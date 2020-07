Quadient lance au Royaume-Uni ses consignes colis automatiques Parcel Pending by Quadient, pour le marché des immeubles résidentiels

Les solutions Parcel Pending by Quadient simplifient la gestion quotidienne des colis avec des consignes colis automatisées faciles à utiliser, sécurisées et permettant la livraison sans contact physique

Quadient apporte au Royaume-Uni les années d'expérience et d’expertise technologique sur le marché résidentiel de la société américaine Parcel Pending, acquise en 2019

Paris, le 16 juillet 2020

Quadient , un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui le lancement au Royaume-Uni de la solution Parcel Pending by Quadient destinée au marché des immeubles résidentiels collectifs. Ces systèmes de consigne colis modulaires permettent une gestion efficace des colis livrés grâce à un processus sécurisé et automatisé, améliorant l’efficacité opérationnelle du personnel de la propriété et des livreurs, tout en augmentant la satisfaction des habitants.

En proposant cette technologie aux immeubles résidentiels européens, Quadient combine l'expertise de la société américaine Parcel Pending, récemment acquise, avec le leadership mondial de Quadient dans le domaine des consignes colis intelligentes auprès des acteurs du transport, de la distribution, de l’immobilier commercial et des universités.

« Quadient met à profit l'acquisition de Parcel Pending pour étendre son rayonnement au-delà des États-Unis, et répondre ainsi aux besoins des résidences collectives dans d'autres régions du monde, à commencer par le Royaume-Uni, » explique Daniel Malouf, Directeur des Solutions Consignes Colis Automatiques chez Quadient. « Les synergies créées entre les équipes de Parcel Pending et de Quadient nous ont permis d'enrichir notre feuille de route avec agilité et flexibilité, et d'adapter efficacement nos solutions pour répondre aux besoins des marchés européens. Je suis fier que nous lancions aujourd’hui une solution pratique et éprouvée qui va changer la vie des résidents d’immeubles au Royaume-Uni. »

Avec la progression constante du e-commerce et le besoin nouveau de distanciation sociale, Parcel Pending by Quadient a récemment annoncé que plus de 2,7 millions de colis avaient été traités dans son réseau américain au mois de mai, soit une augmentation de 86% du volume de colis par rapport à l'année précédente. Avec le nombre de commandes en ligne en hausse dans le monde entier, le besoin en solutions simples, pratiques et efficaces pour la gestion des colis devient d'autant plus critique, surtout dans les immeubles où le nombre de résidents est élevé.

Pour les gestionnaires immobiliers, les consignes colis Parcel Pending by Quadient offrent les bénéfices suivants :

Amélioration de l'efficacité opérationnelle. Les livraisons de colis sont effectuées directement dans la consigne par le livreur, ce qui permet au personnel de l'immeuble de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, de gagner du temps et de réduire les coûts opérationnels. Les consignes colis sont pensées et conçues pour respecter les contraintes d'espace propres à chaque immeuble et peuvent être intégrées aux logiciels de gestion immobilière.

Les livraisons de colis sont effectuées directement dans la consigne par le livreur, ce qui permet au personnel de l'immeuble de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, de gagner du temps et de réduire les coûts opérationnels. Les consignes colis sont pensées et conçues pour respecter les contraintes d'espace propres à chaque immeuble et peuvent être intégrées aux logiciels de gestion immobilière. Stockage sécurisé des colis. De conception robuste et en acier, les consignes gardent les colis au sec et à l'abri de la perte ou du vol. Les colis sont récupérés par les résidents à l'aide d'un code de retrait ou d'un code-barres à usage unique qui leur est communiqué par e-mail, SMS ou par notification mobile in-app dès que le colis est livré.

De conception robuste et en acier, les consignes gardent les colis au sec et à l'abri de la perte ou du vol. Les colis sont récupérés par les résidents à l'aide d'un code de retrait ou d'un code-barres à usage unique qui leur est communiqué par e-mail, SMS ou par notification mobile in-app dès que le colis est livré. Satisfaction renforcée des usagers. Les casiers restent accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour permettre aux résidents de les récupérer ou de les retourner en libre-service. Les consignes colis réduisent les contacts humains et peuvent respecter les exigences d'accessibilité pour tous les résidents.

« Nous voyons maintenant chaque jour des volumes de colis qui correspondaient autrefois à une activité typique de la période des fêtes, les consignes colis peuvent aider les gestionnaires immobiliers à ne pas se retrouver totalement encombrés par des piles de cartons », explique Duncan Groom, Directeur des Opérations Royaume-Uni et Irlande de Quadient. « L'offre Quadient de consignes colis augmente non seulement l'efficacité opérationnelle des gestionnaires immobiliers et du personnel sur place, mais permet également de différencier les résidences de leurs concurrentes, à travers des équipements et des services à valeur ajoutée, ce qui accroît la fidélité et la satisfaction des résidents. »

