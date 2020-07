-- Cette solution étendue aide les entreprises à se connecter à leurs fournisseurs afin de rationaliser les processus d'achat --

PITTSBURGH, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, fournisseur mondial de solutions de connectivité et d'intégration pour les partenaires commerciaux, a annoncé la mise en place de son intégration d'achat améliorée pour Sage X3 . La nouvelle solution aide les organisations à se connecter et à intégrer de manière transparente leurs documents commerciaux stratégiques avec leur communauté de fournisseurs.

« La solution actualisée ouvre de nouveaux canaux de commerce unifié pour les utilisateurs de Sage X3, a déclaré Ross Elliott, président de TrueCommerce. Cet ensemble de nouvelles transactions intégrées aidera les utilisateurs de Sage X3 à renforcer la collaboration et la visibilité auprès de leur communauté de fournisseurs. Il ouvre la porte à de nouvelles opportunités omni-canal, ce qui est particulièrement important pour les entreprises en ce moment ».

L'intégration de la fonction achats de TrueCommerce à Sage X3 apporte de nouvelles possibilités :

Envoi de bons de commande sortants aux fournisseurs

Réception de confirmations entrantes permettant d'actualiser le statut de la commande au niveau de l'en-tête et de la ligne sur les bons de commande

Création de reçus à partir des données ASN entrantes d'un fournisseur

Création de factures et vérification de la quantité et du prix facturés par rapport au bon de commande

Par ailleurs, l'intégration de TrueCommerce à Sage X3 propose d'ores et déjà un large éventail de documents intégrés concernant la gestion des ventes et de l'entreposage.

« La nouvelle intégration de TrueCommerce avec Sage permettra aux clients de ces deux fournisseurs d'automatiser l'intersection entre la gestion des commandes et la gestion financière », a déclaré Jordan Jewell, directeur de recherche pour le programme de commerce numérique d'IDC. « Les entreprises avisées savent qu'elles doivent construire une intégration étroite entre toutes les applications qui gèrent les commandes des clients afin d'assurer d'excellentes expériences commerciales », a-t-il ajouté.

« Nous sommes ravis que les clients de Sage puissent bénéficier d'une offre qui s'appuie sur la technologie pour en faire un véritable moteur de leur réussite », s'est pour sa part réjouie Nancy Teixeira, vice-présidente en charge de la stratégie et des ventes partenaires pour l'Amérique du Nord chez Sage. « Alors que les clients sont en pleine reprise, voire en pleine réinvention pour s'adapter au nouvel environnement commercial, nous sommes fiers d'offrir la visibilité, la flexibilité et l'efficacité qui sont cruciales à un moment comme celui-ci ».

L'intégration de TrueCommerce avec Sage X3 est une extension de TrueCommerce Foundry, une vaste gamme unifiée de services de commerce et d'applications qui connectent clients, fournisseurs, canaux et systèmes. Cette plateforme révolutionne la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canal grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

La solution s'appuie sur le réseau de commerce mondial TrueCommerce, qui compte plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d'intégration des nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion courante des modifications de mappage et d'étiquetage spécifiques à chaque partenaire.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter : Intégrations de TrueCommerce et Sage X3

