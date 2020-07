MONTRÉAL, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga Inc . («Géoméga» ou la «Société») (TSX: V.GMA) (OTC: GOMRF), développeur de technologies propres pour l'extraction et le recyclage de terres rares, et USA Rare Earth, LLC, partenaire de financement et de développement du projet de terres rares lourdes Round Top dans l’ouest du Texas sont très heureux d'annoncer avoir signé une une lettre d'intention (LOI) pour recycler les rebus contenant des terres rares de la future usine de USA Rare Earth pour la production d'aimants permanents en néodyme fer bore fritté (NdFeB) (néo-aimants frittés) située aux États-Unis.

Dans le cadre de sa stratégie de mines aux aimants, USA Rare Earth a acheté plus tôt cette année l'équipement de fabrication de néo-aimants frittés qui était exploité en Caroline du Nord et appartenait à Hitachi Metals America, Ltd. USA Rare Earth évalue actuellement des options pour l'emplacement de l’usine qui deviendra la première usine de fabrication de néo-aimants en Amérique du Nord depuis la fermeture de l'usine d'Hitachi en 2015. D'autres sources locales de néo-aimants importent des aimants pour l'assemblage aux États-Unis ou importent des blocs de néo-aimants frittés qui sont ensuite usinés et assemblés aux États-Unis.

L'usine a été conçue pour produire plus de 2000 tonnes de néo-aimants frittés par an, soit environ 17% de la demande actuelle américaine de néo-aimants. Le processus de fabrication et d'usinage des blocs de néo-aimants génère jusqu'à 30% de copeaux et débris (jusqu'à 600 tonnes), qui doivent être recyclés. Les matériaux provenant des installations de USA Rare Earth et les matériaux provenant de l'usinage des autres blocs représenteront de la matière première pour l'usine de recyclage de Géoméga située à St-Bruno, au Québec, et, après traitement, pourront resservir comme oxyde de terres rares requis pour l'usine d'aimants de USA Rare Earth. USA Rare Earth mettra tous ses copeaux et rebus à la disposition de Géoméga pour recyclage pendant une période minimale de cinq (5) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur d'un accord définitif entre les deux sociétés.

« Avec plus de 60% des matériaux provenant de notre gisement Round Top utilisés dans des applications de technologies propres, de technologies vertes et d'énergies renouvelables, nous considérons le recyclage des déchets magnétiques comme un moyen naturel d'être économiquement efficaces et respectueux de l'environnement », a déclaré Pini Althaus., CEO de USA Rare Earth. «Le processus de Géoméga pour recycler les rebus et les réintroduire dans nos matières premières magnétiques confirme notre volonté d’innover à chaque étape de notre stratégie de la mine aux aimants. Cela fait également partie de notre stratégie d'accélération des revenus de notre production de néo-aimants aux États-Unis avant la production minière du projet Round Top. »

« Nous considérons cette collaboration avec Géoméga comme un exemple du type de coopération demandée par les gouvernements américain et canadien dans le domaine des minéraux critiques et des terres rares en particulier », a poursuivi M. Althaus. En janvier, les États-Unis et le Canada ont finalisé un plan d'action conjoint sur la coopération en matière de minéraux critiques. La lettre d’intention Géoméga-USA Rare Earth fait suite à un accord de collaboration entre USA Rare Earth et la société australienne Arafura Resources, impliquant des travaux de traitement à l'usine pilote de USA Rare Earth située au Colorado. En 2019, les gouvernements américain et australien se sont engagés à encourager la coopération entre les États-Unis et l'Australie en matière de minéraux critiques.

« Nous sommes ravis de travailler en collaboration avec USA Rare Earth. Nous partageons la même vision, soit de ramener la production d'aimants de terres rares en Amérique du Nord tout en sécurisant l’approvisionnement des éléments critiques des terres rares en utilisant la technologie propre de Géoméga pour traiter les rebus d'aimants. » a déclaré Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géoméga. « C'est excitant de faire partie de la stratégie de mines aux aimants des terres rares de USA Rare Earth, à laquelle nous pouvons participer et soutenir avec l'utilisation de notre technologie propre de recyclage des terres rares. L'établissement d'une telle initiative de partenariat en Amérique du Nord empêchera toute interruption de la chaîne d'approvisionnement par la Chine pour ces éléments essentiels. Chaque usine d'aimants de terres rares produit des rebus. En travaillant ensemble, Géoméga et USA Rare Earth veilleront à ce que les terres rares contenues dans ces rebus restent en Amérique du Nord et soient ensuite réutilisées pour fabriquer plus d'aimants de terres rares pour les marchés américain et canadien conformément à la McCain National Defence Authorization Act. Ce sera une excellente occasion de démontrer aux fabricants mondiaux d'aimants qu'il existe des solutions innovantes pour produire des terres rares à partir de sources fiables qui ne nuisent pas à l'environnement et produisent moins de gaz à effet de serre que les méthodes obsolètes actuellement utilisées en Chine. La vision de Géoméga est que chaque usine d'aimants utilise notre technologie afin de recycler ses rebus et ainsi de ne plus dépendre d'entités étrangères », a ajouté M. Mugerman.

