Noisy-le-Grand, France, le 15 juillet 2020 – EASYVISTA (FR0010246322 – ALEZV – Eligible PEA PME), acteur majeur de l’Enterprise Service Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce aujourd’hui l’approbation de l’ensemble des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte.

L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d’EASYVISTA s’est réunie le 26 juin 2020 à 10 heures au siège social de la Société, à Noisy-Le-Grand, sous la présidence de Monsieur Sylvain Gauthier, Directeur Général et Président du conseil d’administration.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-31 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Les actionnaires ont toutefois pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance en amont de l’Assemblée.

29 actionnaires étaient représentés ou votaient par correspondance.

Ils possédaient ensemble 1.246.523 actions et droits de vote attachés (soit plus de 20% des titres ayant droit de vote).

Les actionnaires d’EASYVISTA ont approuvé les résolutions qui leur ont été soumises dont notamment :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019,

l’affectation du résultat de l’exercice ;

les éléments de rémunération des mandataires sociaux afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

le renouvellement des délégations financières au conseil d’administration dont le programme de rachat d’actions.

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution, est disponible sur le site internet de la Société dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 : easyvista.com/fr/investisseurs .

Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires du T2 2020, le 22 juillet 2020

À propos d’EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc.









Contacts







EASYVISTA

Amélie Aliasghari

aaliasghari@easyvista.com

01 55 85 91 13























NewCap

Communication financière et relations investisseurs

Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh

easyvista@newcap.eu

01 44 71 98 53

Pièce jointe