Pierre Dodion, MD, Directeur Médical, prend sa retraite



Innate Pharma SA (Euronext Paris : IPH – ISIN : FR0010331421 ; Nasdaq : IPHA) (« Innate » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la nomination du Dr Joyson Karakunnel au poste de Vice-président exécutif et Directeur Médical. Pierre Dodion, Directeur Médical d’Innate Pharma depuis 2014, part à la retraite.



Dr Karakunnel rejoint la Société avec une expérience substantielle en immuno-oncologie et en développement de médicaments. En tant que Directeur Médical, il sera responsable de l’avancement du portefeuille clinique d’Innate et dirigera une équipe globale centrée sur la stratégie clinique, la sécurité des patients, les affaires réglementaires et les affaires médicales.

Dernièrement, Dr Karakunnel était Directeur Médical et Vice-président senior chez Tizona Therapeutics, où il a mené le développement des biothérapies de la société. Avant Tizona, il a occupé plusieurs postes au sein d’Arcus Biosciences et AstraZeneca/MedImmune ; ses responsabilités incluaient la direction des activités de développement clinique, la sécurité des médicaments et les affaires réglementaires. Il est de plus conseiller médical au Parker Institute for Cancer Immunotherapy.

« Nous sommes heureux d’accueillir Joyson Karakunnel au poste de Directeur Médical. Joyson est un médecin oncologiste expérimenté, qui apporte une grande expertise en immunologie, oncologie et hématologie, ce qui contribuera à accélérer la délivrance de nouveaux médicaments aux patients, » commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d’Innate Pharma. « Nous sommes reconnaissants envers Pierre pour ses contributions inestimables. Durant ses six années à Innate, il a fait progresser plusieurs actifs clés vers un stade de développement clinique avancé, ce qui aura un impact durable sur la Société. »

Dr Dodion a rejoint Innate en 2014 et a joué un rôle important dans la stratégie clinique de la Société ; il a fait progresser des programmes clés en oncologie à des stades avancés. Il a mené le développement clinique de plusieurs programmes thérapeutiques, dont monalizumab, un inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement « first-in-class », et lacutamab, un anticorps « first-in-class », développé pour le traitement des lymphomes T avancés. Pierre Dodion évoluera vers un rôle de consultant pour Innate suite à son départ à la retraite.

Dr Joyson Karakunnel

En plus de sa carrière en développement de médicaments en oncologie et hématologie, Dr Karakunnel a été investigateur d’essai clinique au National Cancer Institute et chef d'équipe pour le groupe hématologique au Walter Reed National Military Medical Center. Il a également été professeur associé aux services en uniforme de l’Université des sciences de la santé et examinateur médical à l’agence américaine du médicament (FDA, Food and Drug Administration).

« Je suis fier de rejoindre Innate à un moment passionnant avec plusieurs molécules à des stades avancés de développement, de nouvelles molécules entrant en phase clinique et de nouvelles indications explorées en oncologie ainsi que pour le COVID-19, » commente Joyson Karakunnel, Directeur Médical d’Innate Pharma. « Il s'agit clairement d'une société qui dispose d'un portefeuille solide et qui se concentre sur le système immunitaire inné, ce qui complète le travail que j'ai effectué dans les milieux universitaires et industriels. Je me réjouis de faire progresser l’innovation avec les scientifiques et les cliniciens talentueux de la Société. »

Dr Karakunnel a occupé le poste d'enseignant-chercheur en hématologie et oncologie au National Cancer Institute et a effectué sa résidence en médecine interne à l’Université de médecine et de dentisterie du New Jersey, où il était résident en chef. Il a obtenu son doctorat en médecine à l’Université Annamalai en Inde et est également titulaire d'une maîtrise en pharmacologie de l'université du Maryland.

Dr Karakunnel sera basé dans les bureaux d’Innate à Rockville dans le Maryland.

À propos d’Innate Pharma :

Innate Pharma S.A. est une société de biotechnologies commerciale spécialisée en immuno-oncologie, dédiée à l’amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire.

Le produit commercial d’Innate Pharma, Lumoxiti, pris en licence à AstraZeneca aux États-Unis, en Europe et en Suisse, a été approuvé par la FDA en septembre 2018. Lumoxiti est un produit d’oncologie « first-in-class » pour le traitement de la leucémie à tricholeucocytes (LT). Le large portefeuille d’anticorps d’Innate Pharma inclut plusieurs candidats potentiellement « first-in-class » aux stades clinique et préclinique dans des cancers où le besoin médical est important.

Innate Pharma est pionnière dans la compréhension de la biologie des cellules NK et a développé son expertise dans le microenvironnement tumoral et les antigènes tumoraux, ainsi que dans l'ingénierie des anticorps. Son approche innovante lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu’un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

Basée à Marseille, Innate Pharma est cotée en bourse sur Euronext Paris et sur Nasdaq aux Etats-Unis.

Retrouvez Innate Pharma sur www.innate-pharma.com .

Informations pratiques :

Code ISIN

Code mnémonique

LEI FR0010331421

Euronext : IPH Nasdaq : IPHA

9695002Y8420ZB8HJE29

Avertissement :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris celles au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L'emploi de certains termes, notamment « croire », « potentiel », « s'attendre à » et « sera » et d'autres expressions semblables, vise à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux anticipés. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris celles relatives à l’innocuité, aux progrès et aux résultats des essais cliniques et des études précliniques en cours ou prévus, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant les produits-candidats de la Société, des efforts commerciaux de la Société, la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement et l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes de santé ainsi que les activités, la situation financière et les résultats de la Société. Pour des considérations supplémentaires en matière de risques et d’incertitudes pouvant faire différer les résultats effectifs, la situation financière, la performance et les réussites de la Société, merci de vous référer à la section « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), disponible sur les sites Internet d’Innate Pharma (www.innate-pharma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org), et les documents et rapports publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris le rapport annuel sur « Form 20-F » pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et les documents et rapports subséquents déposés auprès de l'AMF ou de la SEC, ou autrement rendus publics, par la Société.

Le présent communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions d’Innate Pharma dans un quelconque pays.

