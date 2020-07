Marco Michel assumera la direction intérimaire suite au départ de Michael Fohrer de l’entreprise

BERLIN, 15 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le chef de file mondial des technologies de la mobilité, Bombardier Transport (BT), a annoncé aujourd’hui la nomination de Marco Michel au poste de président par intérim de la région Europe centrale et de l’est, Israël (CEI), avec effet immédiat.

Il succède à Michael Fohrer, qui a décidé de quitter Bombardier Transport pour des raisons personnelles et afin de poursuivre des opportunités de carrière à l’extérieur de l’entreprise.

Danny Di Perna, président de Bombardier Transport, a déclaré : « Michael est un chef d’entreprise très respecté. Je tiens à le remercier pour sa contribution positive à Bombardier Transport au cours des 12 dernières années, son solide leadership pour notre entreprise en Allemagne et dans les régions d’Europe centrale et d’Israël. Je souhaite bonne chance à Michael pour ses projets. »

Marco Michel est le chef de l’exploitation (COO) pour la région CEI, ainsi que pour la région Europe Moyen-Orient Afrique, Inde. Il a rejoint Bombardier Transport en novembre 2017 en tant que Vice-président Opérations, Qualité, HSE et Transformation. Avant de se joindre à Bombardier Transport, Marco Michel a mené une longue carrière chez Siemens, où il a occupé plusieurs postes de direction générale et d’exploitation en Allemagne et au Canada.

Marco est titulaire de diplômes en marketing et en finance de l’Université Heriot-Watt, en Écosse ; génie industriel (Wirtschaftsingenieur) de l’Université des sciences appliquées d’Offenburg, située en Allemagne.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36 000 personnes.

À propos de Bombardier

Avec près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