Géoméga et USA Rare Earth négocieront des conditions commerciales mutuellement acceptables, y compris la possibilité d'un accord de licence pour développer une installation de recyclage directement à l'emplacement de son usine d'aimants permanents. Jusqu'à ce moment, cette lettre d’intention reste non contraignante.

Aimants de terres rares

Comme indiqué par USA Rare Earth dans son communiqué de presse du 7 avril 2020 , selon les estimations de l'industrie, les aimants permanents représentent un marché mondial de 21 milliards de dollars par an (en dollars américains) partagés entre des aimants haute performance (70%) et des aimants ferrite moins performants (30 %) utilisés dans des applications telles que les chargeurs d'appareils électriques et d'autres applications où le poids et les performances sont moins importants et les conditions de fonctionnement moins extrêmes.

À 13,8 milliards de dollars, les néo-aimants dominent le marché des aimants de haute performance, remplaçant les technologies aluminium-nickel-cobalt et samarium-cobalt. Des sources de l'industrie prévoient que le marché mondial des néo-aimants augmentera de près de 100% pour atteindre 27,0 milliards de dollars en 2027.

En 2019, les États-Unis ont acheté environ 12 000 tonnes métriques de néo-aimants à un prix moyen d'environ 71 000 $ la tonne, selon les estimations de l'industrie, ce qui représente 6% du marché mondial des aimants de terres rares. Il est à noter que cela n'inclut pas les aimants provenant de produits finis et semi-finis qui sont importés - puisque les États-Unis représentaient environ 23,6% du PIB mondial en 2019, les importations totales d'aimants pourraient être au moins quatre fois supérieures aux données d’importation d’aimants uniquement.

Si les États-Unis ne font que maintenir leur part actuelle de 6% du marché mondial, les achats annuels d'aimants de terres rares augmenteront de plus de 7 000 tonnes d'ici 2027, soit une augmentation annuelle de plus de 900 tonnes par an.

À propos de Géoméga ( www.Géoméga.ca )

Basé à Boucherville et à Saint-Bruno, Ressources Géoméga a développé la « technologie ISR » exclusive et respectueuse de l’environnement qui permet de recycler les éléments de terres rares provenant de l’industrie des aimants permanents avec comme objectif de produire quatre éléments de terres rares à forte demande et à fort prix (ÉTRFF - en particulier Nd, Pr, Tb, Dy).

La Société progresse vers la production initiale à partir de son usine de démonstration dans le but d’approvisionner l’Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde en ÉTRFF.

Géoméga est également propriétaire du gisement de carbonatite de terres rares de Montviel et détient plus de 16,8 millions d'actions, représentant environ 19% des actions émises et en circulation de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d'exploration minière qui fait avancer le projet de cuivre stratiforme Mitchi au Québec.

À propos de USA Rare Earth, LLC

USA Rare Earth, LLC, a la possibilité d'acquérir une participation de 80% dans le projet Round Top Heavy Rare Earth and Critical Minerals situé dans le comté de Hudspeth, dans l'ouest du Texas, auprès de Texas Mineral Resources Corp. (TMRC: OTCQB). Round Top héberge une large gamme d'éléments critiques de terres rares lourdes et de métaux de haute technologie, y compris le lithium, l'uranium et le béryllium, et, sur la base de l'évaluation économique préliminaire (datée du 16 août 2019), projette une valeur actuelle nette avant impôts de 1,56 milliard de dollars, en utilisant un taux d'actualisation de 10%, basé sur un plan minier de 20 ans qui ne représente que 13% des ressources mesurées, indiquées et présumées identifiées. Le PEA estime un taux de rendement interne de 70% et des revenus nets annuels moyens de 395 millions de dollars par an après des redevances moyennes de 26 millions de dollars par an payables à l'État du Texas. Sur la base des estimations de coûts énoncées dans le PEA, Round Top serait l'un des producteurs de terres rares les plus économique et l'un des producteurs de lithium les plus économiques du monde.



Le gisement Round Top héberge 16 des 17 éléments de terres rares, ainsi que d'autres minéraux technologiques de haute valeur (y compris le lithium) et est bien situé pour répondre à la demande intérieure américaine. Plus de 60% des matériaux de Round Top seront utilisés directement dans les technologies d'énergie verte ou renouvelable. Round Top contient 13 des 35 minéraux jugés «critiques» par le ministère de l'Intérieur et contient des éléments critiques requis par les États-Unis, tant pour la défense nationale que pour l'industrie. Pour plus d'informations sur USA Rare Earth, visitez www.usarareearth.com

Pour plus de détails, contactez:

Ressources Géoméga Inc.

Kiril Mugerman

Président & CEO

450-641-5119 ext. 5653

kmugerman@Géoméga.ca



Nancy Thompson

Vorticom Public Relations

212.532.2208

nancyt@vorticom.com

Twitter: @Géoméga_REE



USA Rare Earth LLC

Pini Althaus

Chief Executive Officer

Email: pini@usarareearth.com

Twitter: @USARareEarth

