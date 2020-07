July 16, 2020 08:10 ET

-- Die erweiterte Lösung hilft Unternehmen, sich mit ihren Anbietern zu vernetzen und Einkaufsprozesse zu optimieren --

PITTSBURGH, July 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Lösungen im Bereich der Konnektivität und Integration von Handelspartnern, kündigt erweiterte Einkaufsintegration für Sage X3 an. Über die neue Lösung können sich Unternehmen nahtlos vernetzen und wichtige Geschäftsdokumente direkt mit den Prozessen auf Lieferantenseite integrieren.

„Die aktualisierte Lösung eröffnet neue einheitliche Handelskanäle für Sage-X3-Benutzer“, so TrueCommerce President Ross Elliott. „Diese neuen integrierten Transaktionen helfen Sage-X3-Benutzern, effizienter und transparenter mit ihren Lieferanten zusammenzuarbeiten. Es eröffnet neue Omni-Channel-Möglichkeiten, die aktuell für Unternehmen besonders wichtig sind.“

Die Sage-X3-Einkaufsintegration von TrueCommerce bietet folgende Möglichkeiten:

Senden ausgehender Bestellungen an Lieferanten

Empfangen eingehender Auftragsbestätigungen zur Aktualisierung der Bestellungen mit dem Bestellstatus auf Header- und Line-Level

Erstellen von Quittungen auf der Basis eingehender ASNs des Lieferanten

Erstellen von Rechnungen und Abgleich von Rechnungsmenge und -preis mit den entsprechenden Bestellungen

Darüber hinaus bietet die Sage-X3-Integration von TrueCommerce eine breite Palette an integrierten Vertriebs- und Lagerdokumenten

„Die neue Sage-Integration von TrueCommerce hilft den gemeinsamen Kunden, die Schnittstelle zwischen Bestellmanagement und Rechnungswesen zu automatisieren“, so Jordan Jewell, Research Manager für das Digital-Commerce-Programm von IDC. „Clevere Unternehmen wissen, dass sie eine enge Integration zwischen allen Anwendungen zur Verarbeitung von Kundenbestellungen aufbauen müssen, um ein hervorragendes Einkaufserlebnis zu bieten.“

„Wir freuen uns, dass Sage-Kunden von einem Angebot profitieren, das ihnen durch den intelligenten Einsatz von Technologie hilft, erfolgreicher zu sein“, so Nancy Teixeira, Sage-VP für North America Partner Strategy & Sales. „Die Kunden erholen sich langsam von der Krise oder erfinden sich angesichts des neuen Geschäftsumfelds sogar neu. Wir sind stolz, ihnen dabei die Transparenz, Flexibilität und Effizienz zu bieten, die in dieser Zeit entscheidend sind.“

Die Sage-X3-Integration von TrueCommerce ist eine Erweiterung von TrueCommerce Foundry, einer breiten Palette von Unified-Commerce-Services und -Anwendungen, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander vernetzen. Diese Plattform revolutioniert die Transparenz und die Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus Omni-Channel-Initiativen herauszuholen. Dazu dienen Business-P2P-Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der Produktinformationen.

Die Lösung baut auf dem Global Commerce Network von TrueCommerce auf, das mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Distributoren und Logistikdienstleister umfasst. TrueCommerce ist ein Anbieter von Fully-Managed-Services und übernimmt den Onboarding-Prozess neuer Handelspartner sowie die laufende Verwaltung von handelspartnerspezifischen Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: Sage-X3-Integrationen von TrueCommerce

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet eine umfassende Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es von EDI, Bestandsmanagement und Fulfillment über digitale Storefronts und Marktplätze bis hin zu Ihrem Geschäftssystem und weiteren Komponenten alles integriert. Um in dem dynamischen globalen Marktumfeld von heute führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Aber allzu oft ist dies gleichbedeutend mit zu vielen Lösungen und zu hohem Integrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, besser vernetzt, besser unterstützt und besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen – vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen – auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com .

Pressekontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com