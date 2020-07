AUSTIN, Texas, 15 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui la publication de ses résultats dans la prestigieuse revue Circulation éditée par l'American Heart Association. L'article intitulé « Post-Ischemic Administration of IL-1a Neutralizing Antibody Reduces Brain Damage and Neurological Deficit in Experimental Stroke » (L'administration post-ischiémique d'anticorps neutralisant l'IL-1a réduit les dommages cérébraux et le déficit neurologique lors d'accidents vasculaires expérimentaux) indique une utilisation possible de l'anticorps médicamenteux candidat de XBiotech qui bloque l'interleukine-1 alpha (IL-1⍺) dans le cadre d'une thérapeutique visant à réduire les dommages cérébraux et le déficit neurologique après un accident vasculaire. L'étude a été conduite par le Dr Giovanni Camici, directeur du Centre de cardiologie moléculaire de l'université de Zurich (Suisse) et éminent spécialiste mondial de la recherche sur les maladies cardiovasculaires. L'équipe de recherche du Dr Camici a testé un anticorps inhibiteur de l'IL-1⍺ fourni par XBiotech afin d'évaluer sa capacité à réduire les lésions cérébrales chez des cobayes soumis à un accident vasculaire cérébral expérimental et à des lésions d'ischémie-reperfusion. Chaque année, quelque 15 millions de personnes subissent un accident vasculaire cérébral dans le monde. Sur ce total, environ 795 000 personnes se trouvent aux États-Unis. Les accidents vasculaires cérébraux sont la deuxième cause de décès dans le monde.



Le Dr Camici a commenté la découverte comme suit : « Cette étude démontre l'importance de l'IL-1α dans la médiation des dommages causés par les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et l'efficacité du blocage de l'IL-1α dans l'amélioration des résultats après une ischémie cérébrale transitoire chez la souris. La disponibilité d'un anticorps IL-1α anti-humain approuvé cliniquement pourrait offrir la possibilité d'établir de nouvelles stratégies de traitement pour la prise en charge des patients atteints d'ischémie vasculaire cérébrale. D'après nos résultats, des essais cliniques randomisés doivent être conçus afin d'évaluer le potentiel de la thérapie anti-IL-1α en tant qu'adjuvant dans le traitement interventionnel ou thrombolytique des accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus ».

L'équipe de recherche du Dr Camici s'est concentrée sur un aspect particulièrement problématique des accidents vasculaires cérébraux ischémiques : les lésions dites d'ischémie-reperfusion. Chez les patients souffrent d'un accident vasculaire ou d'un blocage d'une artère cruciale pour l'alimentation du cerveau en sang et en oxygène, une partie du cerveau subit généralement des dommages irréversibles. Toutefois, il existe généralement une partie du cerveau qui a été privée d'oxygène, mais qui reste fonctionnelle et peut être sauvée si le caillot sanguin est extrait et que la circulation normale peut être rétablie. Malheureusement, lors du retrait du caillot sanguin et de la restauration de l'apport sanguin dans les zones du cerveau qui avaient été privées d'oxygène, il se produit une réaction inflammatoire massive. Cette inflammation subséquente est considérée comme responsable des lésions dites d'« ischémie-reperfusion » observées lors du rétablissement du flux sanguin. Il en résulte une destruction accrue des tissus cérébraux lors de l'ouverture de l'artère obstruée et une augmentation des déficits neurologiques irréversibles associés. Par conséquent, la réduction de cette réponse inflammatoire par l'inhibition de l'IL-1⍺ est prometteuse en tant que traitement efficace des lésions d'ischémie-reperfusion. Il n'existe à l'heure actuelle aucune thérapie permettant de traiter les lésions d'ischémie-reperfusion.

Peter Libby, professeur de médecine Mallinckrodt à la faculté de médecine d'Harvard, médecin-cardiologue au Brigham and Women’s Hospital de Boston, co-auteur de la publication précitée, ainsi que consultant et dirigeant de XBiotech, a déclaré : « Nous avons un besoin urgent de thérapies complémentaires des stratégies contemporaines de reperfusion afin de réduire au minimum les lésions cérébrales potentiellement dévastatrices chez les patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux aigus. Ces événements privent trop souvent les gens de leur capacité à fonctionner de manière indépendante et à communiquer, et peuvent également contribuer à un déclin cognitif. Les avantages de la thérapie anti-IL-1⍺, s'ils sont reproduits chez l'homme, pourraient avoir des conséquences immenses pour les patients, les familles et la société dans son ensemble ».

Le groupe du Dr Camici a bloqué une artère dans le cerveau d'animaux afin de simuler une apoplexie humaine. Puis, les chercheurs ont rouvert l'artère pour imiter le traitement de reperfusion (et les lésions subséquentes) qu'un patient atteint d'un accident vasculaire cérébral peut recevoir en milieu hospitalier. Le cerveau et les fonctions des animaux traités par anticorps inhibiteur de l'IL-1⍺ ont été comparés aux animaux-témoins afin d'observer l'étendue des lésions d'ischémie-reperfusion. Les résultats sont significatifs : les animaux traités par anticorps inhibiteur de l'IL-1⍺ montrent une réduction de 36 % des dommages cérébraux (en l'occurrence, des lésions d'ischémie-reperfusion), et les sujets traités avec ces anticorps ont conservé une fonction neurologique considérablement supérieure, comme l'attestent des tests d'activité, comparativement aux témoins.

