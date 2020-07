ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 15 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a publié son rapport de durabilité de 2020 . Ce dernier contient des renseignements détaillés sur les engagements de la Société envers la protection de l’environnement, la saine gouvernance, ainsi que le personnel et les collectivités.



Les activités de Fortis consistent principalement à fournir de l’électricité ou du gaz naturel à ses clients. La distribution d’énergie représente 93 % de nos actifs, et le reste de nos actifs est associé à la production d’électricité.

« Nous continuons de démontrer notre volonté de distribuer de l’énergie plus propre à nos clients et de créer un avenir plus durable », rapporte Barry Perry, président et chef de la direction de Fortis. « Deux de nos plus grandes entreprises de services publics, Tucson Electric Power et FortisBC, ont récemment établi d’ambitieux plans de réduction des émissions. Par ailleurs, plus de 70 % des dépenses en immobilisations que prévoit Fortis pour 2020, qui s’élèvent à 4,3 milliards de dollars, sont allouées aux initiatives de résilience des actifs, de modernisation et d’énergies propres. »

Faits saillants du rapport de durabilité de 2020 :

Fortis et ses entreprises de services publics continuent de fournir un service essentiel et de maintenir un niveau élevé de fiabilité durant la pandémie de COVID-19. Nous pensons d’abord à la sécurité des employés et aux besoins des populations locales, afin que tous nos clients, dont des travailleurs essentiels qui sont au front, aient l’énergie qu’il leur faut.

Tucson Electric Power (« TEP »), en Arizona, a récemment annoncé vouloir réduire ses émissions de carbone de 80 % d’ici 2035. À terme, TEP produira plus de 70 % de son électricité à partir d’énergies renouvelables et aura cessé d’utiliser du charbon. Une fois les centrales au charbon de TEP mises hors service, le portefeuille de production de Fortis sera exempt de ce combustible.

FortisBC entend réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie par ses clients d’ici 2030 (objectif 30BY30). FortisBC étant principalement une entreprise de distribution de gaz naturel, il s’agit de l’une des cibles de réduction les plus ambitieuses parmi les entreprises canadiennes de services publics.

Fortis a lancé son cadre d’inclusion et de diversité au cours des 12 derniers mois; le chef de la direction de chacune des entreprises de services publics de Fortis a signé une déclaration attestant son engagement personnel à amener des progrès relativement à ces deux enjeux.

Les femmes constituent 40 % du conseil d’administration de Fortis élu en 2020, et trois de nos dix entreprises de services publics sont présidées par des femmes.

En 2019, Fortis a donné plus de 12 millions de dollars aux collectivités.

Dans son dernier rapport, Fortis a ajouté au sujet de la durabilité les indicateurs suivants dans une optique de divulgation accrue :

Ventilation plus précise des dépenses en immobilisations pour indiquer le pourcentage investi dans la résilience, la modernisation et les énergies propres.

Information plus détaillée sur notre adhésion aux recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques.

Élargissement de l’engagement en matière de durabilité de Fortis au-delà de l’ancienne déclaration environnementale, signe d’un attachement à la durabilité sous tous ses angles.

Indicateurs de sécurité supplémentaires pour les jours ouvrables perdus, les jours d’absence et le taux d’incidents à déclarer.

Indicateurs bonifiés pour les ressources humaines, la diversité, l’investissement dans les collectivités et la valeur économique générée par les entreprises de la famille Fortis.

Nouvelles données démographiques sur les administrateurs, les membres de la haute direction, les cadres et les employés de Fortis.

« Notre vision de la durabilité et les nouveaux éléments de ce dernier rapport sont le fruit du dialogue avec nos actionnaires et nos autres parties prenantes », explique Nora Duke, vice‑présidente directrice, Développement durable et chef des ressources humaines de Fortis. « Nous continuons de faire des progrès importants afin que Fortis demeure solide et durable pour des générations et des générations. »

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,8 milliards de dollars en 2019 et d’un actif de 57 milliards de dollars au 31 mars 2020. Ses 9 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com , ou le www.sec.gov/edgar.shtml .

Renseignements Demandes des investisseurs

Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc. 248 946‑3572

investorrelations@fortisinc.com Demandes des médias

Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

Fortis Inc. 709 737‑5323

media@fortisinc.com

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « devrait », « cible », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable sont utilisés aussi souvent que possible pour introduire des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment : la composition des sources d’électricité en 2035 et la cible d’énergies renouvelables de TEP; les cibles de gaz renouvelable et d’émissions de GES de FortisBC pour 2030; les dépenses en immobilisations prévues pour 2020.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d’importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Les hypothèses comprennent notamment : l’absence de répercussions importantes liées à la pandémie de COVID-19; des issues raisonnables aux démarches réglementaires et l’attente de stabilité du cadre réglementaire; la mise en œuvre réussie du plan d’immobilisations; l’absence de changements importants dans les plans publics en matière d’énergie ou les lois et les règlements environnementaux susceptibles d’avoir une incidence négative importante. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d’information continue que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission. Tous les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont à jour au moment de sa publication. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement.