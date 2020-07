Communiqué de presse – Paris,16 Juillet 2020

Danone investit 100 millions d’euros pour renforcer ses activités de Nutrition Spécialisée en Chine

et continue de répondre aux besoins de santé locaux,

tout en devenant la plus grande entreprise B Corp™ en Asie

Danone annonce aujourd'hui une série d'investissements pour renforcer ses capacités locales et accélérer le développement de son pôle Nutrition Spécialisée en Chine. Grâce à ces investissements, l’entreprise se donne les moyens d’élargir et de diversifier sa gamme de produits et services nutritionnels spécifiquement adaptés aux besoins de santé, aux habitudes et aux goûts de la population chinoise.

D’un montant global d’environ 100 millions d'euros (790 millions de RMB), ces investissements recouvrent : la création d'un centre de recherche en « science ouverte » situé à Shanghai ; l'acquisition d’un site local de production de lait infantile ; et des capacités renforcées pour développer davantage son offre de produits alimentaires spécialisés à des fins médicales, c’est-à-dire adaptés aux personnes pour lesquelles une alimentation classique ne suffit pas à répondre à leurs besoins nutritionnels spécifiques.

En cohérence avec son cadre d’action One Planet. One Health, Danone annonce aussi la certification B CorpTM de sa filiale dédiée à la nutrition infantile en Chine. Elle devient ainsi la plus grande entreprise certifiée B CorpTM en Asie, incarnant pleinement la réalité de son engagement pour le bien-être des populations locales et la préservation de l'environnement. Cette certification marque également une étape importante dans l'ambition de Danone de devenir une entreprise entièrement certifiée B CorpTM d’ici à 2025.

Véronique Penchienati-Bosetta, Vice-Présidente Exécutive, Nutrition Spécialisée, a déclaré :

« Depuis près de 30 ans, Danone répond aux besoins de la population chinoise avec ses solutions de nutrition spécialisée adaptées aux enfants, aux personnes malades ou aux personnes âgées. L'ouverture du centre de recherche, l’extension de nos capacités de production locales et la certification B-CorpTM constituent des étapes clés de notre ancrage en Chine ; cela va nous permettre de continuer à investir de manière responsable dans la promotion d’une alimentation saine et équilibrée, fondée sur la recherche scientifique et adaptée aux besoins, traditions et habitudes alimentaires chinoises. Nous croyons au potentiel de croissance à long terme du marché du lait infantile et de la nutrition médicale en Chine et sommes convaincus de l’effet positif qu’exerce la nutrition sur la santé. Ces investissements en attestent. »

Un investissement de 100 millions d’euros pour renforcer les capacités locales de nos activités de Nutrition Spécialisée en Chine

Situé à Shanghai, le nouveau centre de recherche – appelé Danone Open Science Research Center for Life-Transforming Nutrition – servira de plateforme à Danone pour mener des études et des recherches dans la région, avec comme axes prioritaires de recherche le lait maternel et la santé intestinale. Il permettra à Danone de développer des produits et des services plus pertinents, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques locales, apportant ainsi sa contribution au programme national « Healthy China 2030 ». Conçu comme un lieu ouvert et collaboratif au service de la science, ce centre réunira des acteurs du secteur public, des institutions médicales et universitaires, des partenaires commerciaux et des consommateurs. Il fédérera les compétences de plus de 100 chercheurs dans les domaines de la nutrition et des sciences de la consommation, de la qualité et de la sécurité alimentaire ainsi que de l'innovation numérique.



Cet investissement comprend également l'acquisition de Murray Goulburn Dairy (Qingdao) Co Ltd de Saputo Dairy Australia, qui inclut une marque déposée de lait infantile et un site de production situé à Qingdao. Grâce à cette transaction finalisée en juin 2020, Danone dispose aujourd’hui de son premier site de production de lait infantile en Chine.



Par ailleurs, cet investissement bénéficiera au site de production de nutrition médicale de Wuxi dans la province du Jiangsu. Il permettra notamment de développer des solutions de compléments nutritionnels liquides à base de protéines et d'élargir l’offre de produits alimentaires spécialisés à des fins médicales, pour accompagner le bien vieillir et aider les patients malades dans leur convalescence.

Avec des capacités locales renforcées, et la mise en œuvre d’engagements sociétaux forts reconnus par la certification B CorpTM, Danone confirme son soutien au programme public chinois « Healthy China 2030 » avec pour priorité la santé de la population chinoise tout au long de la vie.

- Plus d’information sur le nouveau centre de recherche Danone à Shanghai ici

A propos de Danone (www.danone.com)

Entreprise multi-locale parmi les leaders de l’alimentation, Danone se développe sur des catégories tournées vers la santé et en forte croissance à travers ses 3 métiers : les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition spécialisée. Avec un cadre d’action unique, ‘One Planet. One Health’, qui affirme que la santé des personnes et de la planète sont intimement liées, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires plus saines et plus durables. Pour accélérer cette révolution de l’alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs pour 2030 et est devenue la première société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission en France. Avec sa raison d’être - apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre - et des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux inscrits dans ses statuts, Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. D’ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp™. Avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 25,3 milliards d'euros en 2019. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index.

A propos de B Lab™ et des B Corporations™

B Lab™ est une organisation à but non lucratif au service d’un mouvement mondial qui utilise la force de l'entreprise au service de la société. Les initiatives de B Lab™ comprennent la distribution du label B Corp™ ; l'administration et la mise à disposition gratuite des outils de mesure d'impact, B Impact Assessment et SDG Action Manager ; l'administration et le déploiement de l'outil B Analytics ; et la promotion de structures de gouvernance d'entreprise qui priorisent la création de valeur partenariale plutôt qu'actionnariale.

Les sociétés labellisées B Corp™ sont des entreprises à but lucratif qui utilisent la force de l'entreprise pour bâtir une économie plus inclusive et régénératrice. Elles répondent aux normes vérifiées les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. À ce jour, il existe plus de 3 000 sociétés B Corp™ labellisées dans 150 industries et 70 pays, et plus de 70 000 entreprises utilisent le B Impact Assessment.

Pièce jointe