XBiotech met au point des thérapies par anticorps True Human ciblant l'IL-1a et prévoit de débuter des études cliniques humaines avec un nouveau produit candidat pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux en 2021. Malgré l'énormité des besoins médicaux en thérapies non satisfaits, il n'existe aujourd'hui aucune thérapie approuvée pour réduire les dommages cérébraux consécutifs aux lésions d'ischémie-reperfusion.

Les résultats démontrent un rôle crucial vis-à-vis de l'inflammation liée à l'IL-1⍺ dans les lésions cérébrales, un phénomène qui se produit après la réouverture d'une artère obstruée dans le cerveau et le retour du flux sanguin dans la zone affectée. Chez les patients atteints d'un accident vasculaire, l'ouverture d'une artère obstruée dans le cerveau est pratiquée dès que possible au moyen de cathéters et d'une thérapie médicamenteuse inhibant les caillots sanguins. Or, la réouverture de l'artère et la reprise de l'alimentation sanguine sont associées à la recrudescence de lésions et à la perte de fonctions cérébrales, qui entraînent notamment des troubles cognitifs ou physiques.

Dans cette recherche, un traitement impliquant un anticorps bloquant l'IL-1⍺ a été administré après un blocage de l'artère et juste avant la reprise de l'alimentation sanguine afin de simuler un accident vasculaire cérébral. Le traitement par anticorps s'est révélé apte à inhiber l'inflammation dans les vaisseaux sanguins et les cellules cérébrales qui avaient souffert d'un manque d'apport en oxygène par suite de l'obstruction de l'artère. La diminution de l'inflammation causée par le blocage de l'IL-1⍺ est considérée comme le facteur contribuant à la réduction des dommages cérébraux et à l'amélioration de la fonction neurologique observée chez les animaux ayant reçu le traitement par anticorps inhibiteur de l'IL-1a.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société biopharmaceutique mondiale totalement intégrée, qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques. XBiotech développe actuellement un portefeuille de thérapies en utilisant des anticorps naturels des patients immunisés contre certaines maladies. L'utilisation de l'immunité humaine naturelle comme source de nouveaux médicaments offre le potentiel de redéfinir les normes de soins pour un large éventail de maladies.

Le 30 décembre 2019, XBiotech a commercialisé un anticorps True Human™ bloquant l'IL-1⍺ qui a été utilisé avec succès dans plusieurs essais cliniques. La vente de l'anticorps a généré 750 millions de dollars payés au comptant et jusqu'à 600 millions de dollars en paiements par étape potentiels. La société a conservé le droit de continuer à développer des anticorps True Human™ ciblant l'IL-1⍺ pour tous les domaines médicaux extérieurs à la dermatologie. Alors que la société se concentrait auparavant sur un unique anticorps True Human™ ciblant l'IL-1⍺, elle prévoit maintenant de développer plusieurs produits candidats, qui cibleront l'IL-1⍺ dans des domaines médicaux spécifiques.

Outre la commercialisation récente de son anticorps anti-IL-1⍺, XBiotech dispose maintenant d'autres sources de revenu. Le 1er janvier 2020, XBiotech a commencé à utiliser sa technologie de fabrication brevetée afin de produire un produit médicamenteux clinique pour une société pharmaceutique de premier plan dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de deux ans. En outre, XBiotech assure des opérations de recherche sous contrat dans le cadre d'essais cliniques en vue de mener deux grandes études cliniques de phase II en double aveugle et contrôlées par placebo. La puissance financière générée par ses opérations commerciales et contractuelles permet à XBiotech d'étendre à la fois le développement de produits anti-IL-1⍺ et ses programmes ciblant les maladies infectieuses.

Pour accélérer l'avancée de son portefeuille, la société étend son centre de recherche et de fabrication existant, et prévoit de construire un nouveau centre de recherche et développement de près de 2 000 m2 dédié aux maladies infectieuses sur son site de 19 hectares à Austin, au Texas, qui est pleinement détenu par la société. L'agrandissement et le nouveau bâtiment s'ajouteront à l'actuelle installation personnalisée de R&D et de fabrication combinée de plus de 3 000 m2 qui existe déjà sur le campus. XBiotech possède un campus de 19 hectares, et toutes les structures qui s'y trouvent, sans endettement et envisage de nouvelles extensions des installations. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com .

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont les seuls anticorps disponibles dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. (Contrairement à tous les anticorps « humanisés » ou « entièrement humains » disponibles dans le commerce, les anticorps True Human™ de XBiotech proviennent directement de la réponse immunitaire humaine naturelle à des maladies spécifiques, sans modification). Les anticorps True Human™ de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance sans précédent.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence matérielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Facteurs de risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

