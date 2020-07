Rueil-Malmaison, le 15 juillet 2020

VINCI réalisera le segment Sud du contournement Ouest de Calgary au Canada

Conception et construction de la dernière section du périphérique de Calgary

Tronçon de 5 km entre Old Banff Coach Road et l’autoroute 8

Un contrat de 183 millions d’euros (277 millions de dollars canadiens)

Le ministère des Transports de la province de l’Alberta a retenu, pour la réalisation du segment Sud du périphérique de Calgary, le groupement d’entreprises composé de filiales de VINCI (65 %) - Carmacks, filiale d'Eurovia, mandataire du groupement, et VINCI Construction Terrassement - et de la société canadienne Graham (35 %).

Cette infrastructure routière de 5 km comprend 4 échangeurs, 7 ponts ainsi qu’un passage souterrain pour les piétons. Les travaux englobent le terrassement, le drainage, la pose des enrobés et l’installation de l’éclairage public.

Le montant du contrat s’élève à 183 millions d’euros (277 millions de dollars canadiens).

Avec cette dernière section, le contournement Ouest de Calgary, qui s'étend entre l'autoroute 8 et la Transcanadienne, comprendra, à l’horizon 2024, plus de 100 km de voies continues autour de la ville et reliant celle-ci au reste du pays.

En octobre 2019, VINCI avait mis en service le contournement autoroutier de Regina, capitale de la province canadienne de la Saskatchewan, réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé. Ce nouveau contrat au Canada témoigne de l’expertise du Groupe pour accompagner les villes dans l’optimisation du trafic routier, au service du développement durable des territoires.

