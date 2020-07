(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)





Mortsel, België – 15 juli 2020 – 17.40 uur CET





Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) de volgende kennisgeving:

Liechtensteinische Landesbank AG heeft op 15 juli 2020 gemeld dat Classic Fund Management AG haar functie als fondsbeheerder op 1 juli 2020 heeft overgedragen aan LLB Fund Services AG, een andere fondsbeheerder. Als gevolg hiervan heeft LLB Fund Services AG per 1 juli 2020 een participatie in Agfa-Gevaert NV van 7.833.294 stemrechten, hetzij 4,56% (noemer is 171.851.042), waarmee de drempel van 3% naar boven werd overschreden.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen

Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein, bezit 100% van de aandelen van LLB Fund Services AG, een Liechtensteinse fondsbeheerder.

Aanvullende informatie

De functie als fondsbeheerder is met ingang van 1 juli 2020 van een andere fondsbeheerder overgedragen aan LLB Funds Services. Op dat moment bedroeg de participatie in Agfa-Gevaert 4,56%. De voormalige fondsbeheerder (Classic Fund Management AG) meldde de participatie van 4,82% per januari 2017. LLB Fund Services AG is een beleggingsbeheerder en kan het stemrecht naar eigen goeddunken uitoefenen zonder specifieke instructies van de begunstigde eigenaars van de aandelen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com .



