SILVERTECH : PLANET MEDIA BOUSCULE LE SECTEUR AVEC LE LANCEMENT DE SA PLATEFORME DE SERVICE DIGITAL RETRAITE, ZEST

Paris, le 15 juillet 2020 –

En 2030, la France comptera 20 millions de retraités, soit un tiers de la population française. Fort de ce constat et de 20 ans d’expérience dans le domaine et à la demande de ses abonnés, Planet Media - leader en France des contenus et services pour les seniors connectés et éditeur des sites Planet.fr et Medisite fr - lance Zest, une plateforme digitale 100% gratuite, pour aider les pré-retraités, les aidants et les retraités actifs à aborder sereinement cette étape de la vie. Zest les informe et les conseille mais surtout, face à la complexité et la multitude des offres existantes, les met en relation avec les bons partenaires. Trois rubriques sont d’ores et déjà disponibles : Mutuelle, Argent et Services à la personne. Plus concrètement, Zest : • Informe les retraités avec des contenus détaillés, des infographies, des simulateurs de calcul, des calendriers de parcours de retraite pour ne rater aucune échéance, des modèles de lettre etc... • Accompagne les pré-retraités dans leurs démarches pour les aider à réduire leurs factures (assurance habitation, obsèques, chauffage, électricité, gaz...), à bien choisir leur mutuelle, banque en ligne, épargne..., à optimiser leurs revenus (PINEL, SCPI, Assurance Vie) et à profiter de la retraite (aménagement, achat auto, voyages), tout simplement ! • Facilite la vie des aidants en matière d’hébergement (Ephad, Résidence), de sécurité et d’aménagement du domicile, de services d’aide à la personne, etc... • Sélectionne pour eux des partenaires de choix, experts dans leur domaine (mutuelle, assurance, banque, épargne, services à la personne...). Planet Media – qui collabore déjà avec plusieurs grands experts du marché - s’engage à mettre en relation les retraités avec les partenaires les plus adaptés à leurs besoins.

"Dès sa création Planet.fr s’est fixé pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux attentes des seniors connectés et de s’adapter à leurs nouveaux modes de consommation. Zest s’inscrit pleinement dans cette démarche et propose aux pré-retraités, retraités et à leurs proches d’accéder, depuis une plateforme servicielle digitale, à de l’information complète et de qualité et à des outils et solutions simplifiant le passage à la retraite et ses nombreuses formalités. Les seniors, grands consommateurs d’Internet, exigent que le web leur facilite le quotidien !" déclare Jérémy Lekbir, directeur des opérations de Planet Media. La retraite, un sujet d’actualité constant ! 68% des Français se disent inquiets quand ils pensent à leur retraite, tendance encore plus accentuée chez les actifs (77%). Une inquiétude légitime car le départ à la retraite s’accompagne souvent d’une baisse de revenus de 15 à 40%. L’arrêt de toute activité professionnelle nécessite d’identifier les postes de dépenses qui varieront le plus, afin de maîtriser son budget. Les pré-retraités et retraités ont plusieurs grandes préoccupations, au premier rang desquelles, les dépenses de santé. 70% des Français pensent qu’avoir accès à un bon système de santé est primordial pour vivre une retraite sereine et les retraités, ne bénéficiant plus de la complémentaire collective santé de leur entreprise, sont obligés de souscrire un contrat individuel. Régimes de base, complémentaires, spéciaux, ... , les 42 régimes de retraite existants en France ne sont pas toujours simples à appréhender pour les nouveaux retraités. Zest, qui répond déjà à l’ensemble de ces problématiques, a pour ambition de diversifier encore davantage ses produits et services afin d’accompagner les seniors, de manière personnalisée, tout au long de leur retraite

