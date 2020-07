MONTRÉAL, 15 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor inc. (TSX: DNG) (« Dynacor » ou la « Société »), un leader dans le domaine de l’achat et du traitement de minerai au service des mineurs artisanaux au Pérou, annonce la conclusion de l’étude diligente visant l’expansion de ses activités de traitement de minerai à l’échelle internationale par la construction d’une usine pilote de traitement de minerai au Sénégal.



Rapport de l’étude diligente

Étant donné les résultats positifs de l’étude diligente, une nouvelle entreprise à être créée lancera la construction d’une usine pilote de traitement de minerai au Sénégal. En plus de réaliser l’ensemble des essais sur les activités de l’usine, la nouvelle entreprise nouera des relations de confiance avec les ASM et les encouragera à participer à son programme PX IMPACT pour la production d’or éco-responsable. Cette initiative tirera parti du succès de l’étude diligente, qui s’est amorcée lorsque l’équipe technique de Dynacor s’est présentée sur les lieux pour évaluer le potentiel aurifère et le secteur des ASM en février 2018. L’usine pilote est une étape importante pour jeter les bases d’une opération à grande échelle.

Dynacor exploitera l’usine et détiendra la majorité (51 %) de la nouvelle entreprise. Équipements KN et le FONSIS détiendront respectivement 25 % et 24 % des parts.

Le projet pilote inclut trois (3) sites alluvionnaires d’ASM de la région de Kédougou : Kharakhena, Tenkoto et Bantaco. On peut se rendre à Kédougou à partir de Dakar en suivant les autoroutes d’État à deux voies N1 et N7 sur 680 km. On a recueilli dans les trois secteurs d’intérêt des échantillons en vue d’examiner les matériaux extraits par des mineurs artisanaux à des profondeurs de 15 à 70 mètres. Les échantillons contenant plus de 2 g/t d’or avaient une teneur moyenne de 18,19 g/t d’or pour Kharakhena, de 29,07 g/t d’or pour Bantaco et de 9,72 g/t d’or pour Tenkoto. Sur 108 échantillons provenant des trois secteurs (Kharakhena, Bantaco et Tenkoto), 55 contenaient plus de 2 g/t. Les teneurs maximales étaient de 701 g/t d’or (Kharakhena), 112 g/t d’or (Bantaco) et 27,7 g/t d’or (Tenkoto). Au total, 258 échantillons ont été prélevés.

Le matériel nécessaire sera fourni par les mineurs locaux des trois secteurs (Tenkoto, Bantaco et Kharakhena).

En plus des trois (3) sites d’ASM retenus, la région compte vingt (20) autres zones d’ASM importantes, dont sept sites à Kharakhena, huit à Tenkoto et cinq à Bantaco, qui pourront également fournir du minerai d’or à Dynacor.

Des images satellites de Japosat cartographie satellitaire ont révélé soixante‑seize (76) autres exploitations d’ASM, ce qui laisse entrevoir un énorme potentiel de croissance pour la division sénégalaise de traitement de minerai de Dynacor.

Pour l’usine, la Société étudie un emplacement situé au cœur des quatre-vingt-seize (96) propriétés d’ASM, à l’est de Kédougou, sur la route qui mène à Kharakhena, près du fleuve Gambie. Ce site se trouve à 80 km de Kharakhena, à 75 km de Tenkoto et à 40 km de Bantaco.

Jean Martineau, président et chef de la direction de Dynacor, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’étendre le modèle d’affaires éprouvé de Dynacor à l’échelle internationale. Au-delà de l’important potentiel de croissance opérationnelle associé à notre usine sénégalaise, nous sommes très fiers d’être la première – et la seule – société au monde à proposer un service de traitement de minerai et un programme d’or éco-responsable comme PX IMPACT à la communauté des ASM.

Notre nouvelle entreprise apportera au Sénégal plus de 20 années d’expérience de l’achat et du traitement de minerai du secteur des ASM. Ses trois propriétaires regroupent, au sein d’un partenariat logique et peu risqué, l’expertise en traitement de minerai de Dynacor, l’expérience pratique et les contacts au Sénégal d’Équipements KN, une longue histoire de fabrication d’équipement de broyage, et le solide soutien financier du fonds souverain sénégalais FONSIS. »

Le ministère des mines et de la géologie du Sénégal encourage et soutient fermement le nouveau projet de la Société pour le traitement du minerai des ASM. Il est heureux de l’approche adoptée par Dynacor, qui contribuera à formaliser et à réguler le secteur des ASM, favorisera la rétention des capitaux au pays et permettra un meilleur contrôle de la production aurifère à l’échelle des petites exploitations minières. Les autorités locales de Kharakhena, de Tenkoto et de Bantaco se réjouissent de voir Dynacor continuer à avancer en lançant ce projet de traitement de minerai et de soutien au développement pour aider les communautés d’ASM du Sénégal.

