OTTAWA, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est l'été et la saison de camping bat son plein. Avec les restrictions de voyage en vigueur dans le monde entier en raison de la COVID-19, de nombreux Canadiens choisissent de voyager localement et de faire du camping pour sortir de la maison et profiter de la belle saison.



Que vous soyez du type VR de luxe ou tente rudimentaire, le propane est une source d'énergie idéale pour les vacances en camping en raison de sa portabilité, de son aspect sécuritaire et de sa longue durée de vie. Il est également incroyablement polyvalent. L'Association canadienne du propane et ses membres tiennent toutefois à rappeler aux Canadiens que, comme pour tout autre combustible, les protocoles de sécurité doivent être suivis pour assurer une saison de camping sans incident.

« Qu'il s'agisse d'utiliser le propane pour préparer vos repas ou pour rester au chaud, il s'agit d’une source d’énergie idéale qui convient aux activités et équipements de camping », soutient Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de l’ACP. « Le propane est un combustible à faible taux d’émissions qui est efficace, facile à transporter et sécuritaire lorsqu'il est utilisé correctement. En matière de sécurité, pour tous types de combustibles, la clé est l'utilisation et la manipulation appropriées. »

L'ACP encourage les Canadiens à suivre les conseils de sécurité suivants applicables aux bouteilles de propane, peu importe le type d’activité :

Assurez-vous de bien prendre connaissance des instructions d'utilisation et d'entretien fournies par le fabricant pour tout équipement que vous utilisez.

Prenez soin d’inspecter votre équipement de camping au propane avant de quitter la maison. Vérifiez la présence de fuites en imbibant chaque connexion de la bouteille de combustible avec de l'eau savonneuse ou une solution de détection des fuites ; la présence de bulles indique une fuite. Dans un tel cas, contactez votre fournisseur de propane.

Utilisez de l’équipement au propane sur une surface plane dans un endroit ouvert et bien aéré, à l’écart de la végétation ou de bois sec. Ne rentrez jamais pour la nuit en laissant une cuisinière, un poêle ou une lanterne allumée.

Lors de vos déplacements, il est idéal de positionner votre bouteille de propane sur le plancher de l'habitacle, en laissant une fenêtre ouverte. Si vous placez la bouteille dans le coffre du véhicule, bloquez le couvercle pour éviter qu’il ne se ferme complètement.

Soutenez le commerce local et sauvez l'environnement !

Bien que les bouteilles à usage unique d'une livre soient pratiques, l'ACP vous encourage à passer aux bouteilles rechargeables de cinq livres, qui sont une alternative écologique et qui permettent de soutenir votre fournisseur de propane local. Bien que certains fabricants vendent des trousses de bouteilles rechargeables d'une livre, l'ACP rappelle aux Canadiens que le remplissage de bouteilles sans formation adéquate est illégal en vertu de la loi canadienne.

Le localisateur de stations de recharge de propane sur le site Web de l'ACP facilite le remplissage ou l'échange de bouteilles de propane.

Pour d’autres conseils essentiels sur la sécurité, consultez les Conseils de sécurité de l’ACP : Manipulation et transport des bouteilles de propane .



Au sujet de l’Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. La mission de l’ACP consiste à promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, l’ACP défend le propane et l’industrie du propane au Canada, et plaide en faveur de l’adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d’environnements favorables aux affaires par le biais d’efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d’urgence.