 0.14 4.03 25 2.63 8.25 including 273.8 275.0 1.20 0.55 0.01 1 0.01 0.03 including 275.0 276.3 1.30 0.60 0.16 2 0.02 0.21 including 276.3 277.0 0.70 0.32 0.02 1 0.01 0.05 including 277.0 278.0 1.00 0.46 0.02 1 0.01 0.04 including 278.0 279.0 1.00 0.46 0.03 2 0.01 0.06 including 279.0 280.0 1.00 0.46 1.47 2 0.01 1.50 KMDD0199 31.5 33.6 2.07 1.67 1.31 3 0.07 1.46 Including 31.5 32.2 0.68 0.55 2.57 1 0.01 2.59 Including 32.2 32.8 0.62 0.50 0.12 1 0.01 0.14 Including 32.8 33.4 0.63 0.51 1.31 1 0.01 1.33 Including 33.4 33.6 0.14 0.11 0.52 33 0.97 2.34 KMDD0199 61.8 70.5 8.68 7.01 0.57 9 0.69 1.70 K1 Including 61.8 62.2 0.34 0.27 4.27 38 3.69 10.22 Including 62.2 63.0 0.84 0.68 0.65 4 0.22 1.02 Including 63.0 64.0 1.00 0.81 0.18 5 0.27 0.64 Including 64.0 64.9 0.87 0.70 0.03 5 0.53 0.88 Including 64.9 65.5 0.63 0.51 0.02 1 0.00 0.04 Including 65.5 66.5 1.00 0.81 0.06 1 0.01 0.07 Including 66.5 67.5 1.00 0.81 0.01 1 0.00 0.02 Including 67.5 68.1 0.58 0.47 0.03 3 0.03 0.11 Including 68.1 68.7 0.57 0.46 0.31 53 2.96 5.34 Including 68.7 69.6 0.95 0.77 0.05 3 0.06 0.17 Including 69.6 70.5 0.90 0.73 2.68 14 2.25 6.20 KMDD0199 75.7 78.3 2.55 2.41 2.60 29 1.52 5.22 KL Including 75.7 75.9 0.19 0.18 1.56 41 9.65 16.45 Including 75.9 76.3 0.41 0.39 0.36 4 0.57 1.26 Including 76.3 77.3 1.00 0.95 1.73 6 0.86 3.09 Including 77.3 78.1 0.78 0.74 0.10 4 0.19 0.43 Including 78.1 78.3 0.17 0.16 25.80 332 4.74 36.69 KMDD0199 81.2 88.4 7.20 6.34 1.61 22 1.58 4.23 K2 including 81.2 82.0 0.80 0.70 2.13 14 3.01 6.79 including 82.0 83.0 1.00 0.88 1.87 34 2.41 5.86 including 83.0 83.2 0.22 0.19 1.00 21 2.28 4.65 including 83.2 83.5 0.30 0.26 18.20 49 3.58 24.11 including 83.5 84.2 0.68 0.60 0.01 4 0.35 0.58 including 84.2 85.0 0.80 0.70 1.01 53 3.09 6.23 including 85.0 85.7 0.70 0.62 0.08 11 0.88 1.51 including 85.7 86.0 0.30 0.26 0.63 28 0.61 1.87 including 86.0 87.0 1.00 0.88 0.18 8 0.19 0.55 including 87.0 87.4 0.43 0.38 0.08 2 0.04 0.17 including 87.4 88.1 0.67 0.59 0.07 2 0.03 0.14 including 88.1 88.4 0.30 0.26 3.28 86 4.22 10.57 KMDD0199 98.1 100.3 2.14 1.88 0.22 30 0.96 2.00 K2HW including 98.1 98.9 0.74 0.65 0.33 63 1.21 2.85 including 98.9 99.6 0.72 0.63 0.22 8 0.26 0.71 including 99.6 100.0 0.36 0.32 0.03 19 1.41 2.35 including 100.0 100.3 0.32 0.28 0.15 17 1.49 2.57 KMDD0203 170.3 175.2 4.90 1.88 4.97 13 1.08 6.73 K1 Including 170.3 171.3 1.00 0.38 5.00 7 0.25 5.46 Including 171.3 172.3 1.00 0.38 2.40 6 0.34 2.98 Including 172.3 172.9 0.56 0.21 1.81 3 1.31 3.80 Including 172.9 173.2 0.34 0.13 13.60 95 8.19 26.92 Including 173.2 174.2 1.04 0.40 9.22 12 0.91 10.71 Including 174.2 175.2 0.96 0.37 1.80 3 0.25 2.20 KMDD0203 184.3 189.9 5.60 2.32 0.49 7 1.18 2.33 KL Including 184.3 189.3 5.00 2.07 0.39 7 1.08 2.08 Including 189.3 189.9 0.60 0.25 1.33 8 2.03 4.45 KMDD0214 113.0 119.0 6.00 3.96 4.00 3 0.45 4.70 K1 Including 113.0 113.8 0.75 0.49 0.30 13 2.47 4.14 Including 113.8 114.8 1.08 0.71 8.27 1 0.18 8.55 Including 114.8 115.7 0.90 0.59 3.14 3 0.29 3.61 Including 115.7 116.6 0.90 0.59 9.16 3 0.09 9.33 Including 116.6 