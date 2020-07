Tous les montants sont en dollars canadiens



CALGARY, Alberta, 15 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable 2020. Depuis 25 ans, l'entreprise a volontairement publié un rapport détaillé sur son rendement en matière de développement durable dans le cadre de son engagement à faire le suivi, évaluer et partager de façon continue les impacts de ses activités.



Resserrer les relations avec les communautés autochtones, réduire l'intensité carbonique des barils produits, mettre en œuvre de nouvelles technologies comme les camions de transport autonome, investir dans les biocarburants pour avion et construire la Transcanadienne électriqueMC – ces activités offrent un aperçu de l'avenir durable que Suncor cherche à intégrer par le biais de ses activités. La pandémie mondiale a établi des liens encore plus clairs entre les systèmes environnementaux, sociaux et économiques. Au cours de cette période difficile, les actions posées par Suncor continuent à être guidées par sa raison d'être – fournir une source d’énergie digne de confiance qui améliore la qualité de vie des gens, tout en prenant soin les uns des autres et de la planète.

« Même si notre monde a beaucoup changé en raison de la COVID-19, Suncor demeure entièrement engagée envers sa stratégie, le leadership en matière de développement durable et son rôle dans la transformation énergétique vers un avenir sobre en carbone, a affirmé Mark Little, président et chef de la direction. Notre engagement envers le développement durable est inébranlable et continuera d'être au cœur de tout ce que nous faisons. »

Le Rapport sur le développement durable présente les progrès de Suncor en 2019 et au début de 2020 et cerne les occasions en matière de gouvernance environnementale et de collaboration avec les collectivités. Il comprend aussi le Rapport climat : risque et résilience, qui décrit la perspective de l'entreprise face aux enjeux et aux possibilités liés aux changements climatiques ainsi que les efforts pour gérer le risque carbone.

Voici certains points saillants :

Vous trouverez aussi dans les rapports :

Un message de Mark Little, président et chef de la direction, sur le rôle de Suncor dans l'avenir énergétique et l'engagement de l'entreprise envers le développement durable en période d'incertitude

Une série de questions et réponses avec la nouvelle chef du développement durable, Martha Hall Findlay, sur l'impact de la COVID-19 et les progrès de Suncor relativement à ses objectifs de développement durable

Un message d'Alister Cowan, chef des finances, qui parle de l'approche de Suncor pour gérer le risque lié au carbone

Un aperçu des efforts axés sur les employés, qu'il s'agisse de sécurité, de santé mentale, d'inclusion et de diversité et de contributions aux collectivités

Le Rapport sur le développement durable et le Rapport climat : risque et résilience sont tous les deux disponibles en format PDF téléchargeable :

Suncor est apparue sur la liste de divers indices de durabilité Dow Jones (DJSI) ainsi que sur celle de l'indice FTSE4Good. Suncor a également été nommée l'une des 50 meilleures entreprises au Canada par Corporate Knights en 2020 et a été reconnue comme employeur de premier plan, se classant cette année parmi les 75 meilleurs employeurs en Alberta et parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. Le rapport publié l'an dernier a reçu un prix pour le meilleur rapport sur le développement durable remis par l'organisme Finance Montréal.

Pour un aperçu des efforts de Suncor en matière de développement durable, visitez sustainability.suncor.com/fr.

Mise en garde – renseignements de nature prospective

Le présent communiqué, de même que le Rapport sur le développement durable 2020 et le Rapport climat : risque et résilience 2020 de Suncor vers lesquels des liens sont fournis aux présentes, contiennent certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de Société à la lumière de l'information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l’exactitude des estimations des réserves; les impacts négatifs actuels et potentiels de la pandémie du nouveau coronavirus; les prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l’équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les taux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l’exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre, des services et de l’infrastructure; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l’exécution des projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estime », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à ce qui suit : l'engagement indéfectible de Suncor envers le développement durable et qu'elle demeurera entièrement engagée envers sa stratégie, le leadership en matière de développement durable et son rôle dans la transition énergétique vers un avenir sobre en carbone; les attentes relatives aux investissements dans la technologie et l'innovation; et les plans de Suncor en ce qui concerne son investissement dans une nouvelle installation de cogénération et le projet d’énergie éolienne Forty Mile.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses déclarations prospectives; le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor du premier trimestre de 2020, daté du 5 mai 2020 et sa notice annuelle et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 26 février 2020, son formulaire 40-F daté du 27 février 2020 et les autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com; en téléphonant au 1-800-558-9071; ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR à sedar.com ou EDGAR à sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com et suivez-nous sur Twitter @Suncor .

