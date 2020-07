July 16, 2020 08:03 ET

July 16, 2020 08:03 ET

BRUXELLES, Belgique, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST a ajouté une autre méthode de paiement pionnière à sa liste en recrutant Apple Pay pour rejoindre son brillant éventail de partenaires.



Apple Pay a rejoint l'équipe de betFIRST le 24 juin, ce qui a renforcé la réputation de betFIRST quant à son association avec les meilleurs systèmes de paiement proposés à ses clients.

La principale différence avec la méthode d'Apple Pay est que ses avancées technologiques vous font réellement entrer dans le 21e siècle. Grâce à des fonctions uniques, telles que l'identification par Face ID et Touch ID, les clients n'ont plus à attendre pour sécuriser leur paiement. Le processus de vérification est extrêmement rapide et professionnel, ce qui donne à Apple Pay une longueur d'avance sur ses concurrents.

L'établissement de ce partenariat exceptionnel place betFIRST au premier rang des méthodes de paiement et il ne fait aucun doute que ce sera l'un des moyens de paiement les plus populaires de betFIRST.

Alexis Murphy, PDG de betFIRST, déclare : "C'est une occasion historique pour betFIRST de s'associer à une société de renommée mondiale telle qu'Apple Pay. La facilité d'utilisation de cette méthode signifie que la vie sera beaucoup plus simple pour nos clients et cela nous donnera une longueur d'avance".

Contact: pr@betfirst.be