117.2 0.57 0.38 1.35 1 0.19 1.64 Including 117.2 118.0 0.80 0.53 0.14 1 0.06 0.24 Including 118.0 119.0 1.00 0.66 2.89 1 0.13 3.09 KMDD0214 136.8 153.3 16.50 10.42 5.65 32 2.90 10.35 K2 including 136.8 137.8 1.00 0.63 0.65 37 5.83 9.78 including 137.8 138.8 0.98 0.62 49.64 420 14.01 75.38 including 138.8 139.6 0.82 0.52 2.69 28 12.33 21.43 including 139.6 140.6 1.00 0.63 0.09 1 0.25 0.48 including 140.6 141.3 0.70 0.44 0.10 1 0.24 0.46 including 141.3 142.3 0.96 0.61 0.36 1 0.31 0.82 including 142.3 143.1 0.84 0.53 0.47 1 0.80 1.67 including 143.1 143.5 0.35 0.22 7.20 18 2.35 10.92 including 143.5 143.9 0.40 0.25 9.85 15 6.84 20.24 including 143.9 145.0 1.15 0.73 0.17 1 0.32 0.65 including 145.0 145.6 0.60 0.38 0.16 1 0.05 0.25 including 145.6 146.4 0.80 0.51 0.19 1 0.03 0.23 including 146.4 147.9 1.50 0.95 0.21 1 0.11 0.39 including 147.9 148.5 0.60 0.38 7.61 1 2.64 11.56 including 148.5 149.1 0.60 0.38 0.68 1 1.12 2.35 including 149.1 150.0 0.90 0.57 0.12 1 0.30 0.58 including 150.0 150.8 0.80 0.51 18.15 1 2.51 21.91 including 150.8 151.5 0.65 0.41 13.62 1 2.31 17.08 including 151.5 152.4 0.90 0.57 3.53 20 3.18 8.51 including 152.4 153.3 0.95 0.60 2.11 19 3.96 8.24 KMDD0214 174.5 176.3 1.80 1.14 10.13 43 0.33 11.10 K2HW Including 174.5 175.4 0.90 0.57 19.51 77 0.59 21.27 Including 175.4 176.3 0.90 0.57 0.74 9 0.06 0.94 KMDD0214 205.6 209.3 3.70 2.34 0.53 1 0.72 1.61 K3 Including 205.6 206.9 1.30 0.82 0.13 1 0.18 0.40 Including 206.9 207.8 0.90 0.57 1.57 1 2.37 5.12 Including 207.8 209.3 1.50 0.95 0.26 1 0.20 0.56 KMDD0201 161.2 184.3 23.05 7.10 1.54 4 0.13 1.79 K1 including 161.2 162.7 1.50 0.46 7.10 2 0.04 7.19 including 162.7 164.2 1.50 0.46 0.18 3 0.08 0.33 including 164.2 166.0 1.80 0.55 1.05 2 0.05 1.15 including 166.0 167.0 1.00 0.31 0.68 1 0.01 0.71 including 167.0 168.2 1.15 0.35 0.73 1 0.00 0.75 including 168.2 170.2 2.05 0.63 1.06 3 0.11 1.25 including 170.2 171.7 1.50 0.46 0.02 1 0.02 0.06 including 171.7 173.0 1.30 0.40 0.10 2 0.03 0.17 including 173.0 174.6 1.60 0.49 0.02 1 0.01 0.05 including 174.6 175.1 0.47 0.14 0.81 1 0.01 0.84 including 175.1 176.4 1.33 0.41 0.26 2 0.03 0.33 including 176.4 179.0 2.60 0.80 0.13 1 0.01 0.16 including 179.0 181.8 2.80 0.86 4.64 18 0.65 5.82 including 181.8 182.8 1.00 0.31 0.25 3 0.12 0.47 including 182.8 184.3 1.45 0.45 3.18 5 0.30 3.69 KMDD0201 331.0 337.2 6.15 2.30 1.68 9 0.84 3.03 K2 including 331.0 332.0 1.00 0.37 1.46 4 0.10 1.66 including 332.0 333.1 1.13 0.42 3.09 2 0.51 3.87 including 333.1 333.4 0.27 0.10 2.95 12 2.31 6.54 including 333.4 335.0 1.60 0.60 1.88 23 2.21 5.45 including 335.0 336.6 1.60 0.60 0.41 2 0.17 0.69 including 336.6 337.2 0.55 0.21 1.66 8 0.07 1.86 KMDD0216 130.6 135.1 4.49 3.06 2.72 4 0.52 3.55 K1 Including 130.6 131.0 0.37 0.18 1.42 3 0.04 1.52 Including 131.0 131.4 0.40 0.20 0.12 1 0.03 0.17 Including 131.4 132.5 1.07 0.53 9.08 12 2.46 12.89 Including 132.5 133.3 0.83 0.41 0.07 2 0.20 0.40 Including 133.3 133.6 0.28 0.14 0.48 3 0.23 0.87 Including 133.6 134.6 0.97 0.48 0.05 2 0.16 0.31 Including 134.6 135.1 