McPhy a été sélectionné en vue d’assurer la conception, réalisation et intégration d’une station hydrogène en capacité de distribuer 200 kg d’hydrogène propre par jour. La station sera interfacée avec un électrolyseur pour une véritable chaîne de mobilité zéro-émission, grâce à un hydrogène zéro-carbone produit sur site.

Ce nouveau contrat représenterait 3,6 M€ de chiffre d’affaires, et porterait les références McPhy à 31 stations et 42 MW d’électrolyse grande puissance.

La Motte-Fanjas, le 16 juillet 2020 – 07h30 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné pour fournir une chaîne complète de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone1.

McPhy a été sélectionné en vue d’assurer la conception, fabrication et installation d’une station modularisée et évolutive distribuant 200 kg d’hydrogène par jour. Un électrolyseur McLyzer d’une capacité de production d’hydrogène zéro-carbone (à partir d’eau et d’électricité de source renouvelable) de plus de 400 kg par jour, sera installé sur site pour assurer une véritable chaine zéro-émission.

Ce nouveau contrat représenterait 3,6 M€ de chiffre d’affaires et porterait les références McPhy à 31 stations2 et 42 MW3 d’électrolyse grande puissance, confirmant ainsi le bond de l’hydrogène zéro-carbone.

Prochains événements

Publication des résultats du premier semestre 2020, le 28 juillet 2020, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

1 A date, le nom du client et du projet sont confidentiels, de même que la localisation.

2 Références installées, en cours d’installation ou de développement. Parmi elles : 2 stations font partie de la part conditionnelle du contrat cadre ZEV [signature du contrat : 18 Juin 2020]

3 Références installées, en cours d’installation ou de développement. Parmi elles : 4MW font partie de la part conditionnelle du contrat cadre ZEV [signature du contrat : 18 Juin 2020]