Le Sénégal, dont l’économie connaît une forte croissance de 6 %, est l’un des pays les plus stables d’Afrique et l’un de ceux où l’on trouve le plus d’or; des milliers d’ASM s’y sont établis. L’exploitation minière artisanale a commencé dans la région de Sabodala dans les années 1960, mais elle a surtout pris de l’importance dans les années 1990. Au cours de la dernière décennie, le secteur des ASM a connu une grande expansion avec l’arrivée de gens originaires du sud-est du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Gambie, etc. Ces ASM se sont installés à Kédougou, à Bantaco et à Tenkoto, notamment.

Au cours des dix dernières années, l’exploitation minière à petite échelle a connu une croissance fulgurante. Aujourd’hui, le secteur des ASM compte entre 70 000 et 100 000 travailleurs. Même s’il est toujours derrière d’autres pays (comme le Mali, le Ghana, la Sierra Leone et le Nigeria) en matière de production d’or et d’exploitation minière à petite échelle, il les rattrape rapidement. Les trois zones retenues – Kharakhena, Tenkoto et Bantaco – compteraient de 8 000 à 10 000 personnes participant à l’exploitation minière artisanale.

Les contacts directs qu’entretient Dynacor avec de nombreux fonctionnaires, ministères, services et consultants profiteront au secteur sénégalais des ASM. Grâce à PX IMPACT, son fructueux programme aurifère, la Société formera et encouragera les ASM à produire de l’or de façon propre et responsable, sans mercure, et à en assurer la traçabilité.

Le 29 juin 2020, le gouvernement du Sénégal a annoncé la levée de l’état d’urgence lié à la pandémie de COVID-19. Les bureaux gouvernementaux ouvriront donc de nouveau de 8 h à 17 h, et les vols commerciaux internationaux reprendront le 15 juillet. Quant aux frontières maritimes et terrestres, elles resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Cependant, étant donné les strictes restrictions imposées sur les déplacements par les autres États et le manque d’options en matière de transport international, il pourrait être difficile de rentrer au Canada à partir du Sénégal, et les voyageurs pourraient devoir y rester pendant une période indéterminée. Par conséquent, la Société reprendra la promotion de son nouveau projet d’expansion dans ce pays dès que le gouvernement canadien lèvera l’ensemble des avertissements aux voyageurs en lien avec la COVID-19 et les voyages non essentiels au Sénégal.

ÉQUIPEMENTS KN

Fondée en 1959, Équipements KN à son siège social à Rouyn-Noranda, au Québec. Elle se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipement minier. Active au Canada depuis sa création, elle a aussi un bureau permanent à Dakar (Sénégal) depuis 2016 et des représentants au Mali et au Mexique. Équipements KN est présente dans le marché ouest-africain depuis 2008; elle construit actuellement un centre de fabrication et de distribution d’équipement minier dans l’est du Sénégal.



LE FONSIS

Le FONSIS (Fonds souverain d’investissements stratégiques) du Sénégal est une société de portefeuille à responsabilité limitée dont le capital s’élève à 3 milliards de FCFA et qui appartient entièrement à la République du Sénégal.

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques a été créé en vertu de la loi 2012-34, adoptée le 27 décembre 2012, qui prévoit un capital de risque de 500 milliards de FCFA (environ un milliard de dollars US) composé d’apports en numéraire et d’actifs. Il est gouverné selon les normes du secteur (les principes de Santiago, qui régissent le fonctionnement des plus grands fonds souverains internationaux).

Le FONSIS, comme catalyseur d’investissements, a pour mission de promouvoir le rôle de l’État du Sénégal en tant qu’investisseur et partenaire du secteur privé, dans le but de créer de la richesse et des emplois et de constituer des réserves financières pour les générations présentes et futures.

DYNACOR



Établie à Montréal, au Canada, Dynacor est une société payant des dividendes, qui produit de l’or dans le cadre d’activités de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux et à petite échelle (ASM). À l’heure actuelle, elle réalise des projets de production et d’exploration au Pérou, où son équipe de direction compte des dizaines d’années d’expérience et d’expertise. En 2019, Dynacor a produit 80 677 onces d’or.

Dynacor produit de l’or socialement et écologiquement responsable grâce à son programme PX IMPACT. De plus en plus d’entreprises du secteur des bijoux de luxe, de l’horlogerie et des investissements appuient ce programme en payant une petite prime aux clients et aux partenaires stratégiques de la Société pour l’achat d’or certifié PX IMPACT. Cette prime est directement injectée dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés d’ASM.

Dynacor est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole DNG.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains des énoncés ci-dessus constituent des énoncés prospectifs, qui sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de Dynacor ou de l’industrie et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs. Ces énoncés expriment les attentes actuelles de la direction quant aux événements et aux résultats d’exploitation futurs en date du présent communiqué.

Dynacor (TSX:DNG)