0.57 0.28 4.47 2 0.16 4.74 Including 135.1 135.6 0.50 0.25 3.43 3 0.05 3.54 Including 135.6 136.5 0.88 0.44 0.07 3 0.04 0.17 Including 136.5 136.8 0.31 0.15 6.32 2 0.11 6.50 KMDD0216 150.4 152.5 2.09 2.56 2.72 4 0.34 3.27 KL Including 150.4 151.4 0.93 0.48 2.45 5 0.33 3.01 Including 151.4 152.5 1.16 0.60 0.19 1 0.03 0.25 Including 152.5 153.5 0.96 0.50 0.08 3 0.12 0.29 Including 153.5 154.0 0.53 0.27 0.02 4 0.10 0.21 Including 154.0 155.0 1.00 0.52 7.68 5 1.00 9.23 Including 155.0 155.4 0.38 0.20 8.43 6 0.52 9.28 KMDD0216 166.6 178.7 12.15 5.68 2.53 15 0.33 3.19 K2 including 166.6 167.1 0.55 0.26 6.49 3 0.30 6.98 including 167.1 167.6 0.52 0.24 0.58 6 0.51 1.40 including 167.6 168.7 1.12 0.52 1.81 2 0.34 2.34 including 168.7 169.7 0.94 0.44 7.67 1 0.05 7.75 including 169.7 170.0 0.32 0.15 4.38 1 0.03 4.44 including 170.0 170.5 0.50 0.23 0.19 1 0.01 0.21 including 170.5 171.1 0.60 0.28 0.02 1 0.01 0.03 including 171.1 171.9 0.80 0.37 0.64 1 0.02 0.68 including 171.9 172.7 0.84 0.39 8.16 32 0.17 8.78 including 172.7 173.3 0.56 0.26 2.27 35 1.54 4.97 including 173.3 173.6 0.30 0.14 0.39 2 0.04 0.47 including 173.6 174.0 0.40 0.19 2.77 35 0.44 3.82 including 174.0 175.0 1.00 0.47 0.38 12 0.29 0.95 including 175.0 175.4 0.35 0.16 3.07 16 0.62 4.18 including 175.4 176.7 1.35 0.63 1.93 40 0.40 2.98 including 176.7 177.0 0.30 0.14 0.77 14 0.49 1.67 including 177.0 178.0 1.00 0.47 0.76 21 0.35 1.52 including 178.0 178.7 0.70 0.33 1.74 22 0.52 2.77 KMDD0216 216.7 219.7 2.94 1.34 0.16 11 0.57 1.13 including 216.7 217.1 0.33 0.15 0.44 18 1.06 2.22 including 217.1 217.9 0.80 0.36 0.07 8 0.08 0.28 including 217.9 218.6 0.74 0.34 0.08 8 0.09 0.30 including 218.6 219.2 0.55 0.25 0.04 4 0.05 0.16 including 219.2 219.7 0.52 0.24 0.35 22 2.24 3.95 KMDD0207 137.0 138.9 1.82 0.60 0.32 8 1.76 3.04 Including 137.0 137.4 0.31 0.10 0.84 16 3.35 6.03 Including 137.4 138.6 1.25 0.41 0.02 1 0.02 0.06 Including 138.6 138.9 0.26 0.09 1.12 37 8.22 13.82 KMDD0207 175.7 176.8 1.14 0.38 5.23 18 2.67 9.43 Including 175.7 176.3 0.64 0.21 9.18 28 4.59 16.36 Including 176.3 176.8 0.50 0.17 0.18 6 0.21 0.56 KMDD0207 204.5 211.6 7.06 2.34 1.30 11 0.84 2.68 K1 Including 204.5 205.4 0.87 0.29 8.47 13 0.99 10.09 Including 205.4 206.6 1.19 0.39 0.40 7 0.30 0.93 Including 206.6 207.2 0.60 0.20 0.70 37 2.82 5.34 Including 207.2 208.1 0.90 0.30 0.08 6 0.42 0.77 Including 208.1 209.3 1.20 0.40 0.40 9 0.71 1.57 Including 209.3 210.8 1.50 0.50 0.16 7 0.15 0.46 Including 210.8 211.6 0.80 0.27 0.14 8 1.99 3.20 KMDD0207 247.7 264.6 16.92 5.56 4.80 41 2.16 8.50 K2 Including 247.7 249.0 1.30 0.43 2.90 18 0.78 4.27 Including 249.0 250.0 1.00 0.33 0.92 27 0.81 2.44 Including 250.0 251.0 1.00 0.33 13.21 14 0.52 14.14 Including 251.0 252.0 1.00 0.33 2.04 3 0.25 2.45 Including 252.0 254.6 2.58 0.85 4.67 49 4.97 12.66 Including 254.6 257.0 2.42 0.80 10.43 149 5.19 19.89 Including 257.0 259.7 2.70 0.89 2.07 4 0.34 2.62 Including 259.7 260.6 0.90 0.30 6.75 45 2.51 11.02 Including 260.6 261.6 0.96 0.32 0.51 6 0.32 1.06 Including 261.6 263.0 1.44 0.47 0.38 