July 15, 2020 14:10 ET

LES HOTELS BAVEREZ S.A.

2, place des Pyramides 75001 PARIS

Capital € 10.127.050 – Code NAF 5510 Z

R.C.S. PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth





Communiqué, Paris le 16 juillet 2020

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 2ième TRIMESTRE 2020

Variation du Chiffre d’affaires au 30 juin 2020 : - 68,13 %

En K€ 1er Trimestre 2ème Trimestre Cumul

du 1/01 au 30/06 2020 Hôtel Regina Paris 1 871 0 1 871 Hôtel Majestic-Spa Paris 961 -5 956 Hôtel Raphael Paris 1 963 0 1 963 TOTAL 2020 4 795 -5 4 790 2019 Hôtel Regina Paris 2 647 4 116 6 763 Hôtel Majestic-Spa Paris 1 042 1 576 2 618 Hôtel Raphael Paris 2 001 3 650 5 651 TOTAL 2019 5 690 9 342 15 032 Variation en % -15.73% -100.05% -68.13%

L’activité de l’hôtel Regina a été ralentie par les grèves sur la réforme des retraites de fin d’année 2019 et début 2020. Depuis le 17 mars l’hôtel est totalement fermé à la vente ainsi que les espaces de restauration. Il devrait rouvrir ses portes à la clientèle en septembre.

La baisse d’activité de l’hôtel Majestic résulte sur le premier trimestre de l’impact du mouvement précité comme pour l’hôtel Regina, mais également de la fermeture de sept chambres pour création de cinq nouvelles unités. En effet, l’hôtel a engagé sur ces mois d’hiver la dernière phase de création de nouvelles chambres de 45 m2 chacune et ce sur cinq étages. Fermé également depuis le 17 mars, la variation de chiffre d’affaire du 2e trimestre correspond à des régularisations de charges constatées d’avance sur les abonnements du Spa principalement.

L’hôtel Raphael a été stoppé dans l’évolution de son chiffre d’affaires. Après les gilets jaunes en 2018/2019, les grèves sur la réforme des retraites en 2019/2020, l’hôtel n’a pas pu profiter d’une année à plein régime depuis la fin des travaux de ravalement et de refonte de la terrasse en 2018 ; et il a dû fermer ses portes au public également le 17 mars pour cause de la pandémie de la Covid 19.

Le chiffre d’affaires des trois établissements de la société s’élève à 4,8 millions d’euro au 30 juin 2020, soit une diminution de 68,13 % par rapport au 30 juin 2019.

Le Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 25,20 % au 30 juin 2020 contre 71,69 % au 30 juin 2019. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 351,70 € contre 383,44 € l’an dernier à la même date. Le prix moyen est légèrement tiré vers le bas par l’hôtel Majestic – Spa et les travaux de ses 5 nouvelles chambres alors qu’il augmente au Regina et au Raphael sur le 1e trimestre 2020. Le RevPar (Revenu par chambre) s’établit à 88,62 € hors taxes. Il était de 274,87 € au 30 juin 2019 soit une diminution de 13,46 %.

Faits marquants du trimestre

Covid 19 et mesures prises

La crise sanitaire de la Covid 19 impacte très lourdement l’activité touristique et des hôtels en particulier.

La mise en confinement obligatoire nous a conduit à fermer les trois hôtels dès le 17 mars 2020 après le départ des derniers clients.

Lorsque les visites touristiques et les voyages d’affaires pourront de nouveau reprendre avec l’ouverture des aéroports et des frontières, les hôtels pourront redémarrer leurs activités. A ce jour, nos portefeuilles de réservations ne nous ont pas encore permis de rouvrir les établissements. Nous envisageons l’ouverture début septembre en premier lieu de l’hôtel Regina qui fort de ses 98 chambres pourra absorber la demande clientèle des trois hôtels tout au moins au début du mois.

La société a recours au dispositif de chômage partiel depuis le 19 mars 2020, a obtenu le report des échéances de l’emprunt en cours pendant 6 mois et a souscrit un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) à hauteur de 7 M€ dont les fonds ont été mis à disposition le 5 mai 2020.

Au 30 juin 2020 la trésorerie disponible de la société s’élève à 13 M€, incluant le remboursement du CICE 2016 obtenu en mai 2020 ainsi que les remboursements des crédits de TVA de mars à mai, et lui permet de faire face à ses échéances.

Assemblée Générale du 16 juin 2020

L’Assemblée générale du 16 juin 2020 qui s’est tenue à huis clos a approuvé l’affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2019 en Autres réserves ainsi que l’ensemble des autres résolutions, à l’exception des résolutions 9, 10 et 11.

Ces résolutions portant sur des délégations financières pour mettre en œuvre des augmentations de capital avaient été inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée dans le contexte de la crise actuelle de la pandémie du Covid 19. Néanmoins, au jour de l’Assemblée Générale, en raison du soutien financier existant actuel, tant par la mise en place du chômage partiel que par la souscription d’un Prêt Garanti par l’Etat à hauteur de 7 millions d’euros, il n’était pas programmé de mettre en œuvre ces délégations financières.

Travaux

La société a décidé de stopper tous les travaux en cours et projets pendant le confinement.

Elle doit néanmoins terminer les cinq chambres supplémentaires de l’hôtel Majestic qui n’avaient pas pu être réceptionnées avant le confinement. Les travaux ont repris le 29 juin et devraient être terminés mi-aout.

La société doit également terminer quelques travaux d’entretien déjà commandés avant le confinement pour l’hôtel Regina afin qu’il soit prêt pour sa réouverture.

