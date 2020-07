Rueil-Malmaison, le 15 juillet 2020

Paiement du solde du dividende 2019

Succès de l’option proposée aux actionnaires pour un paiement en actions nouvelles, qui représente 60,6 % des droits exercés

Renforcement des fonds propres par l’émission de 5,4 millions d’actions nouvelles

Paiement du solde du dividende le 16 juillet 2020

L’assemblée générale du 18 juin 2020 avait approuvé la distribution d’un dividende de 2,04 euros par action au titre de l’exercice 2019.

Compte tenu de l’acompte de 0,79 euro versé en novembre 2019, le solde restant à payer ressortait à 1,25 euro par action.

Il avait été proposé aux actionnaires de recevoir le paiement correspondant soit en numéraire, soit en actions nouvelles au prix de 78,71 euros l’action.

L’option pour un paiement en actions nouvelles a rencontré un grand succès, qui témoigne de la confiance des actionnaires.

Sur un total de 554 379 328 actions ayant droit au dividende, 336 226 351 actions, soit plus de 60 % du total, ont été présentées à l’option pour un paiement en actions nouvelles et 218 152 977 actions pour un paiement en numéraire.

Au total, 5 359 708 actions nouvelles seront émises, représentant 0,88 % du capital de la société. Elles seront admises aux négociations d’Euronext Paris SA à compter du 16 juillet 2020 et porteront jouissance au 1er janvier 2020.

A l’issue de cette opération, les fonds propres consolidés du Groupe sont augmentés de 421,9 millions d’euros.

