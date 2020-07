July 15, 2020 14:01 ET

Paris, 6 juillet 2020

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ARTEFACT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 53 163 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 56 968,73 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 415 244 titres 399 890,89 € 1 697 transactions VENTE 430 666 titres 417 747,23 € 1 608 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan annuel au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 68 585 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 39 112,39 €

Nos prochains rendez-vous (après bourse) :

23 juillet 2020

Marge brute du 1er semestre 2020

27 octobre 2020

Résultats du 1er semestre 2020 et Marge brute du 3ème trimestre 2020

A propos d’Artefact I artefact.com

Née de la fusion de la startup Artefact fondée à Paris en 2015 et de l’agence média NetBooster fondée en 1998, Artefact s’est imposée en 5 ans comme une référence en services data, spécialisée dans le conseil en data transformation et marketing digital « data-driven ». Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (Asie, Europe), Artefact est une nouvelle génération de société dont la mission est de transformer la donnée en impact business et de délivrer des résultats tangibles sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. Aujourd’hui, l’offre Artefact - Conseil data, Marketing digital, Déploiement de technologies





(IA et big data) et studio de Création – est au service d’une clientèle diversifiée dont de nombreux leaders mondiaux. Artefact a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA et accompagne des groupes internationaux dans la création de leur Lab IA. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

Pour plus d’informations : Communication Financière Contact Presse ARTEFACT

Benjamin Hartmann

Tel. 00 33 (0)1 40 40 27 00

investor-relations@artefact.com ACTIFIN

Stéphane Ruiz / Victoire Demeestere Tel. 00 33 (0)1 56 88 11 11

vdemeestere@actifin.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 697 415 244 399 890,89 1 608 430 666 417 747,23 02/01/2020 0 9017 12007,04 0 2757 3697,69 03/01/2020 18 2308 2938,31 2 1400 1793,54 06/01/2020 17 5203 6363,27 10 4500 5502,6 07/01/2020 21 3079 3870,3 40 7496 9466,7 08/01/2020 13 1771 2219,06 7 1122 1414,73 09/01/2020 27 4116 5021,11 12 2745 3365,64 10/01/2020 14 1440 1771,49 3 577 715,48 13/01/2020 12 2502 3072,96 3 449 557,57 14/01/2020 10 2622 3147,71 5 1450 1756,53 15/01/2020 10 994 1164,07 4 1070 1255,43 16/01/2020 12 2149 2500,15 6 1032 1204,65 17/01/2020 28 3269 3736,14 6 905 1055,14 20/01/2020 8 1606 1840,15 7 1756 2022,39 21/01/2020 7 866 990,79 9 1951 2246,97 22/01/2020 10 1766 2037,08 1 336 385,06 23/01/2020 20 3254 3697,85 27 7983 9240,32 24/01/2020 17 7637 8968,13 19 7319 8782,8 27/01/2020 11 1324 1526,17 3 674 789,19 28/01/2020 7 1021 1174,05 15 3137 3620,1 29/01/2020 23 4023 4655,42 10 3492 4073,77 30/01/2020 7 1374 1590,82 19 5880 6853,73 31/01/2020 12 1331 1569,25 23 4046 4858,03 03/02/2020 27 7325 8334,39 14 3507 3971,33 04/02/2020 8 1522 1763,69 14 5333 6150,55 05/02/2020 0 0 0 6 2900 3375,31 06/02/2020 10 3360 3892,56 8 2220 2604,28 07/02/2020 11 4904 5627,34 7 148 170,41 10/02/2020 14 2976 3358,12 6 2052 2380,32 11/02/2020 8 1461 1633,25 5 1152 1301,18 12/02/2020 17 1660 1851,07 13 1317 1470,83 13/02/2020 7 1328 1469,17 3 1202 1334,7 14/02/2020 6 802 881,64 1 555 612,72 17/02/2020 5 1147 1284,98 13 2876 3234,06 18/02/2020 10 1700 1889,55 2 1510 1679,27 19/02/2020 11 1933 2141,76 14 1894 2124,31 20/02/2020 18 2246 2524,28 6 1414 1589,48 21/02/2020 6 1027 1147,36 3 341 381,68





