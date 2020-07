COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 15 juillet 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de juin 2020

En juin 2020, le trafic total du Groupe ADP1 est en baisse de 87,9 % par rapport au mois de juin 2019, avec 2,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 93,2 % par rapport au mois de juin 2019 avec 0,7 million de passagers accueillis.

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement 1er avril 2020, a repris à partir du 26 juin à partir d'Orly 3, et le 13 juillet à partir d'Orly 4.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, les aéroports suivants sont de nouveau ouverts pour des vols domestiques uniquement : Delhi, Hyderabad, Médine, Nosy Be, Antananarivo, Gazipasa, Santiago et Amman. Les aéroports suivants sont ouverts pour tout type de vol : Bodrum, Antalya, Izmir, Ankara, Skopje, Enfidha, Monastir et Mactan-Cebu. Les aéroports suivants sont fermés ou suspendus aux vols commerciaux : Ohrid, Batumi, Tbilissi, Djeddah, Conakry, Maurice.

Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 94,5 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux: Amérique Latine (- 97,1 %), Amérique du Nord (- 96,9 %), Asie-Pacifique (- 96,4 %), le Moyen-Orient (- 95,7%), Afrique (- 94,1 %) et les DROM-COM (- 80,8 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 95,0 % ;

Le trafic France est en décroissance de 84,4 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 93,1 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 22,4 %, en hausse de 1,3 point par rapport à juin 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en baisse de 57,5 % avec un total de 48,2 millions de passagers accueillis.



Depuis le début de l’année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 62,2 % avec un total de 19,8 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 58,9 %. Le taux de correspondance s'établit à 25,2 %, en hausse de 2,3 pts.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 92,9 % sur le mois de juin 2020 et en baisse de 79,0 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 20192. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 70,1 % depuis le début de l’année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 94,3 % sur le mois de juin 2020 et en décroissance de 49,2 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 97,3 % sur le mois de juin 2020 et en décroissance de 62,4 % depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital depuis juillet 20203, est en baisse de 84,5 % sur le mois de juin 2020.



Passagers Juin 2020 Var. 20/19 Jan.- Juin 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 625 963 - 90,9 % 14 051 550 - 61,3 % 53 864 515 - 27,8 % Paris-Orly 51 936 - 98,3 % 5 723 145 - 64,2 % 21 593 306 - 34,8 % Total Paris Aéroport 677 899 - 93,2 % 19 774 695 - 62,2 % 75 457 821 - 30,0 % Santiago du Chili 102 080 - 94,3 % 6 388 020 - 49,2 % 18 432 419 - 25,1 % Amman 22 872 - 97,3 % 1 559 724 - 62,4 % 6 334 803 - 27,1 % New Delhi 1 020 674 - 81,4 % 16 854 923 - 48,2 % 52 786 797 - 21,7 % Hyderabad 252 539 - 86,2 % 5 101 407 - 53,8 % 16 320 223 - 25,0 % Cebu 29 121 - 97,3 % 2 470 321 - 61,2 % 8 759 959 - 27,7 % Total GMR Airports 1 302 334 - 84,5 % 24 426 651 - 51,1 % 77 866 979 - 23,1 % Antalya 138 979 - 97,1 % 2 503 968 - 81,4 % 24 775 500 - 25,4 % Ankara 187 325 - 84,1 % 2 730 891 - 60,9 % 9 430 811 - 37,1 % Izmir 240 922 - 78,9 % 2 437 193 - 58,1 % 9 010 780 - 29,4 % Bodrum 53 933 - 91,7 % 273 562 - 82,1 % 3 088 351 - 26,7 % Gazipaşa Alanya 10 280 - 92,9 % 88 820 - 79,2 % 763 597 - 34,2 % Médine 31 250 - 94,4 % 1 744 093 - 57,7 % 6 003 816 - 26,2 % Tunisie 849 - 99,8 % 133 399 - 87,7 % 2 090 378 - 23,6 % Géorgie 2 933 - 99,4 % 536 834 - 74,6 % 2 732 514 - 41,3 % Macédoine 49 - 100,0 % 433 012 - 62,8 % 1 946 963 - 21,0 % Zagreb (4) 44 402 - 86,8 % 547 735 - 64,3 % 2 449 161 - 27,9 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk) (5) 710 922 - 92,9 % 11 429 507 - 70,1 % 62 291 871 - 29,0 % Istanbul Atatürk (2) 0 N/A 0 N/A 0 N/A Total TAV Airports 710 922 - 92,9 % 11 429 507 - 79,0 % 62 291 871 - 55,2 %