9 0.81 1.69 Including 263.0 264.6 1.62 0.53 6.96 42 2.47 11.13 KMDD0207 276.0 277.7 1.70 0.56 1.45 1 0.02 1.49 KMDD0218 157.0 161.7 4.70 2.82 1.14 9 3.28 6.15 K1 Including 157.0 157.9 0.87 0.44 0.68 7 1.48 2.97 Including 157.9 158.2 0.34 0.17 0.10 4 0.34 0.66 Including 158.2 158.6 0.34 0.17 1.13 2 0.56 1.99 Including 158.6 159.1 0.53 0.27 0.76 3 0.64 1.74 Including 159.1 159.8 0.72 0.36 0.38 8 1.05 2.03 Including 159.8 160.9 1.06 0.53 3.97 27 13.45 24.37 Including 160.9 161.7 0.84 0.42 0.44 3 0.65 1.45 Including 161.7 162.6 0.90 0.45 0.11 6 1.00 1.67 KMDD0218 186.0 191.5 5.54 3.04 15.85 7 0.67 16.93 KL Including 186.0 187.2 1.20 0.66 54.51 16 0.97 56.14 Including 187.2 187.7 0.50 0.27 14.22 12 2.76 18.48 Including 187.7 188.0 0.30 0.16 4.62 2 0.14 4.85 Including 188.0 188.7 0.70 0.38 0.81 1 0.03 0.87 Including 188.7 189.5 0.76 0.42 5.68 3 0.26 6.10 Including 189.5 190.1 0.61 0.33 2.48 5 0.29 2.97 Including 190.1 190.5 0.43 0.24 2.38 4 0.60 3.33 Including 190.5 191.2 0.70 0.38 1.54 3 0.34 2.08 Including 191.2 191.5 0.34 0.19 15.89 4 0.69 16.97 KMDD0218 198.4 204.2 5.83 3.20 0.19 6 0.81 1.47 Including 198.4 198.6 0.27 0.15 0.45 14 4.99 8.06 Including 198.6 199.5 0.89 0.49 0.08 6 0.26 0.54 Including 199.5 200.3 0.77 0.42 0.08 2 0.17 0.35 Including 200.3 200.7 0.39 0.21 0.02 6 0.60 0.98 Including 200.7 201.2 0.54 0.30 0.15 7 1.32 2.20 Including 201.2 201.9 0.69 0.38 0.14 4 0.36 0.72 Including 201.9 202.3 0.36 0.20 0.62 6 0.86 1.97 Including 202.3 202.7 0.42 0.23 0.24 8 1.10 1.97 Including 202.7 203.0 0.30 0.16 0.23 8 0.68 1.34 Including 203.0 203.5 0.53 0.29 0.23 5 0.32 0.76 Including 203.5 204.2 0.67 0.37 0.27 4 1.05 1.88 KMDD0218 206.3 226.5 20.24 8.04 2.70 30 0.92 4.42 K2 including 206.3 206.9 0.64 0.25 1.87 4 0.22 2.25 including 206.9 207.9 1.03 0.41 22.61 7 0.57 23.55 including 207.9 208.8 0.82 0.33 1.89 5 0.55 2.77 including 208.8 209.2 0.45 0.18 1.02 2 0.30 1.49 including 209.2 209.9 0.70 0.28 2.01 5 0.65 3.03 including 209.9 210.9 1.00 0.40 1.75 70 0.49 3.28 including 210.9 211.9 0.95 0.38 2.48 20 0.48 3.42 including 211.9 212.6 0.75 0.30 0.08 2 0.06 0.19 including 212.6 213.3 0.72 0.29 0.23 2 0.17 0.50 including 213.3 214.3 1.00 0.40 0.09 14 0.50 1.00 including 214.3 215.1 0.81 0.32 0.08 3 0.24 0.48 including 215.1 216.1 0.99 0.39 0.23 4 0.28 0.70 including 216.1 217.1 0.98 0.39 0.08 4 0.62 1.06 including 217.1 218.3 1.19 0.47 0.98 27 0.56 2.13 including 218.3 218.9 0.61 0.24 0.60 25 1.35 2.90 including 218.9 219.6 0.70 0.28 2.02 74 3.36 7.89 including 219.6 220.4 0.80 0.32 10.69 144 2.45 16.00 including 220.4 220.8 0.40 0.16 5.00 74 2.35 9.36 including 220.8 221.4 0.60 0.24 1.08 136 0.29 3.07 including 221.4 222.2 0.80 0.32 5.06 69 1.46 8.03 including 222.2 223.1 0.90 0.36 0.56 71 0.35 1.90 including 223.1 223.5 0.44 0.17 0.13 4 0.51 0.94 including 223.5 224.2 0.66 0.26 0.59 6 1.18 2.42 including 224.2 224.7 0.46 0.18 0.47 11 1.23 2.44 including 224.7 225.8 1.12 0.45 0.87 14 3.45 6.18 including 225.8 226.5 0.72 0.29 2.13 6 0.53 2.99 KMDD0205 176.3 183.6 7.30 2.12 7.06 2 0.27 7.47 K1 