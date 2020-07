July 15, 2020 12:23 ET

July 15, 2020 12:23 ET

L’ASSOMPTION, Québec, 15 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TERRANUEVA (CSE : TEQ) (la « Société » ou « Terranueva ») et Laboratoire LSL Inc. (« Laboratoire LSL ») annoncent que les parties ont mis fin à leur relation contractuelle visant l’acquisition des titres de Laboratoire LSL et annoncée par communiqué de presse le 27 mars 2020.



La Société poursuit son plan d’affaires, soit ses démarches d’approbation, auprès de Santé Canada, d’une nouvelle classe de cannabis afin d’obtenir l’autorisation de vendre des produits finis sur le marché du cannabis au détail ainsi que ses récoltes dans son unité de certification, recherche et développement (« UCRD »).

La Bourse Canadienne CSE et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :