PERSPECTIVE DE REBOND RAPIDE APRES LA CRISE SANITAIRE QUI A FAIT DIMINUER LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2020 DE 15,7%

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, présente son chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2020.

Chiffre d’affaires consolidé par métiers en M€* S1 2020* S1 2019* Variation en % Eco-matériaux 1,19 1,26 -5,0% Eléments de construction 2,34 2,91 -19,4% Autres 0,07 0,11 -39,1% Total CA consolidé 3,60 4,27 -15,7%

*Chiffres non audités

· Situation contrastée au cours du 1er semestre 2020

Le chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er semestre 2020 s’est élevé à 3,60 M€, en diminution de 15,7% par rapport au 1er semestre 2019.

Après un excellent début d’année 2020, tant au niveau des facturations que des commandes enregistrées pour le 1er semestre, le Groupe a fait face à d’importantes perturbations liées à la fermeture de la quasi-totalité des chantiers du BTP à compter de mi-mars 2020, tant en France que dans les autres pays européens.

Grâce à l’accompagnement de ses actionnaires en fin d’année 2019 et de ses banques au cours du 2ème trimestre 2020 avec la mise en place notamment d’un PGE pour un montant de 1,0 M€, Neolife a pu hausser le niveau de ses stocks pour permettre une reprise plus rapide.

Ainsi, l’activité sur le mois de juin 2020 a cru de +25% par rapport au mois de juin 2019 après un début de deuxième trimestre qui a vu l’activité chutée de moitié.

Malgré cette baisse ponctuelle d’activité liée à la crise sanitaire du Covid-19, les premières analyses des données de gestion au 30 juin 2020 montrent une amélioration des indicateurs de rentabilité ; l’EBITDA de ce premier semestre est attendu positif et supérieur à celui du premier semestre 2019.

· Perspectives à court terme

Fort d’une trésorerie au 30 juin 2020 supérieure à 2,0 M€, d’une chaîne de production locale et flexible et engagée pour un monde plus durable, Neolife se tient prêt à saisir toute opportunité de business.

Le 3ème trimestre 2020 est ainsi attendue en hausse par rapport à 2019 malgré une base de comparaison élevée (le CA du 3ème trimestre 2019 avait connu une hausse de +90% par rapport au troisième trimestre 2018).

· Assemblée Générale Ordinaire annuelle

Une Assemblée Générale Ordinaire annuelle est convoquée pour le 3 septembre 2020.

Outre les résolutions ordinaires d’approbation des comptes et d’affectation du résultat, il sera demandé aux actionnaires de renouveler les membres du Conseil de Surveillance de la Société.