including 176.3 178.8 2.50 0.73 12.10 1 0.06 12.21 including 178.8 180.3 1.50 0.44 2.89 2 0.20 3.21 including 180.3 181.8 1.45 0.42 2.52 2 0.17 2.80 including 181.8 182.3 0.55 0.16 15.71 3 0.11 15.91 including 182.3 183.6 1.30 0.38 3.58 1 0.90 4.94 KMDD0205 189.3 191.2 1.90 0.55 4.20 4 0.05 4.33 KMDD0205 272.0 275.0 3.00 0.87 0.17 11 3.46 5.47 KL including 272.0 272.3 0.30 0.09 0.36 39 7.03 11.31 including 272.3 274.0 1.70 0.49 0.13 6 0.25 0.56 including 274.0 275.0 1.00 0.29 0.18 11 7.86 12.05 KMDD0220 155.7 163.6 7.93 3.18 2.94 4 0.35 3.51 K1 including 155.7 156.6 0.93 0.37 3.79 8 0.38 4.45 including 156.6 157.9 1.30 0.52 0.10 2 0.43 0.77 including 157.9 158.9 0.95 0.38 0.10 3 0.65 1.11 including 158.9 159.6 0.70 0.28 0.38 2 0.39 0.99 including 159.6 161.0 1.45 0.58 7.87 5 0.40 8.53 including 161.0 162.0 1.00 0.40 0.26 2 0.10 0.44 including 162.0 163.0 1.00 0.40 3.12 3 0.23 3.50 including 163.0 163.6 0.60 0.24 7.55 4 0.14 7.80 KMDD0220 178.6 181.6 3.05 1.86 2.80 33 0.42 3.81 KL including 178.6 180.0 1.45 0.58 1.41 6 0.32 1.95 including 180.0 180.3 0.30 0.12 0.73 4 0.62 1.71 including 180.3 181.0 0.65 0.26 2.93 36 0.16 3.59 including 181.0 181.6 0.65 0.26 1.45 16 0.21 1.95 KMDD0220 181.6 183.2 1.60 0.64 4.94 70 0.66 6.73 KMDD0220 188.6 196.0 7.40 3.01 5.67 14 0.24 6.18 K2 including 188.6 190.0 1.40 0.57 3.29 18 0.84 4.76 including 190.0 191.0 1.00 0.41 0.68 6 0.17 1.00 including 191.0 192.5 1.50 0.61 3.34 7 0.04 3.48 including 192.5 194.0 1.50 0.61 16.60 33 0.11 17.14 including 194.0 195.0 1.00 0.41 6.05 8 0.13 6.34 including 195.0 196.0 1.00 0.41 0.69 2 0.09 0.84 KMDD0220 206.4 207.7 1.30 1.08 0.66 3 0.34 1.20 K2HW including 206.4 206.7 0.32 0.13 0.15 2 0.48 0.89 including 206.7 206.9 0.21 0.09 0.19 2 0.55 1.04 including 206.9 207.7 0.77 0.31 0.08 2 0.18 0.37 KMDD0220 207.7 209.0 1.35 0.55 1.18 4 0.36 1.77 KMDD0220 213.6 215.0 1.38 0.56 1.19 44 0.34 2.21 KMDD0220 218.3 223.6 5.30 2.15 2.85 32 0.44 3.88 K3 including 218.3 218.6 0.30 0.12 2.86 17 0.25 3.43 including 218.6 218.9 0.25 0.10 0.13 5 0.25 0.56 including 218.9 219.8 0.95 0.39 0.11 4 0.22 0.48 including 219.8 221.0 1.20 0.49 3.03 95 0.78 5.28 including 221.0 222.4 1.40 0.57 1.17 21 0.39 1.99 including 222.4 223.0 0.60 0.24 0.31 10 0.16 0.67 including 223.0 223.6 0.60 0.24 14.40 19 0.72 15.69 KMDD0220 235.0 236.0 1.00 0.41 1.85 62 0.40 3.15 KMDD0220 239.0 240.0 1.00 0.41 1.25 16 0.36 1.98 KMDD0220 240.0 242.1 2.10 0.85 1.09 43 1.11 3.25 KMDD0222 22.5 28.0 5.55 5.53 2.04 14 0.20 2.50 K1 including 22.5 23.4 0.98 0.98 5.34 71 0.52 6.92 including 23.4 24.3 0.87 0.87 0.07 3 0.24 0.47 including 24.3 25.0 0.70 0.70 0.01 1 0.01 0.04 including 25.0 25.6 0.60 0.60 0.04 1 0.01 0.06 including 25.6 26.5 0.88 0.88 0.05 1 0.01 0.07 including 26.5 27.4 0.96 0.96 4.92 4 0.35 5.48 including 27.4 28.0 0.56 0.56 2.08 2 0.04 2.17 KMDD0222 30.2 32.2 2.00 1.99 1.82 33 1.56 4.52 KL including 30.2 31.0 0.80 0.80 1.22 11 0.65 2.32 including 31.0 31.5 0.50 0.50 5.02 104 4.12 12.37 including 31.5 32.2 0.70 0.70 0.23 6 0.76 1.43 KMDD0222 34.1 38.8 4.70 4.66 26.77 117 