Mouvements d'avions Juin 2020 Var. 20/19 Jan.- Juin 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 8 882 - 79,6 % 113 346 - 53,0 % 370 491 - 24,9 % Paris-Orly 382 - 98,1 % 41 776 - 62,3 % 149 395 - 34,8 % Total Paris Aéroport 9 264 - 85,5 % 155 122 - 55,9 % 519 886 - 28,0 % Santiago du Chili 1 242 - 89,2 % 42 488 - 46,1 % 120 812 - 23,0 % Amman 627 - 91,6 % 16 293 - 57,1 % 58 020 - 26,2 % New Delhi 9 803 - 73,0 % 122 092 - 43,3 % 358 057 - 20,4 % Hyderabad 3 663 - 75,2 % 48 465 - 47,0 % 143 310 - 21,4 % Cebu 380 - 95,7 % 23 076 - 55,9 % 76 467 - 25,1 % Total GMR Airports 13 846 - 76,9 % 193 633 - 46,1 % 577 834 - 21,3 % Antalya 1 390 - 94,5 % 18 287 - 76,4 % 144 460 - 23,1 % Ankara 1 933 - 74,5 % 19 912 - 57,1 % 63 767 - 35,4 % Izmir 2 010 - 71,7 % 17 100 - 52,7 % 58 529 - 26,4 % Bodrum 480 - 88,8 % 1 949 - 80,8 % 19 986 - 26,9 % Gazipaşa Alanya 102 - 88,8 % 758 - 74,3 % 5 137 - 32,7 % Médine 446 - 89,3 % 12 874 - 55,8 % 44 376 - 25,6 % Tunisie 15 - 99,5 % 1 199 - 83,7 % 12 798 - 27,3 % Géorgie 586 - 87,5 % 7 504 - 64,9 % 28 236 - 38,8 % Macédoine 4 - 99,8 % 4 106 - 58,1 % 16 114 - 21,4 % Zagreb (1) 1 138 - 72,2 % 10 512 - 50,8 % 34 199 - 23,4 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk) (2) 8 104 - 87,1 % 94 201 - 64,1 % 427 602 - 27,5 % Istanbul Atatürk (2) 0 N/A 0 N/A 0 N/A Total TAV Airports 8 104 - 87,4 % 94 201 - 75,0 % 427 602 - 54,4 %





Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juin 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total Jan.- Juin 2020

Var. 20/19 Part dans trafic total France - 84,4 % 35,3 % - 60,3 % 16,2 % Europe - 95,0 % 33,3 % - 65,8 % 39,7 % Autre International



dont - 94,5 % 31,4 % - 59,1 % 44,1 % Afrique - 94,1 % 8,7 % - 56,8 % 12,6 % Amérique du Nord - 96,9 % 5,6 % - 65,0 % 9,4 % Amérique Latine - 97,1 % 1,1 % - 53,5 % 4,0 % Moyen-Orient - 95,7 % 2,9 % - 57,5 % 5,9 % Asie-Pacifique - 96,4 % 3,1 % - 66,3 % 5,8 % DROM-COM - 80,8 % 10,0 % - 46,5 % 6,3 % Total Paris Aéroport - 93,2 % 100 % - 62,2 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juin 2020 Var. 20/19 Jan.- Juin 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 71 691 - 93,1 % 2 448 236 - 58,9 % Taux de correspondance 22,4 % + 1,3 pt 25,2 % + 2,3 pts Taux de remplissage 57,4 % - 31,8 pts 76,7 % - 9,2 pts

(1) Passagers au départ

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% ne prend pas en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019 et intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er mars 2020 (sur les prises de participation dans la société GMR Airports voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020). Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic du groupe @100 % est en baisse de 62,8 % sur le 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019. Hors intégration des aéroports de GMR Airports à compter du 1er mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 63,3 % sur le 1er semestre 2020 par rapport au 1er semestre 2019.

2 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

3 Voir le communiqué de presse du 7 juillet 2020.

4 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

5 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

