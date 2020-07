July 16, 2020 08:03 ET

BRUSSEL, België, July 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- betFIRST heeft alweer een revolutionaire betaalmethode aan hun lijst toegevoegd door Apple Pay deel te maken van hun sprankelende gamma partners.



ApplePay is sinds 24 juni partner van betFIRST en dit verbetert de reputatie die betFIRST heeft wanneer het aankomt op het bieden van de beste betaalmethodes aan hun klanten.

Het grootste verschil met Apple Pay's methode is dat de technologische vooruitgang ervan je echt de 21e eeuw in voert. De unieke apps, inclusief furncies zoals FaceID en TouchID, betekenen dat klanten niet langer moeten wachten om hun betaling te verzekeren. Het verificatieproces is extreem snel en professioneel wat betekent dat Apple Pay hun concurrenten achterlaat.

De vorming van dit prachtig partnerverband maakt dat betFIRST qua betaalmethodes aan de voorhoede staat en er is geen twijfel dat dit een van de meest populaire betaalmethodes wordt op betFIRST.

betFIRST CEO Alexis Murphy deelde mee: “Dit is een unieke gebeurtenis voor betFIRST om samen te werken met een bedrijf dat een wereldbekende reputatie heeft zoals Apple Pay. Het gemak waarmee deze methode gebruikt kan worden betekent dat het leven veel simpeler wordt voor onze klanten en dit zal ons een stap verder brengen.”