2.99 32.57 K2 including 34.1 35.1 1.00 0.99 2.00 46 4.33 9.00 including 35.1 35.6 0.50 0.50 0.52 22 1.02 2.30 including 35.6 36.6 1.00 0.99 119.00 471 5.74 132.97 including 36.6 37.8 1.18 1.17 3.47 15 2.39 7.21 including 37.8 38.8 1.02 1.01 0.46 3 0.63 1.44 KMDD0222 36.6 38.7 2.10 2.08 1.47 17 2.11 4.81 K2 including 36.6 37.7 1.10 1.09 2.67 29 3.22 7.81 including 37.7 38.7 1.00 0.99 0.14 3 0.89 1.51 KMDD0222A 54.8 59.3 4.54 4.50 1.53 47 1.93 4.95 K3 including 54.8 55.5 0.70 0.69 0.56 13 0.29 1.14 including 55.5 56.5 1.00 0.99 2.89 86 0.48 4.60 including 56.5 57.5 1.00 0.99 2.31 89 0.45 4.00 including 57.5 58.0 0.50 0.50 0.65 16 0.42 1.46 including 58.0 59.0 1.00 0.99 0.86 16 5.52 9.29 including 59.0 59.3 0.34 0.34 0.50 12 5.61 9.02 KMDD0209 69.2 69.6 0.34 0.07 1.19 11 0.10 1.46 KMDD0209 209.7 210.5 0.80 0.17 2.00 1 0.00 2.02 KMDD0209 305.9 319.3 13.38 2.82 2.93 50 1.69 6.03 K1 including 305.9 308.3 2.40 0.51 2.84 83 1.92 6.66 including 310.1 317.5 7.43 1.57 3.84 52 2.20 7.73 including 318.6 319.3 0.68 0.14 3.52 28 0.62 4.77 KMDD0209 322.0 345.8 23.78 3.79 1.70 35 1.97 5.05 K2 including 322.0 327.8 5.80 0.92 1.51 63 2.44 5.89 including 330.3 332.4 2.03 0.32 1.83 65 3.93 8.44 including 336.2 338.5 2.27 0.36 7.72 61 2.22 11.74 including 339.0 345.8 6.78 1.08 1.23 20 2.08 4.57 KMDD0209 347.2 348.0 0.83 0.13 1.16 3 0.40 1.79 KMDD0224 12.6 18.9 6.30 6.15 4.93 5 1.25 6.86 K1 including 12.6 13.6 1.00 0.98 21.60 4 0.10 21.79 including 13.6 14.6 0.95 0.93 0.61 2 0.11 0.79 including 14.6 15.6 1.00 0.98 0.42 8 2.63 4.44 including 15.6 16.1 0.55 0.54 6.39 9 3.34 11.48 including 16.1 16.9 0.80 0.78 0.30 3 0.21 0.65 including 16.9 17.9 1.00 0.98 4.42 8 2.42 8.13 including 17.9 18.9 1.00 0.98 0.31 3 0.65 1.31 KMDD0224 33.6 39.2 5.60 5.50 1.97 3 0.60 2.89 KL including 33.6 34.6 1.00 0.98 0.99 3 0.64 1.98 including 34.6 35.0 0.40 0.39 2.34 2 0.20 2.65 including 35.0 35.9 0.85 0.84 3.03 2 0.23 3.40 including 35.9 36.9 1.00 0.98 5.21 3 0.53 6.04 including 36.9 37.9 1.00 0.98 1.00 4 0.90 2.39 including 37.9 38.3 0.45 0.44 0.04 1 0.10 0.20 including 38.3 39.2 0.90 0.88 0.31 2 1.07 1.93 KMDD0224 45.4 47.7 2.34 2.32 1.93 25 2.12 5.38 K2 including 45.4 46.1 0.65 0.97 0.97 17 3.72 6.72 including 46.1 47.2 1.10 0.15 0.15 3 0.29 0.61 including 47.2 47.7 0.59 6.32 6.32 73 3.76 12.77 KMDD0226 99.9 108.7 8.80 4.99 34.31 6 0.17 34.63 K1 including 99.9 100.9 1.04 0.59 4.22 13 0.37 4.93 including 100.9 101.3 0.39 0.22 389.60 28 0.62 390.85 including 101.3 102.0 0.67 0.38 1.27 3 0.08 1.42 including 102.0 103.0 1.00 0.57 31.04 8 0.05 31.20 including 103.0 104.0 1.00 0.57 3.96 1 0.05 4.04 including 104.0 104.8 0.82 0.47 0.34 1 0.03 0.40 including 104.8 105.6 0.74 0.42 19.51 1 0.05 19.59 including 105.6 106.1 0.54 0.31 71.67 3 0.13 71.90 including 106.1 107.1 1.00 0.57 6.85 1 0.05 6.93 including 107.1 108.2 1.10 0.62 7.82 6 0.21 8.20 including 108.2 108.7 0.50 0.28 81.80 14 0.53 82.76 KMDD0226 110.3 119.1 8.80 4.96 2.40 39 0.21 3.16 K2 including 110.3 111.5 1.20 0.68 1.14 2 0.18 1.43 including 111.5 112.5 1.00 0.56 0.96 16 0.19 