24/02/2020 27 3117 3444,6 10 3743 4266,27 25/02/2020 25 1972 2089,93 3 218 232,39 26/02/2020 5 1235 1324,04 20 3252 3518,34 27/02/2020 12 2452 2644,24 6 667 731,97 28/02/2020 12 3296 3367,19 16 3662 3881,35 02/03/2020 24 4443 4596,28 26 4463 4810,22 03/03/2020 22 3740 3834,62 28 4290 4447,01 04/03/2020 1 131 135,19 9 1295 1377,88 05/03/2020 7 2259 2319,77 13 1795 1877,93 06/03/2020 20 3899 3848,7 13 2097 2135,79 09/03/2020 21 3080 2597,06 20 4875 4142,29 10/03/2020 10 3244 2943,93 3 780 741,23 11/03/2020 9 1068 956,93 6 2036 1928,09 12/03/2020 19 3681 3115,6 16 3157 2769,95 13/03/2020 8 1629 1349,95 5 1950 1656,53 16/03/2020 16 3269 2441,29 21 4555 3636,26 17/03/2020 19 4870 3819,05 11 5603 4505,37 18/03/2020 10 1424 1073,7 3 865 661,47 19/03/2020 10 1430 1100,67 11 1371 1080,21 20/03/2020 15 2139 1605,32 4 435 332,12 23/03/2020 12 2261 1584,73 8 2100 1495,2 24/03/2020 7 2696 1933,3 14 3228 2439,08 25/03/2020 17 5060 3744,91 17 5940 4491,83 26/03/2020 9 2128 1536,84 10 1778 1319,81 27/03/2020 10 1419 1031,9 6 804 589,98 30/03/2020 9 2070 1491,23 5 1019 753,04 31/03/2020 18 4459 3111,49 19 3673 2631,7 01/04/2020 13 3230 2162,81 14 2964 2027,08 02/04/2020 23 5503 3528,52 16 3527 2312,65 03/04/2020 20 2797 1739,45 11 2207 1402,55 06/04/2020 6 1175 732,14 14 3064 1948,4 07/04/2020 15 3971 2510,86 21 4845 3170,08 08/04/2020 10 2330 1514,27 35 9840 6689,23 09/04/2020 14 5889 4147,03 6 6045 4310,69 10/04/2020 0 0 0 0 0 0 13/04/2020 0 0 0 0 0 0 14/04/2020 19 8085 5637,67 19 7103 5045,97 15/04/2020 4 1310 917,13 6 1408 1011,65 16/04/2020 8 2032 1430,73 17 5558 4008,99 17/04/2020 10 3160 2318,18 10 1775 1357,7 20/04/2020 6 2967 2249,88 12 3016 2319 21/04/2020 4 1210 931,7 9 2490 1941,7 22/04/2020 14 4209 3236,3 5 1336 1038,61 23/04/2020 7 2840 2227,98 8 2105 1686,95 24/04/2020 36 12499 8818,04 14 10360 7445,73 27/04/2020 7 2200 1587,3 17 4498 3312,78 28/04/2020 12 2678 1933,78 16 2291 1694,65 29/04/2020 6 1945 1396,51 9 2232 1632,23 30/04/2020 13 3690 2695,91 11 3097 2323,68 01/05/2020 0 0 0 0 0 0 04/05/2020 2 200 144 4 823 599,39 05/05/2020 4 2150 1527,58 5 1600 1144,16 06/05/2020 5 935 660,3 9 1475 1050,79 07/05/2020 13 2761 1985,44 20 4224 3070 08/05/2020 4 1150 869,75 22 6477 5240,54 11/05/2020 27 9176 7819,79 40 9312 8119,13 12/05/2020 42 15262 13381,72 21 9017 8216,29 13/05/2020 0 5275 4196,26 0 0 0 14/05/2020 16 5045 3726,74 5 2200 1696,86 15/05/2020 3 1842 1372,29 22 7877 6021,97





18/05/2020 6 2227 1819,46 11 3077 2511,45 19/05/2020 21 6423 5167,3 4 1536 1202,69 20/05/2020 9 1458 1157,21 12 4060 3258,96 21/05/2020 10 4179 3478,18 31 8601 7233,44 22/05/2020 7 5266 4458,2 4 3794 3257,91 25/05/2020 3 1254 1101,51 24 8839 7887,92 26/05/2020 15 5335 4707,6 12 3446 3069,7 27/05/2020 17 4059 3539,85 11 3981 3512,04 28/05/2020 11 2403 2084,6 15 4597 4057,77 29/05/2020 7 1276 1125,81 9 1353 1215,54 01/06/2020 10 1392 1234,01 15 2653 2399,37 02/06/2020 19 2481 2252,5 5 1699 1561,04 03/06/2020 9 1911 1697,92 10 1198 1076,28 04/06/2020 7 2122 1871,6 7 2057 1848,83 05/06/2020 2 463 409,76 8 1553 1390,56 08/06/2020 0 0 0 34 8154 7892,26 09/06/2020 44 11808 11558,85 16 6053 6111,11 10/06/2020 11 3854 3830,88 13 6330 6528,76 11/06/2020 32 8904 8545,17 3 1443 1402,02 12/06/2020 11 2135 2003,7 6 2728 2561,59 15/06/2020 9 2423 2268,41 12 4460 4311,93 16/06/2020 3 1046 1014,2 24 6879 6861,11 17/06/2020 15 3119 3350,12 21 4647 5080,57 18/06/2020 16 3979 4596,14 16 4590 5396,92 19/06/2020 43 11578 14381,03 38 10501 13371,97 22/06/2020 8 2220 2794,31 17 3000 3835,2 23/06/2020 33 8349 10401,18 30 9883 12507,92 24/06/2020 35 7103 9370,99 47 10705 14694,75 25/06/2020 22 5653 7373,77 13 2732 3686,29 26/06/2020 38 8060 9746,15 16 4088 4997,17 29/06/2020 20 5450 6822,86 21 6251 7930,64 30/06/2020 5 1264 1624,62 16 2863 3762,27

