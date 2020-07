Parrot s’associe à WISeKey pour définir le futur du drone en matière de sécurité

Paris, France - Genève, Suisse - 15 juillet 2020 - Parrot , groupe européen leader dans le domaine des drones, annonce aujourd'hui un partenariat avec WISeKey International Holding Ltd («WISeKey», SIX: WIHN / Nasdaq: WKEY), un leader mondial dans les domaines de la cybersécurité et de l’IoT. Ce partenariat a pour objectif d’intégrer des solutions de sécurité avancées dans la gamme de drones ANAFI de Parrot, qui ne cesse de s’agrandir.

Les professionnels de la sécurité publique, de la défense et de l'inspection représentent une part de marché croissante des utilisateurs de drones et exigent les plus hauts niveaux de confidentialité, de cryptage et de sécurité lors de leurs vols. Grâce à ce partenariat, l’expertise et les technologies de sécurité éprouvées de WISeKey, associées aux drones ultra-sécurisés de Parrot, leader du secteur, fourniront des solutions conformes aux réglementations de confidentialité les plus strictes du monde. Elles établiront également un nouvel ensemble de normes pour les innovations futures.

La gamme de drones ANAFI de Parrot propose des solutions sécurisées, ultra-compactes, robustes et puissantes pour acquérir de nouveaux points de vue, collecter des données précieuses, améliorer la sécurité et accroître l'efficacité pour différents types de vols sensibles. Le dernier drone ANAFI USA de Parrot renforce encore la sécurité de la plate-forme ANAFI grâce à des fonctionnalités telles que la connexion et l'authentification réseau sécurisées, le cryptage de données robuste et des fonctionnalités de confidentialité garantissant aux utilisateurs finaux un contrôle total sur leurs données (où et comment elles sont gérées).

L’intégration des technologies de cybersécurité de WISeKey, du vol de l’appareil jusqu’aux infrastructures à terre, permettra à Parrot de garantir davantage la sécurité des vols et des données enregistrées pour les utilisateurs professionnels.

La série des modules de sécurité VaultIC4xx de WISeKey offre des solutions fiables pour sécuriser et prouver l'identité numérique du drone, tout en protégeant les données et le firmware lorsqu'ils sont stockés dans le drone ou en transit. Cela permet de garantir une connexion sécurisée entre le contrôleur et le drone. Les modules de sécurité VaultIC4xx de WISeKey sont certifiés par l’organisme américain National Institute of Standards and Technology (NIST) conformément à la norme FIPS140-2 niveau 3, l'un des niveaux de sécurité numérique les plus solides et les plus reconnus au monde. Ceux-ci sont développés sur du matériel certifié Common Criteria EAL5 +, une certification sécuritaire de niveau gouvernemental.

"Alors que l'utilisation des drones continue de croître de manière exponentielle dans le secteur professionnel, Parrot comprend le besoin impérieux d’avoir des normes et des capacités de cybersécurité de pointe pour assurer la protection continue des données précieuses des utilisateurs " déclare Victor Vuillard, Chief Security Officer/CTO Cybersecurity chez Parrot. "Notre partenariat avec WISeKey permettra de sécuriser davantage l'infrastructure de nos drones ANAFI, de redéfinir la sécurité des drones modernes et d'offrir une précieuse tranquillité d'esprit à nos utilisateurs professionnels. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Parrot, tandis que nous poursuivons la mission de notre entreprise : sécuriser l'identité numérique, les micrologiciels et les données sensibles, et étendre les applications de nos technologies à de nouveaux marchés et à des industries en croissance à travers le monde » déclare Carlos Moreira, PDG et fondateur de WISeKey. « Les drones sont de plus en plus utilisés pour des opérations sensibles et restent donc une cible de choix pour des personnes mal intentionnées. Grâce à la puissante plate-forme de drones ANAFI, nous sommes impatients de dessiner ensemble les contours d’un avenir plus solide pour la cybersécurité des drones. »

A propos de Parrot

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot est le seul groupe à être positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, des équipements aux services en passant par les logiciels.

Parrot, numéro 2 mondial du marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels grand public et professionnels reconnus pour leurs performances et leur simplicité d’usage.

Parrot dispose aussi d'un portefeuille de sociétés et de participations de premier plan dans les drones professionnels, couvrant équipements, logiciels et services. Les expertises sont principalement centrées sur 3 verticaux : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Défense et la Sécurité.

Parrot est retenu par le U.S. Department of Defense pour développer la nouvelle génération de drones de reconnaissance à courte portée destinée à l’U.S. Army.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO).

L’information financière est disponible sur http://corporate.parrot.com . Pour plus d’informations consultez : www.parrot.com et ces filiales www.pix4d.com , www.sensefly.com , www.micasense.com .

À propos de WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d’identité numérique à grande échelle moyennant un processus breveté. La Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l’Internet des Objets, la Blockchain et l’Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d’ancrage de confiance commun pour garantir l’intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, consulter www.wisekey.com .

Avertissement :

Cette communication contient de manière expresse ou implicite certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient rendre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites contenus dans lesdites déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres et ne constitue pas un prospectus d’offre au sens de l’article 652a ou de l’article 1156 du Code des obligations suisse ou un prospectus de cotation au sens des règles d’admission à la cote de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent s’appuyer sur leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les mérites et les risques impliqués. Rien dans les présentes n’est ou ne doit être considéré comme une promesse ou une observation quant aux futures performances de WISeKey.