1.43 including 112.5 113.5 1.00 0.56 6.81 4 0.04 6.92 including 113.5 114.5 1.00 0.56 4.67 125 0.06 6.19 including 114.5 115.1 0.60 0.34 0.31 7 0.23 0.73 including 115.1 116.1 1.00 0.56 0.64 14 0.19 1.08 including 116.1 117.1 1.00 0.56 3.73 19 0.54 4.76 including 117.1 118.1 1.00 0.56 0.60 6 0.04 0.73 including 118.1 119.1 1.00 0.56 2.15 154 0.43 4.56 KMDD0213A 24.4 24.5 0.12 0.11 1.66 1 0.01 1.69 KMDD0213A 79.9 84.0 4.10 3.71 1.34 8 0.24 1.79 K1 including 79.9 80.4 0.54 0.49 3.34 3 0.19 3.66 including 80.4 80.5 0.10 0.09 3.98 11 0.40 4.71 including 80.5 80.8 0.28 0.25 0.75 12 0.13 1.08 including 80.8 81.5 0.68 0.62 0.41 16 0.30 1.04 including 81.5 82.0 0.50 0.45 0.10 2 0.06 0.22 including 82.0 83.2 1.20 1.09 1.10 7 0.12 1.36 including 83.2 84.0 0.80 0.72 1.79 9 0.54 2.70 KMDD0213A 89.0 95.3 6.30 4.39 13.59 47 2.41 17.74 K2 including 89.0 89.6 0.60 0.42 3.34 9 0.80 4.64 including 89.6 90.0 0.40 0.28 11.76 7 0.73 12.92 including 90.0 90.3 0.30 0.21 4.20 8 1.05 5.86 including 90.3 90.8 0.50 0.35 0.57 15 0.75 1.87 including 90.8 91.4 0.56 0.39 0.70 12 5.12 8.49 including 91.4 92.3 0.94 0.66 77.43 252 8.34 92.78 including 92.3 93.0 0.70 0.49 0.88 10 0.82 2.22 including 93.0 94.0 1.00 0.70 2.09 9 0.59 3.08 including 94.0 95.3 1.30 0.91 1.14 16 1.44 3.47 KMDD0213A 114.0 122.0 8.00 5.48 2.25 12 0.33 2.88 K2HW including 114.0 115.0 1.00 0.69 1.00 16 0.17 1.44 including 115.0 116.0 1.00 0.69 2.33 15 0.14 2.71 including 116.0 117.0 1.00 0.69 2.00 10 0.16 2.35 including 117.0 118.1 1.12 0.77 0.79 28 1.16 2.84 including 118.1 119.0 0.88 0.60 0.17 1 0.10 0.32 including 119.0 119.5 0.50 0.34 0.06 3 0.15 0.32 including 119.5 120.0 0.50 0.34 0.48 16 1.04 2.22 including 120.0 121.0 1.00 0.69 0.18 1 0.06 0.28 including 121.0 122.0 1.00 0.69 11.20 10 0.15 11.54 KMDD0215 3.4 4.0 0.58 0.44 1.83 6 0.16 2.14 KMDD0215 37.5 37.8 0.36 0.28 2.58 3 0.35 3.13 KMDD0215 78.2 78.4 0.15 0.11 13.61 16 3.48 18.99 KMDD0215 84.0 92.2 8.21 6.28 2.77 12 1.40 4.99 K1 including 84.0 84.2 0.15 0.11 0.25 25 11.81 18.18 including 84.2 84.5 0.35 0.27 0.01 2 0.07 0.14 including 84.5 84.6 0.11 0.08 0.12 9 5.35 8.22 including 84.6 84.9 0.27 0.21 0.01 6 0.39 0.66 including 84.9 85.8 0.92 0.70 0.47 4 1.12 2.19 including 85.8 86.8 1.00 0.76 0.01 2 0.04 0.09 including 86.8 87.8 1.00 0.76 0.03 1 0.01 0.06 including 87.8 88.8 1.00 0.76 0.14 3 0.24 0.54 including 88.8 89.8 1.00 0.76 0.22 4 0.48 0.98 including 89.8 90.8 1.00 0.76 0.08 3 0.23 0.46 including 90.8 91.7 0.87 0.67 3.98 11 1.18 5.86 including 91.7 92.2 0.54 0.41 26.09 92 8.83 40.34 KMDD0215 99.2 104.4 5.20 3.92 0.76 29 1.20 2.88 K2 including 99.2 99.5 0.30 0.23 0.95 3 0.43 1.62 including 99.5 100.4 0.95 0.72 0.23 7 0.84 1.56 including 100.4 101.4 1.00 0.75 0.75 5 0.51 1.58 including 101.4 102.4 1.00 0.75 0.97 12 0.40 1.71 including 102.4 102.9 0.50 0.38 0.60 36 1.33 2.99 including 102.9 103.5 0.57 0.43 2.03 105 3.41 8.33 including 103.5 104.4 0.88 0.66 0.30 55 2.03 3.96 KMDD0215 124.9 125.6 0.70 0.53 2.38 1 0.01 2.40 KMDD0228 72.0 73.0 1.00 0.57 1.37 1 0.00 1.39 KMDD0228 101.3 105.9 4.63 