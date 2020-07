Le groupement Atos-Open fournira des prestations intellectuelles informatiques d’Assistance à Maîtrise d’Œuvre et Maintenance applicative



Paris, le 16 juillet 2020 - Atos, leader international de la transformation digitale, et Open, acteur de référence de la transformation IT et Digitale des entreprises, annoncent avoir été sélectionnés en groupement par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), seule centrale d’achat public généraliste en France, pour délivrer des prestations informatiques d’assistance à maîtrise d’œuvre d’applications (AMOE) et de maintenance applicative (TMA) aux entités publiques françaises. Ce marché est estimé à plus de 200 millions d’euros sur la durée du marché.

L'UGAP constitue un véritable levier dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment en matière de soutien aux PME, d'emploi local, de développement durable, ou encore d'innovation.

Dans le cadre du marché avec l’UGAP, les entités suivantes pourront donc faire appel aux prestations d’Atos et Open : collectivités territoriales, administrations et établissements publics de l’Etat, établissements publics de santé et secteur social – ou encore organismes privés assurant une mission de service public.

Déjà titulaires du précédent contrat de prestations AMOE, Atos et Open se sont de nouveau associés pour répondre aux enjeux de ce marché, désormais étendu aux prestations de TMA. Le groupement s'est enrichi d'un réseau structuré de partenaires pour démultiplier sa force de frappe, notamment en région, à travers un réseau de PME, TPE ou startups, qui vont ainsi pouvoir accéder à la commande publique.

Le groupement Atos-Open met en avant trois axes :

La mise en œuvre d’un modèle de production de prestations sur mesure , adapté aux enjeux et contraintes des bénéficiaires, tout en garantissant un haut niveau de compétitivité économique et de performance opérationnelle ;

, adapté aux enjeux et contraintes des bénéficiaires, tout en garantissant un haut niveau de compétitivité économique et de performance opérationnelle ; Des leviers renforcés, en lien avec les missions de l’UGAP, pour promouvoir des solutions orientées informatique durable , notamment en association avec son réseau de startups partenaires ;

, notamment en association avec son réseau de startups partenaires ; La prise en compte dans le modèle de production des services d’une clause d’insertion sociale.

Isabelle Rouland, SVP Marchés services publics et défense chez Atos, et Philippe Kanony, Directeur du Business Development et Delivery chez Open, déclarent : « Atos et Open ont co-investi depuis plus de trois ans pour bâtir un dispositif opérationnel performant, transparent et sans couture sur l'ensemble du territoire. Nous souhaitons incarner un relai de croissance fort pour l’UGAP, en répondant, avec l’ensemble de notre écosystème, aux mutations induites par la transformation numérique des services publics ».

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos d’Open

Avec 3645 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 304 M€ en 2019, Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie. Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur Open : www.open.global

A propos de l’UGAP

L'UGAP est un établissement public placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’Action et des Comptes publics d'une part, et de l'Éducation nationale d'autre part. Seule centrale d'achat public généraliste nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève à 4,65 milliards d’euros HT. Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé. L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques. 53% des entreprises titulaires d'un marché sont des PME et 25% des ETI. L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseur et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.

Pour en savoir plus : www.ugap.fr

Contact presse

Atos : Lucie Duchateau – lucie.duchateau@atos.net - + 33 7 62 85 35 10

Open: Camille Ruols – Agence Wellcom – camille.ruols@wellcom.fr - + 33 1 46 34 60 60





Pièce jointe