July 15, 2020 09:00 ET

EVLI PANKKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 15.7.2020 KLO 16.00 (EET/EEST)

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Lehtimäki, Maunu

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Evli Pankki Oyj

LEI: 743700VK1NB8HRGTQH74

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700VK1NB8HRGTQH74_20200715103534_3

Liiketoimen päivämäärä: 2020-07-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 40 000 Yksikköhinta: 6.992 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 40 000 Keskihinta: 6.992 EUR

EVLI PANKKI OYJ





Lisätietoja:

Mikaela Herrala, Johtaja, Markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhteet, Evli Pankki Oyj, p. +358 50 5445740, mikaela.herrala@evli.com





Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 12,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 72,7 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,3 prosenttia (30.6.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.