2.64 7.79 5 0.17 8.11 K1 including 101.3 102.3 1.03 0.59 25.24 10 0.24 25.71 including 102.3 103.0 0.70 0.40 0.91 1 0.08 1.04 including 103.0 103.8 0.82 0.47 3.75 4 0.12 3.97 including 103.8 104.6 0.78 0.44 4.56 6 0.33 5.13 including 104.6 104.9 0.25 0.14 1.50 6 0.10 1.72 including 104.9 105.9 1.05 0.60 2.32 1 0.12 2.51 KMDD0228 106.8 111.2 4.40 2.50 1.11 7 0.06 1.28 K2 including 106.8 108.1 1.25 0.71 2.49 1 0.02 2.53 including 108.1 109.0 0.95 0.54 0.08 1 0.01 0.11 including 109.0 110.0 1.00 0.57 0.06 5 0.02 0.15 including 110.0 111.2 1.20 0.68 1.36 18 0.19 1.85 KMDD0217 1.4 3.0 1.56 0.96 1.26 2 0.00 1.29 KMDD0217 11.0 12.0 1.00 0.62 1.25 3 0.04 1.35 KMDD0217 21.6 23.0 1.40 0.86 1.82 2 0.01 1.86 KMDD0217 88.1 93.2 5.16 3.18 1.07 11 1.25 3.06 K1 including 88.1 89.4 1.32 0.81 3.18 23 2.27 6.83 including 89.4 90.0 0.60 0.37 0.08 2 0.07 0.21 including 90.0 91.0 1.00 0.62 0.01 3 0.02 0.08 including 91.0 91.7 0.70 0.43 0.21 2 0.08 0.35 including 91.7 92.0 0.30 0.18 0.09 1 0.01 0.12 including 92.0 93.2 1.24 0.76 0.90 16 2.67 5.07 KMDD0217 101.9 104.8 2.85 1.84 3.49 5 0.38 4.10 KL including 101.9 103.1 1.20 0.77 2.45 4 0.21 2.80 including 103.1 104.8 1.65 1.07 4.24 5 0.50 5.05 KMDD0217 111.9 130.1 18.20 11.67 1.66 24 0.97 3.39 K2 including 111.9 112.4 0.50 0.32 0.68 17 9.32 14.80 including 112.4 113.5 1.10 0.71 0.56 7 0.52 1.41 including 113.5 113.7 0.20 0.13 0.03 3 0.63 1.00 including 113.7 114.4 0.70 0.45 0.01 2 0.02 0.07 including 114.4 114.8 0.40 0.26 0.25 2 0.11 0.44 including 114.8 116.1 1.30 0.83 18.10 107 1.13 21.01 including 116.1 117.0 0.90 0.58 0.24 11 0.29 0.80 including 117.0 118.0 0.95 0.61 0.87 43 0.72 2.43 including 118.0 118.1 0.15 0.10 0.22 12 0.43 1.01 including 118.1 119.0 0.90 0.58 0.18 11 0.42 0.94 including 119.0 120.0 1.00 0.64 0.21 16 0.47 1.09 including 120.0 121.0 1.00 0.64 0.13 13 0.69 1.30 including 121.0 122.0 1.00 0.64 0.25 21 0.95 1.90 including 122.0 123.0 1.00 0.64 0.08 3 0.15 0.34 including 123.0 124.0 1.00 0.64 0.53 32 1.10 2.53 including 124.0 125.3 1.30 0.83 0.42 24 1.19 2.47 including 125.3 126.7 1.40 0.90 0.63 19 0.24 1.21 including 126.7 127.4 0.70 0.45 0.37 11 0.30 0.95 including 127.4 128.4 1.00 0.64 0.57 22 1.61 3.23 including 128.4 128.7 0.30 0.19 0.20 4 0.13 0.43 including 128.7 130.1 1.40 0.90 0.67 36 1.62 3.51 KMDD0217 139.2 142.6 3.45 2.19 1.76 9 0.58 2.73 K2HW including 139.2 140.0 0.85 0.54 6.51 4 0.34 7.06 including 140.0 141.0 1.00 0.63 0.16 5 0.32 0.69 including 141.0 142.6 1.60 1.02 0.24 15 0.87 1.71

(1) Gold Equivalent in Table 1 uses copper price of US$3.05/lb; silver price of US$16.05/oz and gold price of US$1,400/oz.

(2) Holes KMDD0179, KMDD0185, KMDD0203 and KMDD0205 were terminated prior to target K2 depth due to water and ground conditions.

(3) The following holes were included in the updated resource estimate for the Kora deposit (Table 3): EKDD0011, EKDD0017, KMDD0206 & 206A, KMDD0212 &212A, KMDD0179 & 0179A, KMDD0181, KMDD0183, KMDD0185, KMDD0187 and KMDD0189.

Table 2 - Kainantu Gold Mine – Collar Locations for Kora Diamond Drilling