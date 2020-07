QUÉBEC, 15 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) annonce le lancement d’une intense campagne d’exploration dans le nord du Québec. Ces travaux débuteront sur une nouvelle zone d’exploration à fort potentiel aurifère. Suivront des travaux d’exploration sur trois des propriétés aurifères de la Société (100%), soit Mercator, Joubert et Trieste. Ces travaux feront ultérieurement l’objet de communiqués de presse pour le détail de ceux-ci.



À propos de Stelmine

Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La Société détient 843 claims d’une superficie de 438 km² sur la partie Est du Bassin méta-sédimentaire de l’Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 37 324 046 actions émises et en circulation.

Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues aux présentes peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective telle que « sera », « attendue » ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations, selon lesquels certains actes, événements ou résultats se produiront. Les énoncés prospectifs concernant l’inscription et la négociation des actions ordinaires de la société à la cote de la Bourse et la disponibilité de la déclaration d’inscription à la cote de la société sur le site Web de la Bourse et sur SEDAR sont basés sur les estimations de la société et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs. Cela pourrait entraîner une différence importante entre les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de la société et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives ou informations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. La société ne mettra pas à jour les déclarations prospectives ni les informations prospectives qui sont incorporées par renvoi aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l’imposent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.



